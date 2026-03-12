名古屋初出店！大阪発”昼飲みの聖地”「大衆酒場 フレンチマン」 「大名古屋ビルヂング」に4月1日(水)オープン

有限会社らくちん

飲食店を展開する有限会社らくちん（本社：京都府京都市、代表取締役：渡辺 哲也）は2026年4月1日（水）、気軽にビストロ料理を楽しめる「大衆酒場 フレンチマン 名古屋店」 （愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番地12号 大名古屋ビルヂング3階）をオープンします。

オープン前日の3月31日（火）に、メディア関係者の皆様を対象とした内覧会を開催しますので、取材のご検討をお願い致します（詳細はページ最後に記載）。

■昼飲みの聖地「大衆酒場 フレンチマン」が名古屋初出店！

うにとイクラの冷製パスタ(2,728円)青いのれんが目印の店舗(大阪駅前第3ビル店)

「大衆酒場 フレンチマン」は、京都駅前に2014年オープンしたフレンチビストロ「フレンチマン」の新業態として、2020年10月に1号店を新大阪にオープン。大阪市内中心に関西で7店舗、東京に1店舗を展開しています。今回オープンする名古屋店は、東海エリア初出店となります。フレンチと大衆酒場を掛け合わせ、フレンチシェフが考案した本格的な料理を1品198円～というリーズナブルな価格でご提供します。

2大看板メニューは、こぼれ落ちるほどウニといくらを盛り付けた「うにとイクラの冷製パスタ」（2,728円）、フォアグラのソテーと黒毛和牛のステーキに赤ワインベースのトリュフソースで仕上げた「フォアグラとステーキ」（2,420円）。ショーケースに並ぶ「小皿料理」（常時8～10種類、198円～）やフレンチの技法を使った料理をワンハンドでカジュアルに楽しめる「串焼き」（8種類、1本308円～）など小ポーションのメニューも豊富にそろえ、おひとり様や2軒目使いとしてもご利用いただけます。

フォアグラとステーキ(2,420円)

平日11時～17時は、ボトルワインが20％オフやドリンク4種類（ビール・ハイボール・レモンサワー・翠ジンサワー）がお得になるハッピーアワーを実施。若い世代や女性を中心に多くのお客様にご来店いただき、「昼飲みの聖地」として親しまれています。

■フードメニュー

フレンチマンの肉盛り (シャルキュトリー) 1,650円

ワインのお供にイチオシ。シャルキュトリーは、店内で熟成させています。単品でもご注文ＯＫ。

エビとアボカドのアメリケーヌピザ 1枚1,540円・ハーフ1,056円

名古屋店限定メニュー。オマールエビなどでとった濃厚なアメリケーヌソースとアボカドがベストマッチ。

牛すじ赤ワイン煮込み 748円

フランス・ブルゴーニュ地方の郷土料理。リピーターの多い一品。石窯バケット（220円）を追加するのもおススメ。

ホールチーズのクリームパスタ L 1,408円、M 968円

ホールチーズに熱々のパスタを絡めるパフォーマンスは必見。温泉たまごやベーコンなどでカスタマイズも。

【小皿料理】ショーケースに並ぶ一品料理

1品198円～のリーズナブルな一品料理がショーケースにスタンバイ。

難しいと思われがちのフレンチもどんな料理か一目瞭然。注文しやすいと好評。

キャロットラペ 198円

まるごと塩トマト 528円

ホタテの冷製ちゃわんむし 572円

明太子クリームチーズ 572円

イクラガーリックマリネ 638円

など常時8～10種類

【串焼き】カジュアルに楽しめる串焼き

1本から注文OK。フレンチの料理をワンハンドの串焼きに仕上げました。

ワインとのマリアージュをお楽しみください。

牛タンとだいこん（わさびクリームソース） 572円

つくね（ブルーチーズソース） 572円

えびのカダイフ焼き 418円

など全8種類

■ドリンクメニュー

なみなみスパークリング（913円）

生ビール（605円～）、ハイボール（418円～）、生レモンサワー（418円～）、グラスワイン（418円～）など定番から、りんごが香るさっぱり風味の「仏男のアップルハイボール」（528円）、フルーツビネガーとクラフトジンの爽やかな味わいの「シュラブサワー」（3種類、528円）、フランス・ブルターニュ地方の伝統的な漬込酒でオレンジとコーヒー豆を漬け込んだ自家製ブランデーのカクテル「コーヒーとオレンジトニック」（605円）などオリジナルドリンクまで約40種類。

※価格は全て税込

■店舗内装について

水色ののれんが目印。高級なイメージのあるフレンチを大衆酒場のように気軽に楽しんでほしいと調理する様子が見えるライブ感のあるカウンターを設置。おひとり様や女性のお客様もご利用していただきやすい、開放感があり、明るい雰囲気の店舗です。

名古屋はテーブル席を10席設け、グループでもゆっくりお過ごしいただけます。

■店舗概要

店 名 ： 大衆酒場 フレンチマン 名古屋店

電話番号 ： 052-526-7008

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番地12号 大名古屋ビルヂング3階

営業時間 ： 11：00～23：00（LO22:00）

定 休 日 ： 施設休館日に準じる

席 数 ： 23席（カウンター＝13席、テーブル＝10席）

客 単 価 ： 3,200円

店舗面積 ： 62.52平方メートル

■運営会社

社 名 ： 有限会社らくちん

代表取締役 ： 渡辺 哲也

本社所在地 ： 京都市中京区烏丸東入西押小路町109-2

設 立 ： 2004年12月24日

業務内容 ： 飲食店運営(全12店舗)

「京都・フレンチマン本店」1店舗（京都駅）

「大衆酒場 フレンチマン」9店舗

アルデ新大阪店

大阪駅前第3ビル店

大阪駅前第4ビル店

天王寺店

なんばウォーク店

神戸さんちか店

渋谷サクラステージ店

姫路店

名古屋店

「鮨 料理なかた」1店舗（京都・八条口）

「食道萬きち」1店舗（京都・八条口）

■メディア内覧会のお知らせ

開催日時：2026年3月31日(火) 12時30分スタート

（所要時間約1時間30分）

開催場所：大衆酒場 フレンチマン 名古屋店

（愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番地12号 大名古屋ビルヂング3階）

内 容：店舗・料理撮影、業態・メニュー説明、試食のご提供、担当者インタビュー

申し込みフォーム：https://forms.gle/CqemxFzrGzWTyYe28

ご参加いただけるメディアさまは3月30日(月)15時までに上記フォームよりお申し込みください。

『大衆酒場 フレンチマン 名古屋店』 広報事務局

担当：岡本

TEL：06-4708-3766

EMAIL：pr@raple.co.jp