3月13日(金)は世界睡眠デー『Pokemon Sleep』から新提案！櫻坂46 森田ひかるとホゲータが出演するおやすみ前のリラックス「ほげーたいそう」を発表！

株式会社ポケモン

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社長：石原恒和）は、配信中のスマートフォン向けアプリ『Pokemon Sleep』（iOS／Android対応）について、以下のとおりお知らせいたします。

1.おやすみ前のリラックス「ほげーたいそう」公開！

2.筋弛緩運動調査プロジェクトの結果を発表！

3.「ラティアスリサーチ」イベント開催！

4.『エーザイ株式会社』と共に、眠りの大切さを広く伝える啓発活動を開始！

5.フェイスマスクブランド『ルルルン』とコラボしたフェイスマスクを発売！

1．おやすみ前のリラックス「ほげーたいそう」公開！

就寝前の心身の緊張を緩める筋弛緩運動を取り入れた、おやすみ前のリラックス「ほげーたいそう」を公開いたします。

「ほげーたいそう」は、漸進的筋弛緩法というリラクゼーション法に基づいて考案された体操で、体にギュッと力を入れたあとに、「ほげー」と力を抜くことで、体の緊張が解けて、心地よいリラックス状態をつくることができます。ぜひ、就寝前に実施いただき、より良い睡眠への準備をしてみてください。

映像には、ホゲータのパートナーとして、櫻坂46の森田ひかるさんが登場！

森田ひかるさんとホゲータの可愛らしい掛け合いや動きにも注目してみてください。

また、映像のBGMに、今後『Pokemon Sleep』に登場予定の睡眠導入サウンド「南エリアを歩く（パルデア）」を使用しておりますので、ぜひ耳を傾けてみてください。

ほげーたいそう特設サイトはこちら：https://www.pokemonsleep.net/stretch/

タイトル：【公式】おやすみ前のリラックス「ほげーたいそう」｜『Pokemon Sleep』

URL：https://youtu.be/DT5AMsYHzJg

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DT5AMsYHzJg ]

2．筋弛緩運動調査プロジェクトの結果を発表！

「ほげーたいそう」のベースとなっている筋弛緩運動を取り入れた際の睡眠データの変化について検証した調査結果を発表いたします。

41,832 名の『Pokemon Sleep』ユーザーの睡眠記録とアンケート回答に基づくデータ分析と、睡眠脳波測定器を用いた実証実験の2つのアプローチで調査を実施しました。

【調査結果TOPICS】

・筋弛緩運動を実施した晩の寝つき時間の短縮を確認！

・普段すぐに寝付くことができない人ほど、入眠までの時間がより短くなるという結果に！

・就寝前にスマホを操作するなどの「日常習慣」を過ごした晩と比較し、「睡眠効率」が3.2%上昇するという結果に！

調査結果の詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000126093.html

3．「ラティアスリサーチ」イベント開催！

『Pokemon Sleep』では、2026年4月に「ラティアスリサーチ」イベントを開催いたします！

イベント期間中に手に入る「ラティアスのうもう」を集めると、「ラティアスのおこう」と交換することができます。「ラティアスのおこう」を使って、ラティアスのさまざまな寝顔をリサーチしましょう！

また、期間中は「とくいなもの：スキル」のおてつだいポケモンが特に活躍するため、イベントに備えて育成しておくことをおすすめします。

伝説のポケモン・ラティアスと、その他イベントの詳細については、後日ゲーム内にてお知らせいたします。お楽しみに！

4．『エーザイ株式会社』と共に、眠りの大切さを広く伝える啓発活動を開始！

『Pokemon Sleep』は、睡眠領域の専門的知見を持つエーザイ株式会社とともに、眠りの大切さを広く伝える啓発活動に取り組むことをお知らせします。『Pokemon Sleep』の持つ「楽しさを通じて行動を促す力」と、エーザイ株式会社が培ってきた睡眠領域の科学的知見を活かし、子どもから大人まで自分の眠りと向き合うきっかけづくりをめざします。

本共同啓発活動の第1弾として、全国の睡眠に関する診療に積極的に対応されている医療機関へ、絵本「カビゴンのゆめ」を順次配布します。

本作は、『Pokemon Sleep』の世界を舞台にした物語です。ポケモンたちがカビゴンを探す冒険を通して「たっぷり眠って元気になることの大切さ」や「良い睡眠のポイント」を幅広い世代に楽しく伝えます。

各医療施設の待合室等で絵本を楽しんでいただくことで、ご自身の眠りに目を向ける一助となることを目的としています。

『Pokemon Sleep』は今後も、日々の睡眠を「楽しみ」に変える体験を通じて、幅広い世代の方々が自身の眠りを見つめ直し、良い睡眠リズムを整えるための新しいきっかけを提供してまいります。

■絵本概要

タイトル：「カビゴンのゆめ」

絵・文：「しおみつさちか」

画家・絵本作家・美術講師。

筑波大学大学院芸術専攻洋画領域修了。第11回MOE創作絵本グランプリにてグランプリ受賞。受賞作『ベニーのみずたまぼうし』（白泉社）を2023年に出版。植物を主なモチーフに、絵画の制作も行っている。鹿児島県出身・在住。

5．フェイスマスクブランド『ルルルン』とコラボしたフェイスマスクを発売！

『Pokemon Sleep』とフェイスマスクブランドNo.1※1の『ルルルン』がコラボレーションしたフェイスマスクを3月25日（水）より、ルルルン公式オンラインストアにて先行発売いたします。睡眠リズムを整えることも、すこやかな美肌を育てることも、日々の『継続』が何より大切です。毎日頑張る自分に、いい睡眠といい肌ケアでパワーをチャージしてほしい。そんな想いから『Pokemon Sleep』と『ルルルン』のコラボレーションが生まれました。

『Pokemon Sleep』に登場するフィールド「ワカクサ本島」「シアンの砂浜」に合わせて、2種類のフェイスマスクを展開いたします。パッケージには、カビゴン・ピカチュウ・イーブイをはじめ、各フィールドで出会えるポケモンたちをデザインし、フィールドの植生をイメージした美容成分を配合しています。ポケモンたちと一緒に、新しい肌ケア習慣を育んでみてはいかがでしょうか。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧2025 」パック市場・ブランドシェア2024年販売実績ベース

■商品概要

【商品名】

・ルルルンポケモンスリープデザインマスク（ワカクサ本島の香り）

・ルルルンポケモンスリープデザインマスク（シアンの砂浜の香り）

【内容量】7枚入

【価格】1,100円（税込）

【発売スケジュール】

・3月25日(水) ルルルン公式オンラインストアにて先行発売