3/20(金)将来や進路を考えたい高校生対象の「キャリア教育プログラム」大阪大学で開催　＜参加費無料・交通費およびランチ支給＞

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区／理事長：渡辺由美子）は、2026年3月20日（金・祝）、大阪大学中之島センターにて、高校生を対象とした 「マルチセクター大阪キャリア教育プログラム」 を大阪大学SSIと、いのち会議と共に開催します。（参加費無料・交通費上限5000円まで支給・ランチ支給あり）

本プログラムは、さまざまな立場で活躍する大学生・社会人と少人数で対話しながら、参加者自身の興味・価値観・将来像について考えるキャリア教育イベントです。「これからの自分」や「今日からできること」を、自分の言葉で表現する力を育むことを目的としています。

キッズドアは、困窮世帯の中高生を中心に学習支援を行う認定NPO法人です。将来に不安を抱える高校生はもちろん、「新しい世界に触れたい」「本音で話せる場がほしい」「自分らしい未来を見つけたい」という方にも開かれたプログラムとして、家庭環境に関係なく参加していただけるよう企画いたしました。

【開催概要】

「マルチセクター大阪キャリア教育プログラム」

・日時：2026年3月20日（金・祝）11:00～17:30

・会場：大阪大学中之島センター(https://www.onc.osaka-u.ac.jp/access/) 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53

・対象：会場まで来られる高校生

※将来に不安がある人だけでなく、進路を考えるきっかけがほしい人も歓迎

（詳細は申込フォーム参照）

・定員：20名

・参加費： 無料

・交通費：上限5000円まで支給

・ランチ：支給

・申し込みフォーム：https://x.gd/dZxHX

・応募締切：2026年3月16日（月）23:00

・お問い合わせ： kp-tarumi@kidsdoor.net



・実施体制：

主催：大阪大学SSI、認定NPO法人キッズドア、いのち会議

協力：公益社団法人経済同友会 共助資本主義の実現委員会、新公益連盟、一般社団法人インパクトスタートアップ協会、SOLVE！

後援：関西SDGsプラットフォーム大学分科会

■認定NPO法人キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。



■チラシダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d100140-100-44e7db0e25feab7b6803d20c62af13a1.pdf