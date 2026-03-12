週末はデルタで荒稼ぎのチャンス！誰でも賞金を狙える公式イベントが3月13日開幕

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なタクティカルFPSタイトルを手掛けるTeam Jadeは、2026年3月より、公式イベント「Delta Force: Open Series」を開催することを発表しました。本イベントは、賞金総額130万円が用意されたランキング形式の公式イベントとして実施されます。

日本および韓国のプレイヤーであれば、どなたでも参加可能で、毎週末に「オペレーションズ」をプレイしてランキング上位を目指すことで、賞金やゲーム内報酬の獲得を狙うことができます。週末のプレイがそのまま報酬チャンスにつながる、コミュニティ全体で楽しめる大型イベントとなっています。

「Delta Force: Open Series」は、予選フェーズと本戦の二段階構成で展開します。まずは3月より、全4週にわたって行われる週末予選を実施し、各週を勝ち抜いたチームが4月に開催予定の本戦へと進出します。

『Delta Force』は、Steam「Best of 2025」においてプラチナ評価（もっともプレイされたゲーム）を獲得し、さらにPlayStation Storeでも上位ランキングに名を連ねるなど、2025年を通して世界中のプレイヤーから高い支持を集めてきました。そうした盛り上がりを背景に、本イベントでは、より多くのプレイヤーが気軽に参加できる形で、ゲームを楽しみながら報酬を狙える機会を提供します。

イベントページ：https://www.playdeltaforce.com/act/a20260212dfjkcontest/index.html

イベント賞金総額：130万円

■予選：週末に「オペレーションズ」をプレイするだけで賞金獲得のチャンス

「Delta Force: Open Series」の予選は、日本および韓国のPC・コンソールユーザーであれば誰でも参加可能なオープン形式で開催されます。大会は全4週にわたり、毎週末にランキング形式のイベントとして実施され、プレイヤーはゲームをプレイすることで賞金獲得を目指すことができます。

参加方法は非常にシンプルです。まずイベントページ（https://www.playdeltaforce.com/act/a20260212dfjkcontest/index.html）でWebエントリーを行い、ゲーム内の「オペレーションズ」モードで戦場を探索。より高価値なアイテムを回収してランキングスコアを伸ばすことができます。各週ごとに集計される「撤収額ランキング」および「キルランキング」で上位100位以内に入賞すると、賞金やゲーム内通貨「デルタチケット」を獲得できるチャンスが与えられます。

■特別補給イベントも同時開催

大会期間中は、競技イベントと並行して、すべてのプレイヤーが参加可能な「特別補給」イベントも実施されます。本イベントでは、ゲームをプレイするだけでなく、ミッションの達成やフレンド招待などを通じて豪華報酬を獲得するチャンスが用意されています。大会に参加するプレイヤーだけでなく、すべてのユーザーがイベントを楽しめる内容となっています。

■本戦：上級プレイヤーが頂点を争う舞台へ

各週の本戦エントリーフォーム提出者の週間撤収額ランキング上位6名が所属するチームには、4月に開催される本戦への出場権が付与されます。全4週の予選を通じて、合計24チームが本戦へ進出します。なお、各週ごとに本戦エントリーが必要となりますが、もし前週で入賞を逃した場合でも、翌週以降に何度でも再挑戦することが可能です。本戦では、「マンデルブリック争奪戦」ルールのもと、ハイレベルな戦いが繰り広げられます。大会はPC版限定で実施され、操作デバイスはキーボード＆マウス、またはコントローラーのいずれでも参加可能です。決勝戦は4月19日に開催され、その模様は公式ライブ配信として放送予定。日本と韓国のトッププレイヤーによる白熱の戦いを、リアルタイムで観戦することができます。なお、本戦への参加は3名1チーム（任意でリザーブ1名、コーチ1名の追加が可能）での応募となります。

■予選および本戦スケジュール

本大会は、3月から4月にかけて以下のスケジュールで実施されます。

Week1

予選実施：3月13日～3月15日

本戦エントリー受付：3月12日～3月17日

通過者発表：3月19日

Week2

予選実施：3月20日～3月22日

本戦エントリー受付：3月18日～3月24日

通過者発表：3月26日

Week3

予選実施：3月27日～3月29日

本戦エントリー受付：3月25日～3月31日

通過者発表：4月2日

Week4

予選実施：4月3日～4月5日

本戦エントリー受付：4月1日～4月7日

通過者発表：4月9日（Open Series出場24チーム確定）

その後、4月8日から4月16日までは本戦に向けたスクリム期間が設けられ、4月12日にチームメンバーの最終確定が行われます。

本戦は4月17日・18日に予選ラウンド、4月19日に決勝戦が開催される予定です。

決勝戦公式ライブ配信：

公式YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

公式Twitch：https://www.twitch.tv/deltaforcegjp

■本戦エントリー方法

Week1本戦エントリーフォーム

https://forms.gle/GWGXAuAxXQH1iaAe9

Delta Force: Open Series 公式Discord

https://discord.gg/pBvnwZPvNt

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。