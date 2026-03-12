【数量限定】基礎化粧品「fujina（フジナ）」のご購入で宝塚歌劇団 星組 暁 千星さんオリジナルグッズがもらえる！プレゼントキャンペーンがスタート！

イワタニアイコレクト株式会社

イワタニアイコレクト株式会社（大阪市中央区）は、2026年3月13日(金)から4月5日(日) の期間で、イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」で基礎化粧品「fujina（フジナ）」シリーズをご購入の方を対象に、岩谷産業株式会社のイメージキャラクターである宝塚歌劇団 星組トップスター 暁 千星さんのオリジナル「アクリルカード」を数量限定でプレゼントするキャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン特設ページ：https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e4010-fujinagoods202603/

〔キャンペーン概要〕

イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」のキャンペーン特設ページより対象の基礎化粧品「fujina」シリーズをご購入いただいた方に、1商品につき1枚、暁千星さんのオリジナル「アクリルカード」をプレゼントいたします。アクリルカードは全2種類のデザインをご用意しております。

■期間

2026年3月13日（金）10：00～2026年4月５日（日）23：59ご注文分まで

■応募条件

キャンペーン期間中に、対象商品をご購入いただいた方

■応募方法

上記期間中に、イワタニ公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」内の【暁千星さんアクリルカードセット】専用ページ(https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e4010-fujinagoods202603/)より対象商品をご購入ください。

■プレゼント内容（暁千星さんオリジナルグッズ）

・暁千星さんアクリルカードA

・暁千星さんアクリルカードB

※ご注文時に絵柄はご指定いただけません。いずれか１つ、ランダムでのお届けとなります。

※プレゼントは商品と同梱してお届けいたします。

※各絵柄とも数量限定となります。無くなり次第、キャンペーンは終了となります。

■対象商品

暁千星さんアクリルカードA暁千星さんアクリルカードB

基礎化粧品fujina（フジナ）シリーズの以下商品

・fujina モイスチャーローション≪保湿化粧水≫

・fujina モイスチャークリーム≪保湿クリーム≫

・fujina モイスチャーセット≪保湿化粧水と保湿クリーム≫

・fujina EXCELLENT WHITE エクセレントホワイト≪導入化粧水≫

・fujina EXCELLENT WHITE エクセレントホワイト≪化粧水≫

・fujina EXCELLENT WHITE エクセレントホワイト≪美容液≫

・fujina EXCELLENT WHITE エクセレントホワイト≪クリーム≫

・fujina EXCELLENT WHITE エクセレントホワイトスタンダードセット≪2品≫

・fujina EXCELLENT WHITE エクセレントホワイト美肌パーフェクトセット≪4品≫

〔注意点〕

・1商品につき1枚オリジナルグッズ（暁千星さんアクリルカードAまたはB）をプレゼントいたします。

例）fujina モイスチャーローションをご購入の場合はアクリルカードを1枚プレゼント

例）fujina モイスチャーセットをご購入の場合はアクリルカードを2枚プレゼント

・オリジナルグッズの絵柄は2種類ございますが、お選びいただけません。

・各絵柄とも数量限定となります。グッズが無くなり次第、キャンペーンは終了となります。

イワタニアイコレクト株式会社

公式オンラインサイト：https://www.iwatani-i-collect.com/