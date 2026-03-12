DYMテック、サービスロゴ刷新のお知らせ

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）の子会社で、人材派遣・人材紹介等のサービスをおこなう株式会社 DYM キャリア（読み：ディーワイエムキャリア、本社：東京都品川区、代表取締役：沖之城 雅弘）は、ITエンジニア・クリエイター向け案件受託サービス「DYMテック」のサービスロゴを刷新いたしましたことをお知らせいたします。

■新ロゴ

DYMテック エンジニア

DYMテック マーケター

■サービスロゴ刷新の背景

「DYMテック」は、フリーランスのエンジニアやマーケター、デザイナーと企業を繋ぐマッチングプラットフォームとして、これまで多くの方々にご利用いただいてまいりました。

昨今の急激なDX推進や働き方の多様化に伴い、サービスが提供する価値も「単なる案件紹介」から「プロフェッショナルのキャリア自走を支えるパートナー」へと進化しています。今回のロゴ刷新は、より現代的で信頼感のあるブランドイメージを確立し、フリーランスの皆様と企業様の双方が持つ可能性を最大限に引き出す決意を込めたものです。

■Webサイトおよび各ツールのロゴ切替について

本ロゴの導入に伴い、サービスサイト、公式SNS、および各種資料等のロゴを順次変更してまいります。

※対象：DYMテック サービスサイト、管理画面、パンフレット、名刺、公式SNS等

※移行期間中は、一部のWebページや発行物等で旧ロゴと新ロゴが混在する場合がございます。

あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

■株式会社 DYM キャリア会社概要

(1)会社名 ：株式会社 DYM キャリア

(2)代表取締役 ：沖之城 雅弘

(3)設立年月日 ：2014 年 9 月 2 日

(4)資本金 ：2,000 万円

(5)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー10 階

(6)事業内容 ：人材派遣事業

(7)URL ：https://dymcareer.jp/ DYMテックHP：https://dym-tech.jp/

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/