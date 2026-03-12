【EXPO2025公式ライセンス商品】クールな「黒ミャクミャク」が超高精細ジクレーアートボードになって登場。日大グラビヤECサイト（Creative Wall）より3月中旬発売。

■背景・概要

日大グラビヤ株式会社

日大グラビヤ株式会社（本社：大阪府）は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の公式ライセンス商品として、話題の「黒ミャクミャク」をモチーフにした「ジクレー印刷アートボード（キャンバス地）」を発売いたします。

本製品は、高度な「色校正」および「再現技術」を最大限に活用。キャラクターの魅力を最大限に引き出すため、デジタル版画の最高峰といわれる「ジクレー印刷」を採用し、これまでにないクオリティのアートボードを完成させました。

■「再現」へのこだわり

1. グラビア製版のDNAが息づく「色校正」

数多くのデザインにおける色の調整を担ってきた技術者が、黒ミャクミャクの独特な「黒」の深みと、対照的なカラーパーツの鮮やかさを徹底的に追及。

わずかな色の差も妥協しない「色校正」のプロセスを経て、キャラクターの持つ質感を忠実に再現しました。

2. 質感まで伝える「ジクレー印刷」

高精細な技術により、キャンバス生地の凹凸を活かしつつ、繊細なグラデーションや細かなラインを表現する「ジクレー印刷」を採用。美術館の展示品にも匹敵する重厚な仕上がりは、一般の印刷物とは一線を画す「アート」としての存在感を放ちます。

3. 「黒ミャクミャク」のクールな世界観を凝縮

ミステリアスでスタイリッシュな黒ミャクミャクの魅力を、6種類の異なるポーズで展開。180mm×180mm（S0号）のコンパクトなサイズ感ながら、技術が凝縮された密度の高いアート体験をお届けします。

■商品概要

バリエーション： 全6種

販売価格： 4,950円（税込）

サイズ： S0号（W180mm×H180mm）

仕様： ジクレー印刷、木製パネル

コピーライト表示： (C)Expo 2025

■販売情報

発売時期： 2026年3月より順次販売開始

主な販売拠点：日大グラビヤ株式会社 ECサイト【Creative Wall】

販売サイト▼

EXPO2025大阪・関西万博ライセンス商品 - クリエイティブウォール(https://creative-wall.com/pages/expo2025%E5%A4%A7%E9%98%AA-%E9%96%A2%E8%A5%BF%E4%B8%87%E5%8D%9A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81)

■本件に関するお問い合わせ先

日大グラビヤ株式会社 アートデザイン部

担当：清家 大次郎

Email：d.seike@nichidai-gravure.co.jp