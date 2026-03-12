3DGSで現場を3Dデータ化。測量・点検・施設管理の新しい業務フローを学べる DJI産業機セミナーを3月27日（金）福井で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、日本システムバンク株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役社長：野坂信嘉）主催により2026年3月27日（金）に福井県福井市で開催される「【3DGSで現実を3Dに】DJI産業機セミナー」に協力し、最新のDJI産業用ドローンおよび関連ソリューションを紹介します。

本セミナーでは、3DGS、LiDAR、写真測量を活用した現場の3Dデータ化をテーマに、測量、点検、施設管理などの業務に向けた機材選定と活用の考え方を分かりやすく解説します。参加費は無料、定員は20名です。

▼お申込はこちら（参加無料・事前登録制／先着20名）▼

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、運用イメージが伝わるデモ画面や資料などを撮影いただけます。取材・記事化をご希望の方は、お申込フォームの備考欄に「媒体名」「撮影希望（機体／デモ画面／資料など）」「インタビュー希望（対象・テーマ）」をご記入ください。

3DGS、LiDAR、写真測量を比較しながら、現場に合う3Dデータ活用を整理

現場の記録や状況把握を2D写真だけで終わらせず、3Dデータとして蓄積し活用したいというニーズが広がっています。一方で、3DGS、LiDAR、写真測量はそれぞれ特長が異なり、「どの手法が自社業務に適しているのか分からない」「機材構成や導入後の活用イメージまで整理できていない」という声も少なくありません。

本セミナーでは、測量、点検、施設管理などの現場を想定しながら、各手法の違いと使い分けを整理します。業務内容に応じて必要な性能や構成を比較できるため、導入前の情報収集だけでなく、既存運用の見直しにも役立つ内容です。

最新のDJI産業機と関連製品を通じて、導入判断に必要な情報を具体化

当日は、長時間飛行と大きな積載性能を備えた産業用フラッグシップドローン DJI Matrice 400（マトリス 400）を紹介します。あわせて、その対応カメラ／センサーとして、長距離かつ高精度な計測に対応する LiDAR モジュール DJI Zenmuse L3、高精細な航空写真測量を実現する DJI Zenmuse P1、広角・ズーム・赤外線サーマル・レーザー距離計を1台に備えた DJI Zenmuse H30シリーズを紹介します。

さらに、測量や点検などの業務に応じて選べる小型業務用ドローン DJI Matrice 4シリーズ、写真解析ソフト DJI Terra、リアルタイム点群取得に対応する XGRIDS 製品もご覧いただけます。

機体、センサー、ソフトウェアを個別に見るだけでなく、取得したデータをどのように業務へつなげるかという視点で確認できるため、導入後の運用イメージまで具体的に把握できます。

このセミナーで分かること

・3DGS、LiDAR、写真測量の違い

・測量、点検、施設管理に適した機材選定の考え方

・取得した3Dデータの活用イメージ

・導入前に確認したい構成や運用のポイント

こんな方におすすめ

・測量、土木建設、施設管理、点検業務の効率化を検討している方

・3DGS、LiDAR、写真測量の違いや使い分けを整理したい方

・現場の記録を3Dデータとして蓄積、活用したい方

・最新DJI産業機の導入を検討している方

・導入前に自社に合う構成を具体化したい方

【3DGSで現実を3Dに】DJI産業機セミナー in 福井 概要

開催日： 2026年3月27日（金）

時間 ： 13時30分～15時30分（受付：13時15分～）

※雨天時も内容を変更して実施します。

※イベント終了後、ご希望の方は個別相談を承ります。

会場 ： 美山アンデパンダン広場

〒910-2335 福井県福井市縫原町21-73

参加費： 無料

定員 ： 先着20名（定員に達し次第、締め切り）

主催 ： 日本システムバンク株式会社

▼お申込はこちら（参加無料・事前登録制）▼

ご希望の方はお早めにお申込ください。

実演・紹介対象製品ラインナップ

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度測量やインフラ点検、災害対応など幅広い業務を1台でこなす産業用フラッグシップドローン。最大59分の飛行時間と最大6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3／L2／P1など多様なセンサーモジュールを搭載可能です。送電線レベルの障害物検知を可能にする統合回転式LiDARおよびミリ波レーダーにより、安全性と作業効率を両立します。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（Matrice 400用ハイスペックLiDARモジュール）

高精度LiDARシステムを搭載し、反射率10％の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARモジュール。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、データ取得時間の大幅な短縮と高密度・高精度な点群データ取得を実現します。実演会では、検証データも公開予定です。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI ZENMUSE P1（Matrice 400用フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと、交換可能な単焦点レンズを、3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・DJI ZENMUSE H30シリーズ（Matrice 400用全天候型マルチセンサーカメラ）

広角カメラ・ズームカメラ・レーザー距離計・赤外線サーマルカメラ（H30Tのみ）・近赤外線（NIR）補助ライトを搭載し、最先端のインテリジェントアルゴリズムによって昼夜を問わず鮮明なデータを取得します。公共安全、エネルギー検査、水源保護、林業など、さまざまな業務を効率化します。

https://sekido-rc.com/?pid=183259198

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

Matrice 4Eは、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI MATRICE 4T（インフラ点検・災害対応小型ドローン）

広角／中望遠／望遠カメラとレーザー距離計、赤外線サーマルカメラ、近赤外線（NIR）補助ライトを搭載しています。電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界で、業務効率を改善し新たなドローン活用を進めます。

https://sekido-rc.com/?pid=186907999

・XGRIDS 製品（点群の次の時代の空間スキャナー）

LiDAR、ビジュアル、IMU モジュールと AI を組み合わせ、後処理品質に匹敵するリアルタイムの点群データを出力し、SLAM デバイスに「後処理ゼロ時代」をもたらします。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3009063(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3009063)



▶参加無料｜事前登録制（先着20名） 約1分で登録完了（※入力内容によります）

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただいています。本イベントでも、その実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。

ドローンを使った効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、ドローンの業務活用や映像・点検・測量などの最新技術を実体験いただける無料セミナー・実演会を全国で開催しています。業務効率化・人手不足解消・助成金活用など、課題解決につながる最新情報をご提供しています。

今後の開催予定はこちらからご確認いただけます：

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁と取引実績を持つ、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手である DJI 社の代理店事業を日本国内でいち早く開始し、東京都港区虎ノ門、神奈川県横浜市、福岡県福岡市でドローン総合施設を運営しています。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

