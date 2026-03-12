日本人初・乳幼児睡眠コンサルタント愛波あやの新刊『赤ちゃん超ぐっすり育児』本日発売！出版を記念し「おくるみスリーパー」等が当たる豪華プレゼントキャンペーンを開催

Sleeping Smart Japan株式会社

Sleeping Smart Japan 株式会社（本社：東京都、代表取締役：愛波あや）は、代表・愛波あやの最新著書『赤ちゃん超ぐっすり育児 親子でしあわせになる寝かしつけメソッド』（監修：西野精治、発行：株式会社KADOKAWA）が2026年3月12日（木）に発売されたことをお知らせいたします。

また、発売を記念して、本日より1ヶ月間、愛波あや公式オリジナル商品やクーポンが当たる「出版記念SNSキャンペーン」を実施いたします。

■ 本書出版の背景：寝かしつけの悩みは「仕組み」で解決できる

「寝かしつけに何時間もかかる」「夜泣きで心身ともに限界……」 多くの親御さんが直面するこの悩みに対し、本書では日本人として初めて乳幼児睡眠コンサルタントの国際資格を取得した愛波あやが、科学的根拠に基づいた「一生モノの快眠スキル」を伝授します。

寝かしつけがスムーズになれば、赤ちゃんは健やかに育ち、ママやパパには自分を労わる時間が生まれます。本書は、家族全員が笑顔で明日を迎えるためのガイドブックです。

■ 豪華特典！「出版記念SNSキャンペーン」概要

本書の発売を記念し、本日より1ヶ月限定で以下のキャンペーンを実施します。

【特典1】抽選で3名様に「おくるみスリーパー」プレゼント！

応募方法：

本書を購入し、Instagramのストーリーズで愛波あや（@aya_aiba(https://www.instagram.com/aya_aiba/)）をタグ付けして投稿。

賞品：

愛波あや監修・大人気アイテム「おくるみスリーパー」

【特典2】応募者全員に「愛波あや公式ストア5%OFFクーポン」プレゼント！

応募方法：

本サイトにて本書のレビューを投稿。

賞品：

愛波あや公式オンラインストアで使える5%OFFクーポンコードをレビュー時登録いただいたメールアドレスに送付

【キャンペーン期間】 2026年3月12日（木）～2026年4月13日（月）まで

■ 書籍情報

タイトル： 『赤ちゃん超ぐっすり育児 親子でしあわせになる寝かしつけメソッド』

著者： 愛波あや（監修：西野精治）

定価： 1,650円（本体1,500円＋税）

発売日： 2026年3月12日（木）

発行： 株式会社KADOKAWA

【目次構成】

第1章 ねんねが赤ちゃんとママ・パパの幸せを作る

第2章 新生児～6か月：ねんねルーティンでひとり寝への一歩を

第3章 7か月～1歳6か月：ねんねトレーニングで頭も心も育てる

第4章 1歳6か月～3歳：安心感と自立心を育むメソッド

第5章 3歳～5歳：お昼寝の卒業ときょうだい育児

第6章 よい睡眠は家族の未来を変える！

■ ご購入はこちら（Amazon商品ページ）

https://amzn.asia/d/03kgEjxa

■ 著者プロフィール

愛波 あや（あいば あや）

日本人初 乳幼児睡眠コンサルタント

国際資格認定機関SSIA代表

Sleeping Smart Japan株式会社 代表取締役

0歳からのママスクール(R)『ママの心』講座 監修・講師



慶應義塾大学文学部教育学専攻卒業。外資系企業勤務後、結婚を機にニューヨークへ移住。2014年、乳幼児睡眠コンサルタントの国際認定資格を日本人として初めて取得。これまで累計10万人以上のママ・パパのねんねの悩みをサポートし、個別相談から医療・保育・企業向け講演まで幅広く活動。著書に『ママと赤ちゃんのぐっすり本』（講談社）、『子どものためのベスト睡眠』（KADOKAWA）、『マンガで読む ぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方』（主婦の友社）など。

現在は2児の母として、科学的根拠×ママ視点を軸に、安心して育児をスタートできるサポートを行っている。

Official Site: https://aya-aiba.com/

Instagram: @aya_aiba(https://www.instagram.com/aya_aiba/)