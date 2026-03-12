ヒーローが子どもたちに笑顔を届ける「ドゲンジャーズ基金」公式ロゴが遂に完成！
福岡の特撮ヒーローたちが集結し、社会貢献活動を行う「ドゲンジャーズ基金」は、この度、基金の象徴となる公式ロゴマークを決定・公開いたしました。
■公式ロゴマーク
ロゴマーク正方
ロゴマーク横長
■ ロゴデザインのコンセプト： 「ヒーローの証（あかし）」
本ロゴは、基金という真面目な取り組みだからこそ、その表現のあり方について多くの検討と試行錯誤を重ねて生まれました。
議論を重ねる中で、特撮らしさや「ドゲンジャーズらしさ」をあえてストレートに、素直に打ち出すことこそが、最もわかりやすく、心に届くのではないかという結論に至りました。
デザインは、既存のドゲンジャーズロゴが持つ質感や世界観に合わせ、特撮ヒーローらしい躍動感と力強さを踏襲。
子どもたちが一目見て「かっこいい！」「僕らもあんな風になりたい！」と憧れを抱く、“ヒーローが本気でつくった基金”であることを直感的に伝えるビジュアルに仕上げています。
そして、本基金が大切にしている想い--「誰でも、誰かのヒーローになれる。」
今回のロゴは、そのメッセージを象徴する“ヒーローの証”です。
支援を受ける側も、支援する側も、このロゴのもとでそれぞれの一歩を踏み出すことで、誰かにとってのヒーローになっていく。
このロゴを掲げることで、関わるすべての人が、まるでヒーローチームの一員になったかのような気持ちになれる。
そんな、ドゲンジャーズ基金ならではの体験価値の創出を目指しています。
ドゲンジャーズ基金は今後も、ヒーローの力を活用した社会貢献活動を実施していきます。
一般財団日本未来創造公益資本財団について
寄付・助成の設計や審査、会計ガバナンスを担う資金分配機能を中核に、企業・行政・NPO・市民の皆さまと協働し、透明性と公平性を重視した枠組みで社会課題に取り組む公益団体です。全国各地のプロジェクトを伴走支援し、持続的なインパクト創出を目指して活動しています。
HP: https://jafpic.com/
「ドゲンジャーズ基金」とは
実在するヒーロー「ドゲンジャーズ」は、たくさんのファンの皆さまやオフィシャルパートナー企業の皆さまに支えられながら、今日もさまざまな場所で活動を続けています。
ドゲンジャーズの目標は、「この街の文化になること」。
地域の中で愛され、受け継がれていく存在になることを目指しています。
「ドゲンジャーズ基金」は、そんなヒーローの想いをかたちにするために生まれました。
皆さまに支えていただくことで、これまでのドゲンジャーズの活動では届かなかった地域や子どもたちのところにも笑顔を届け、地域で支援活動をする皆さんだけでは手の届かないところに、ドゲンジャーズが向かう--お互いに力を合わせて支え合う、やさしい仕組みです。
こうしたつながりを、私たちは「ドゲンカルチャー」と呼び、地域の中に広げていこうとしています。
この基金の活動を通じて、「誰でも、誰かの、ヒーローになれる。」
そして「誰でも、すでに誰かのヒーローである。」
そんなあたたかい気持ちを、この街に増やしていきたいと願っています。
ＨＰ：https://jafpic.com/2025/09/06/dogengers_fund/
ドゲンジャーズ公式HP：https://dogengers.com/
ドゲンジャーズ運営会社：https://mmarketagency.jp/