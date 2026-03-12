株式会社日本システムテクノロジー、適性検査『eF-1G』を活用し、内定承諾率9割、離職率ほぼゼロを実現

株式会社イー・ファルコン

株式会社イー・ファルコン（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 伸明）は、株式会社日本システムテクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽住 直記、以下日本システムテクノロジー）における適性検査「eF-1G（エフワンジー）」の活用事例を公開しました。

日本システムテクノロジーは、面接での対話と適性検査のデータを掛け合わせてマッチング精度を向上させ、「内定承諾率9割」「新卒3年以内の離職率ほぼゼロ」という極めて高い定着率を実現しています。本事例記事では、同社におけるeF-1Gを活用した採用・育成戦略の具体的な取り組みを紹介します。

活用事例詳細：https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g/case/jst(https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g/case/jst)

■事例サマリ

eF-1G活用後の効果- 未経験のまま現場配属を行っていたため、現場側の教育負担が大きく、また知識不足のまま業務にあたる新入社員の双方が疲弊し、立ち上がりに苦戦していた- 現場に新入社員の特徴が共有されず、育成が手探りになっていたeF-1G活用後の効果- 客観的なデータが見えることで、現場の育成方針が立てやすくなった- 面接での会話と適性検査の結果を照らし合わせ、学生の素顔を深く理解することで、内定承諾率8～9割という高いマッチング精度と、新卒3年以内の離職率ほぼゼロという極めて高い定着率を実現- 「役割志向8タイプ」が社内の共通言語となり、日常のコミュニケーションの活性化や、内定者懇親会での活用を通じた相互理解の促進につながった

事例の詳細はインタビュー記事で全文をご確認いただけます。

■株式会社日本システムテクノロジーについて

1971年の創業以来、半世紀以上にわたり中堅・中小企業の成長をITで支え続けている独立系ソフトウェアベンダー。自社開発の基幹業務システム「楽商」シリーズを中核に、インフラ構築から保守までをワンストップで提供し、企業のDX推進を牽引している。「ワクワク働く社会を創造する」というビジョンのもと、自社の組織改革にも積極的に取り組んでいる。

https://www.jst-net.co.jp/

「適性検査eF-1G」について

「適性検査eF-1G」は、個人・組織の特徴を可視化するアセスメントツールです。HCM（Human Capital Management、人的資本管理）における採用、配置、育成、登用などの課題解決を支援しています。eF-1Gは以下の3つの理由から、多くの企業様に利用いただいています。

１.業界トップクラスの測定項目数と診断精度

個人の特性や能力を詳細に測定し、職種や役割のポテンシャルを把握できます。

２.採用だけでなく多様な目的やシーンに対応

採用・育成・マネジメントなど活用シーンに応じた5種の結果レポートが出力できます。また、個人の特性や能力だけでなく、組織単位の性格特性を捉えることができる組織診断機能も搭載されています。

３.個社固有のカスタマイズ性

経営戦略や人材戦略に合わせた人材要件の定義や採用基準の作成、レポートのカスタマイズが可能です。さらに、蓄積データを用いた分析・解析、研修の提供などを通じて課題解決を支援します。

製品サイト :https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g

株式会社イー・ファルコン

当社は、『科学と感性で、人の可能性を引き出し組織と社会の発展を実現する』というパーパスを掲げ、2000年の創業以来、適性検査の開発および適性検査で取得できるパーソナリティデータを用いたソリューションを提供しています。

一人ひとりのキャリアを輝かせることを大事にし、採用だけでなく人材開発や組織開発における課題解決を支援しています。



【代表取締役】田中 伸明

【所在地】〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

【設立】2000年11月

【公式サイト】https://www.e-falcon.co.jp/

【事業内容】適性検査「eF-1G」をはじめとするアセスメントの開発・提供、取得データを利活用した人事課題の解決