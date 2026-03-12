『乃木坂的フラクタル』4.6周年！「4.6th Anniversaryキャンペーン」開催！

株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー

2026年3月12日

報道関係者各位



株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員CEO：八木広道)は、乃木坂46公式プロデュースゲームアプリ『乃木坂的フラクタル』（以下「乃木フラ」）が2026年3月12日（木）にサービス開始から4.6周年を迎えることを記念し、「4.6th Anniversaryキャンペーン」を開催いたします。

▼『乃木フラ』4.6th Anniversary特設サイト

https://www.nogizaka-fractal.com/4half_anniv/

■4.6th Anniversaryログインボーナス開催！

2026年3月12日（木）より、「4.6th Anniversaryログインボーナス」を開催いたします。

期間中、46日間にわたり日替わりで豪華報酬をプレゼント。

「【4.6thAnniv.記念】選べるLRセット」や「4.6th Anniv.CPガチャチケット」などを獲得できます。

さらに、最大4,600個の乃木石が当たる抽選に毎日参加できる「4.6周年！スペシャルログインボーナス」も同時開催いたします。

＜開催日時＞

◆4.6th Anniversaryログインボーナス

2026年3月12日（木）5:00 ～ 2026年5月1日（金）4:59

◆4.6周年！スペシャルログインボーナス

2026年3月12日（木）5:00 ～ 2026年3月23日（月）4:59

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

■4.6th Anniversaryキャンペーンガチャ開催！

4.6周年を記念した特別仕様の「4.6th Anniversaryキャンペーンガチャ」を開催いたします。

本ガチャは、ログインボーナスなどで入手できる「4.6th Anniv. CPガチャチケット」を使用して挑戦可能です。

各種レアリティのガチャチケットなどが獲得できます。

＜開催日時＞

2026年3月12日（木）17:00 ～ 2026年4月12日（日）23:59

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

■キミプロライブ「銭湯ラプソディー」を開催！

4.6周年イベントとして、キミプロライブ「銭湯ラプソディー」を開催いたします。

キミプロライブは、ステージクリアでポイントを入手し、他のユーザーと競い合うランキング形式のイベントです。推しのメンバーを1人選び、それぞれの推しメンランキングに参加できます。

推しメンランキング上位入賞者には、乃木坂46メンバーが出演する「【第13回】リアルイベント」への参加権利が付与されます。

本イベントは4.6周年特別仕様として、1レーンあたりの参加枠を従来の50名から70名へ拡大いたします。

■キミプロライブ#28「銭湯ラプソディー」開催概要

＜開催日時＞

イベントは以下の日程で開催予定です。

◆予選期間

2026年3月12日（木）17:00 ～ 2026年3月16日（月）18:59

◆予選ランキング結果発表

2026年3月16日（月）19:00 以降発表予定

※結果発表後より順次ランキング報酬配布

◆インターバル期間

2026年3月16日（月）19:00 ～ 2026年3月19日（木）16:59

◆本戦期間

2026年3月19日（木）17:00 ～ 2026年3月29日（日）20:59

◆本戦ランキング結果発表

2026年4月1日（水）17:00 以降発表予定

＜対象メンバー＞

今回の選べる推しメンは以下の通りです。

・遠藤さくら

・金川紗耶

・柴田柚菜

・林瑠奈

・弓木奈於

・一ノ瀬美空

・奥田いろは

・冨里奈央

・中西アルノ

※対象メンバーは予告なく変更される場合があります。

※イベントへ参加するには、Rank15以上の状態で「イベント」を開放している必要があります。

※開催内容、開催日時は予告なく変更される場合があります。

『乃木坂的フラクタル』とは

キミが創る キミだけの乃木坂46 始まる――

『乃木坂的フラクタル』は、プロデューサーとして、メンバーの成長を応援していく乃木坂46［公式］プロデュースゲームアプリです。センターにしたいメンバーを自由に選べる「プロデュース(ライブ)」では、歴代衣装や楽曲をコレクションして自由にカスタマイズすることで、一人ひとりのメンバーとの思い出を楽しみながら、自分が思い描く理想の乃木坂46を創造(プロデュース)することができます。

概要

タイトル：乃木坂的フラクタル（乃木フラ）

ジャンル：乃木坂46［公式］プロデュースゲーム

公式サイト：https://nogizaka-fractal.com

公式X：https://x.com/nogifra

公式LINE：https://lin.ee/pIThv2i

アプリダウンロードURL：https://app.adjust.com/8ehbo6r

対応機種：スマートフォン※詳細は公式サイトにてご確認ください。

利用料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

コピーライト表記：(C)乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. (C)Appirits (C)gumi

株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナーについて

日々生きていく中で心を支え、勇気をくれる「推し」という存在。

推し活は、今や1つの文化となり、多くの人を熱狂させています。

アピリッツ・ファンカルチャーパートナー（Appirits Fan Culture Partners）は「推し活」を楽しむすべての人が人生を豊かにできるような新しいカタチの「推しとの時間」をデジタルを通して作り出す「推し活」のパートナーを目指しています。

会社概要

会社名：

株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー

所在地：

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 Daiwa渋谷宮益坂ビル 10階

設立：

2025年 8月

事業内容：

オンラインゲームの企画・開発・運営

ファンクラブサービスの企画・開発・運営