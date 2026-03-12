【子育て世代向け】「立川で暮らす」魅力を発信！

立川市役所

立川市は、人生の各ライフサイクルにおける市ならではの様々な取り組みや利用方法などをわかりやすく表現する「たちかわライフサイクル動画」２本をYouTube立川市動画チャンネルに本日公開しました。本作では、妊娠・出産・子育て期世代の方が感じている不安や気になるポイントを２本の動画で紹介しています。ぜひ動画をご視聴いただき、貴媒体での情報掲載にご協力をお願い申し上げます。

たちかわライフサイクル動画 概要

■立川市YouTube動画チャンネル(https://www.youtube.com/user/TokyoTachikawa)

■たちかわライフサイクル動画 再生リスト(https://youtube.com/playlist?list=PL5ZmHtuC6SjwdQXtLDniOop-hQPoERXDh&si=qvq0dVsaa28-u9Fg)

１. 妊娠・出産編１._知らなきゃ損！立川で子育てして良かった10選_たちかわライフサイクル動画

立川の保育、教育環境、遊び場、行政サービスなど『立川で子育てをおすすめするポイント』を10個に厳選しショート動画で紹介しています。〈0分33秒〉

https://youtube.com/shorts/3FrO-fBMNRk(https://youtube.com/shorts/3FrO-fBMNRk)

２. 妊娠・出産編２._立川で描こう、家族の未来 ― 妊娠・出産・子育て_たちかわライフサイクル動画

立川で妊娠・出産・子育てをするパパママの物語を通して立川市の支援制度を紹介。子育て世帯の実体験をもとに制作した動画です。〈4分48秒〉

https://youtu.be/U3GtFFKPtSY(https://youtu.be/U3GtFFKPtSY)