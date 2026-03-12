柴咲コウが代表を務めるレトロワグラース、動画企画『温故知美 Ancient Future Beauty』第五弾をYouTubeにて本日より配信

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社（代表：柴咲コウ、東京都渋谷区）は、この度、「サステナビューティープロジェクト」の一環として、動画企画『温故知美 Ancient Future Beauty～帆純まひろの「サステナビューティー × Otonami」体験～』の第五弾となる発酵調味料編を配信いたします。本企画では、当社所属俳優・帆純まひろが、J-CAT社が展開する大人のための非日常体験サービス「Otonami」とコラボレーションし、古き日本の伝統文化に宿る持続可能な知恵や独自の美意識を探求。現代そして未来の「美しさ」とは何かを、リアルな体験を通して映像コンテンツとして発信していきます。

俳優 帆純まひろが今話題の「発酵調味料」の世界を学ぶ

【サステナビューティープロジェクト × Otonami】コラボ動画の第五弾を本日より公開

サステナビューティープロジェクトが掲げる「心身の美しさと、環境の美しさ。そのどちらかをあきらめることなく、ともに叶えていく」という思想と、Otonamiが提供する“大人のたしなみ”から紡がれる上質な非日常体験を掛け合わせます。

2024年に12年間所属した宝塚歌劇団を退団後、環境の変化を経て今彼女が向き合う「食」と「身体」への新たな想いとは。

『温故知美 Ancient Future Beauty～帆純まひろの「サステナビューティー × Otonami」体験～』発酵調味料編

配信日：本日 2026年3月12日（木）18:00

URL：https://youtu.be/P7HRQE2vIWc

本企画第五弾で帆純は、2026年1月にオープンしたばかりの文化の街・日本橋にある「EnCounter by Otonami」を訪れます。講師に薬膳・発酵料理研究家の大竹宗久氏を迎え、日本が世界に誇る伝統的な「発酵」の知恵を学び、発酵調味料作りに挑戦します。

「宝塚時代は、いかに早くエネルギーに変えられるかを優先して食事を摂っていました。退団後、自分自身の身体と丁寧に向き合う中で、

これからは健やかで持続可能な身体作りを勉強していきたいです。」と意気込む帆純。

大竹氏が解説する「五行学説」に基づき、自身の「持続可能な美しさ」へのヒントを見出していく姿が描かれています。

また、動画の最後には大竹氏より薬膳茶についても解説。帆純自ら五種類の食材を丁寧にブレンドし、オリジナルの薬膳茶を堪能しました。

本プログラムでは、季節や体調に応じたブレンド方法を学ぶことができ、日々の暮らしの中で「自分を慈しむ」ための心地よい知恵に触れる、温かいひとときを過ごしました。

大人の隠れ家「EnCounter by Otonami」（日本橋）

2026年1月にグランドオープンした、食と体験をコンセプトにした「Otonami」の拠点。歴史ある日本橋の地で、伝統と現代が交差する上質な空間を提供しています。

「つくり手とゲストが向かい合い、学びや語らいを楽しめる場」をコンセプトに、一期一会のプランを届けています。「EnCounter」という名前には、encounter（出会い）、人と人、文化と文化をつなぐ縁（en）、カウンター越しに向かい合う時間（counter）という意味が込められています。

体験概要：

＜薬膳・発酵料理料理家に学ぶ発酵調味料づくりと一汁三菜 －日本橋「EnCounter」にて－＞

https://otonami.jp/experiences/encounter-otakeyakuzen-1hakko/

＜薬膳・発酵料理研究家に学ぶ薬膳茶の基礎 －日本橋「EnCounter」にて－＞

https://otonami.jp/experiences/encounter-otakeyakuzen-2yakuzen/

「サステナビューティープロジェクト」概要

レトロワグラース株式会社では、「持続可能な調和社会の実現」に向け、「サステナビューティープロジェクト」の一環として、ファッション、ビューティー、食品など多様な企業とのタイアップを実現し、環境と人の両方にやさしいプロダクトや企画を発信してまいりました。

今後もこの取り組みを広げていくため、コラボレーションをご検討の企業・自治体等の皆様からのお問い合わせを随時受け付けております。

┃サステナビューティーとは

レトロワグラースが大切にしているのは、“サステナブル＝難しい”という固定観念を超えた、新しい美しさのかたち。心惹かれるのは「素敵！」「試してみたい！」という純粋なときめき。手に取ったひとつが実は環境にやさしく生まれていたと知った時、日常が少し誇らしく、豊かになる。サステナブルは義務ではなく、自然に続いていく美しさの選択。軽やかで洗練された体験を楽しみながら、気づけば未来へつながる一歩を踏み出している。それが、レトロワグラースの考えるサステナビューティー。「サステナブルだから選ぶ」のではなく、「選びたいと思ったものが、実はサステナブルだった」。その気づきが、日常に美しさと誇らしさを添えてくれることを願っています。

Otonami 概要

「Otonami」は、大人のための非日常体験を提供しています。特別な場所で、ワンランク上の“大人のたしなみ”を感じながら、日本の本当に価値ある魅力と出会う感動をお届けしています。



2021年6月のサービス開始以来、累計利用者数は10万人を超え、関東・関西を中心に540以上の体験プランを展開。

2025年4月には、「Otonami」初の実店舗である次世代型ライフスタイルラウンジ「Otonami Lounge Tokyo」（大丸東京店10F）を開店し、2026年1月には、文化の街日本橋に食と体験をコンセプトにした大人の隠れ家「Encounter by Otonami」をグランドオープン。

Otonami：https://m.otonami.jp/3I7uShm

Instagram：https://www.instagram.com/otonami_official/

