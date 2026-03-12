GitMind、ウェブ版を大規模リニューアル

Wangxu Technology Co., Ltd.

WangxuTech社が提供するAIマインドマップツール「GitMind」は、このたびウェブ版（https://gitmind.com/jp/）の大規模リニューアルを実施した。トップページのUI・UXを全面的に刷新し、ヘッダー・フッターのナビゲーション最適化、表示速度の改善、そして30以上のAIツールを一覧できる新ページ「AIツール一覧」の新設を同時に展開。さらに、マインドマップのノード内ファイル添付機能、AI試験問題の編集・削除機能など、ユーザーからの要望が多かった機能アップデートも合わせてリリースした。

新学期を迎えるこの時期に合わせ、GitMindは「使いやすさ」と「機能の充実」の両面から大きく進化。学生・教師・ビジネスパーソンを問わず、あらゆるユーザーの情報整理・学習効率化をさらに強力にサポートする。



■ 今回のリニューアル概要





UI・UX全面刷新--より直感的で洗練されたデザインへ

従来の抽象的なデザインから脱却し、機能の価値がひと目で伝わる明快なビジュアルに全面改訂。ファーストビューでGitMindの強みを直感的に把握できる構成に生まれ変わった。Trustpilot 4.5・G2 4.8・Capterra 4.7など、各プラットフォームの評価も新たに掲載し、信頼性の訴求を強化。

GitMind

ヘッダー・フッターのナビゲーション最適化--目的のツールへすぐたどり着ける

ヘッダーメニューをカテゴリ別に整理し、「AI動画＆音声」「AIダイアグラム」「AIマインドマップ」「AI教育＆オフィス」「AIクリエイション」の5カテゴリで30以上のツールを一覧表示。フッターも同様に再設計し、初めて訪れたユーザーでも目的の機能にストレスなくアクセスできる導線を実現した。

GitMind

表示速度の改善--ストレスフリーな操作体験

ページ全体の読み込みパフォーマンスを最適化し、より快適なブラウジング体験を実現。特に初回アクセス時のFCP（First Contentful Paint）を改善し、ユーザーの離脱を防ぐ。

GitMind

AIツール一覧ページを新設--30以上のAI機能をワンページで

散在していた各AIツールを一覧できる専用ページ「AIツール一覧」を新設。AIマインドマップ・AIフローチャート・AIインフォグラフィック・その他便利ツールの4カテゴリに整理し、用途に合ったツールを素早く発見できる。

AIツール一覧ページ：https://gitmind.com/jp/ai-tools

GitMind

■ 機能アップデート詳細

１. ノード内ファイル添付機能（会員専属）



マインドマップの各ノードに、関連ファイルを直接添付できるようになった。資料・仕様書・データなどをマップ上で一元管理でき、情報の参照・共有がより効率的になる。

・ 1ノードあたり最大10ファイルまで添付可能

・ 対応フォーマット：PDF / DOC / DOCX / XLS / XLSX / PPT / PPTX / TXT / CSV

・ 添付ファイルはブラウザ上で分割画面（分屏）プレビューに対応--別タブを開く手間なく内容を確認できる

２. AI生成試験問題の編集・削除機能

AI問題作成ツールで生成した試験問題について、個別の問題単位での編集・削除が可能になった。生成後に細かな調整ができるようになり、より完成度の高いテストを手軽に作成できる。

・ 編集可能な項目：問題文・選択肢・正答・解説

・ 問題を削除すると、残りの問題の序号が自動で振り直されるため、手動調整が不要

■ GitMindとは？

GitMindは、WangxuTech社が提供するクラウドベースのAIマインドマップ・情報整理プラットフォームです。動画・音声・PDF・URLなど多様なインプットから、マインドマップ・フローチャート・インフォグラフィックをAIが自動生成。「インプットして待つだけ」のシンプルな操作で、学習・業務・創造のあらゆるシーンにおける情報処理を革新します。

■ 新学期応援キャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166776/table/32_1_55f6d2ac99ddfee6b83d8c501713ebe3.jpg?v=202603131251 ]



■ 会社概要

社名：WANGXU TECHNOLOGY CO., LIMITED

事業内容：AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営

GitMind公式ページ：https://gitmind.com/jp(https://gitmind.com/jp)

利用規約：https://gitmind.com/jp/terms(https://gitmind.com/jp/terms)

プライバシーポリシー：https://gitmind.com/jp/privacy(https://gitmind.com/jp/privacy)

■ 本件に関するお問い合わせ先

TikTok：https://www.tiktok.com/@gitmind_jpgm(https://www.tiktok.com/@gitmind_jpgm)

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@gitmind_jpgm(https://www.lemon8-app.com/@gitmind_jpgm)

Threads：https://www.threads.net/@gitmindjapan(https://www.threads.net/@gitmindjapan)

メールアドレス：support@gitmind.com