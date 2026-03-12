渋谷で出会う「一期一会」「ikasu」が展開する着物アップサイクルアート展
bonobo LLCは、着物に込められた時代の物語と美意識を現代アートとして再構築する"ikasu"を展開しています。このたび、株式会社三井不動産ホテルマネジメントが運営するライフスタイルホテル「sequence MIYASHITA PARK」にて、2026年3月20日(金)から4月19日(日)までの期間、アート展示イベントを開催いたします。
本イベントは、ikasuのテキスタイルアーティストLena Okamotoが創作するアート作品を、sequence MIYASHITA PARKを会場として展示するものです。
日本の伝統文化を大切にしながら、現代の空間やライフスタイルに調和する表現に挑み続けるikasuの思想と、「SMART・OPEN・CULTURE」を軸とするsequenceのブランドコンセプトが響き合い、今回の開催に至りました。
■役目を終えた着物に、新たな価値と物語を吹き込むikasuのアップサイクルアート
日本の家庭には、役目を終えた着物や帯が数多く眠っています。しかし、着用機会の減少や保管の難しさから、次世代へ受け継がれず廃棄されるケースも少なくありません。ikasuは、こうしたアンティークの着物や帯・家具を素材として活用。一点一点が持つ歴史や記憶を尊重しながら、現代的なテキスタイルアートとして再構築しています。素材本来の美しさを活かしつつ、現代の空間に映える作品へと昇華させることで、日本の文化や物語を未来へと繋いでいきます。
また、着物や帯だけでなく、アンティークの桐たんすを額材として用いるなど、素材を余すことなく活かす「オールアップサイクル」を追求している点も、ikasuの大きな特徴です。
■渋谷から、日本文化の新たな表現を発信
「sequence MIYASHITA PARK」は、多様なカルチャーが交差する渋谷において、滞在を通じて新たな発見や出会いが生まれる場を目指しています。
本展示では、宿泊ゲストはもちろん、カフェ利用や街歩きを楽しむすべての方に、着物テキスタイルという新たな日本文化に気軽に触れていただける空間を提供いたします。作品は４階ロビーや、カフェ＆バー「VALLEY PARK STAND」に展示。気に入った作品は、その場でQRコードから購入することが可能です。
旅の途中で出会ったアートが、後日自宅に届く――。
日本の伝統を現代の感性でアップデートした「着物テキスタイルアート」の魅力を、渋谷の中心から世界へ向けて発信します。
■イベント 概要
・開催日時：2026年3月20日(金・祝)～4月19日(日)
・開催場所：sequence MIYASHITA PARK(４階ホテルロビーおよびカフェ＆バー「VALLEY PARK STAND」)
・入場料：無料
・購入方法：展示作品横のQRコードより購入フォームへ遷移
・注意事項：作品は一点物のため、売約済みの場合があります
・URL：https://www.sequencehotels.com/news/detail.html?post=14489
■アーティスト概要
Lena Okamoto
bonobo LLCで着物アップサイクルアート事業「ikasu」を展開するアーティスト。 役目を終えた着物に新たな命を吹き込み、歴史や文様、持ち主の想いまでもアートとして甦らせることで、日本文化の美しさとサステナビリティを世界へ届ける第一人者です。
【アーティスト詳細はこちら】(https://www.kimono-ikasu.com/ja-jp/pages/our-pholosophy)
Textile Artist; Lena Okamoto
■sequence MIYASHITA PARK 概要
東京メトロ渋谷駅B1出口より徒歩約3分、渋谷の新たなランドマーク「MIYASHITA PARK」内に誕生したホテル。都市型公園と一体化した開放的なデザインが特長で、渋谷の中心にありながら緑と余白を感じる滞在を叶えます。公園とホテルを結ぶ「VALLEY PARK STAND」は、カフェでありラウンジであり、渋谷の新しいスタート地点。多様なタイプの客室を備え、定期的にイベントも開催。朝食ではフレッシュチーズや焼き立てパン、ベジタリアン対応のメインを揃え、心地よい一日の始まりを提案します。
・所在地： 東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North
・公式サイト：https://www.sequencehotels.com/
sequence MIYASHITA PARKから臨むホテル
CAFE & LOUNGE「VALLEY PARK STAND」
客室 キングルーム（37.3平方メートル ）
■「sequence」ブランドコンセプト
「sequence」は“やさしいつながり”という理念のもと、「SMART」 「OPEN」 「CULTURE」 を3つの軸に、ゲストに“自由な時間と、過ごし方”を提供します。
(1)SMART ： 気の利いた、心豊かになれる時間
・チェックイン17時/翌日14時チェックアウトで自由に過ごせる時間を拡張
・衛生管理につながる顔認証システムによるセルフチェックイン
・使い捨てを減らす取り組みとして再利用素材や脱プラスチック備品の積極的採用による地球環境への配慮
(2)OPEN ： 誰にでも開かれた空間
・屋外とつながる開放的なカフェやレストラン、共用空間
(3)CULTURE ： その街ならではの文化を楽しむ体験
・スタッフは心地よい距離感でゲストに寄り添い、滞在をサポート
・地域のクリエイターの感性に触れるアート展示やイベントの実施など
本件に関するお問い合わせ先
bonobo LLC 担当者 岡本宗
TEL: 050-6872-8141
MAIL: info@kimono-ikasu.com
お問い合わせフォーム：https://www.kimono-ikasu.com/ja/pages/contact
会社概要
会社名： bonobo LLC
CEO： 岡本 宗
ikasu：https://www.kimono-ikasu.com/ja
sequence MIYASHITA PARK to host "ikasu" Kimono upcycled textile art exhibition in Shibuya, TokyoOne-of-a-kind textile works by artist Lena Okamoto on view March 20-April 19: free admission; select works available for purchase
TOKYO (Shibuya), Japan, bonobo LLC announced an art exhibition featuring “ikasu,” a project that reimagines the stories and aesthetics embedded in vintage kimono and obi as contemporary textile art, to be presented at the lifestyle hotel sequence MIYASHITA PARK from March 20 (Fri, holiday) through April 19 (Sun), 2026.
The exhibition will showcase one-of-a-kind artworks created by ikasu textile artist Lena Okamoto and displayed throughout sequence MIYASHITA PARK, including the 4th-floor lobby and the cafe & bar “VALLEY PARK STAND.”
ikasu’s approach-honoring Japanese tradition while creating work designed to live in modern interiors-aligns with the sequence brand concept built around “SMART, OPEN, CULTURE,” bringing the collaboration to life in the cultural crossroads of Shibuya.
Upcycling with a “use-everything” mindset
In Japan, many kimono and obi that have fulfilled their role remain stored away and are increasingly discarded due to fewer occasions to wear them and the difficulty of long-term preservation. ikasu transforms antique kimono, obi, and even furniture into contemporary textile artworks, preserving each material’s history and memory while giving it new life.
A defining feature of ikasu is its pursuit of “all-upcycling,” including the use of antique paulownia chests as framing materials to minimize waste and maximize material value.
Art discovered on a trip-delivered to your home
The exhibition is open not only to hotel guests but also to cafe visitors and anyone exploring the neighborhood, offering an accessible way to experience kimono textile art as a new expression of Japanese culture. Works can be purchased by scanning QR codes placed beside each piece (availability varies, as each work is one-of-a-kind).
Event at a Glance
- Dates: March 20 (Fri, holiday) - April 19 (Sun), 2026
- Venue: sequence MIYASHITA PARK (4F lobby and cafe & bar “VALLEY PARK STAND”)
- Admission: Free
- Purchase: Via QR code next to exhibited works (one-of-a-kind; some may be sold)
Artsit
Lena Okamoto is an artist at bonobo LLC who leads the kimono upcycling art project ikasu, reviving the history, patterns, and sentiments embedded in kimono by transforming them into contemporary artworks-sharing both sustainability and the beauty of Japanese culture with the world.
Artist details(https://www.kimono-ikasu.com/pages/our-pholosophy)
Textile Artist; Lena Okamoto
Media Contact
bonobo LLC
Attn: So Okamoto
Tel: +81 50 6872 8141
Email: info@kimono-ikasu.com
Contact form: https://www.kimono-ikasu.com/pages/contact
About bonobo LLC / ikasu
bonobo LLC operates ikasu, an upcycling art project that reconstructs the stories and aesthetics embedded in kimono into contemporary textile art, connecting Japanese culture and narratives to the future through modern expression. https://www.kimono-ikasu.com/
About sequence MIYASHITA PARK / sequence
sequence MIYASHITA PARK is a hotel located within MIYASHITA PARK North in Shibuya, Tokyo, featuring an open design integrated with an urban park and the cafe & bar VALLEY PARK STAND that connects the park and the hotel. The sequence brand is guided by the philosophy of “gentle connections,” built on three pillars-SMART, OPEN, CULTURE-to offer guests “free time and ways to spend it.” https://www.sequencehotels.com/
Hotel view from MIYASHITA PARK
CAFE & LOUNGE "VALLEY PARK STAND"
Guest Room: King Room (37.3 sq m)