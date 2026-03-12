KANADEMONO｜部屋に合うグリーンが必ず見つかる。パーソナライズ家具ブランドが「AND PLANTS」と協業し、インテリア起点のコーディネート提案を開始
9,000通りを超える家具の組み合わせを提案するパーソナライズ家具ブランド KANADEMONO を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー（本社：東京都渋谷区、以下当社）は、2026年3月12日（木）より、観葉植物・花のD2Cブランド「AND PLANTS（アンドプランツ）」 と協業し「家具と一緒に考える、グリーンのある空間づくり」をテーマに新たな提案をスタート。AND PLANTSの観葉植物の一部ラインナップを、公式オンラインストアにて発売開始いたします。
安心して植物を迎え入れていただくため、AND PLANTSならではの独自のこだわりとサポート体制をそのままお届けします。
届いてすぐ空間を格上げする「ECOPOTS（エコポッツ）」と丁寧な植え替え
AND PLANTSのバイヤーが厳選した植物は、インテリアに優しく馴染むECOPOTS（エコポッツ）に一つひとつ丁寧に植え替えられた状態で出荷されます。箱を開梱した瞬間から、美しい状態でそのままお部屋に設置が可能です。※一部商品を除く
購入後も「植物のプロ」が伴走する安心のサポート体制
ご購入後、植物の不調に関するご相談は、KANADEMONOのカスタマーサポート窓口にて一括でお受けいたします。裏側ではAND PLANTSの専門スタッフと連携し、プロの知見をもってお客様のグリーンライフをしっかりとサポートいたします。
商品ラインナップ一覧 https://kanademono.design/collections/green
家具と植物を“一緒に選ぶ”から、グリーン選びに迷わない
近年、癒やしを求めて住まいにグリーンを取り入れる人が増える一方で「部屋の雰囲気に合わない」「大きすぎて浮いてしまう」といった“観葉植物選びのお悩み”も顕在化しています。
KANADEMONOでは、植物の知識から入るのではなく「自分の好きなインテリアの雰囲気」を起点に、コーディネートを提案。
また、人気の「穴付き家具」にぴったり収まる植物も併せて紹介し、自然と調和した空間づくり（バイオフィリックデザイン）を家具ブランドならではの視点でお届けします。
提案１.：“理想の部屋”を完成させる、インテリアスタイル別グリーン提案
「どれを選べばいいかわからない」という悩みに応え、KANADEMONOが提唱するインテリアスタイルに合わせて、AND PLANTSの豊富なラインナップからセレクトしました。家具に寄り添うグリーンを選ぶことで、空間に自然と溶け込む存在へと変わります。
▼特集コンテンツ「家具と調和する観葉植物のコーディネート」
https://kanademono.design/blogs/topics/coordination-houseplants
⚫︎スタイル1.「Kanademono」
素材感と高いデザイン性・実用性にこだわった金物と木材の調和から生まれた、ニュートラルなミニマルテイスト。
クールなコーディネートにきらりと光る個性をプラスする、風に揺れる繊細な葉が魅力的な植物をチョイス。
＜コーディネート画像での使用植物＞
エバーフレッシュ まがり L(https://kanademono.design/products/btt-305)
フィカス・ウンベラータ L(https://kanademono.design/products/btt-325-l)
フィロデンドロン・バーキン Table-L(https://kanademono.design/products/btt-331)
エスキナンサス・ラディカンス -ハンギング-(https://kanademono.design/products/btt-303)
⚫︎スタイル2.「Gemone」
ヨーロッパのクラシックなスタイルをベースに、新しい要素を柔軟に取り入れたモダンテイスト。
上質でラグジュアリーな静寂の中には、彫刻のような存在感があり、深く艶のある葉を持つ植物がおすすめ。
＜コーディネート画像での使用植物＞
フィカス・アムステルダムキング まがりM(https://kanademono.design/products/btt-322)
ザミオクルカス S(https://kanademono.design/products/btt-310)
⚫︎スタイル3.「Favrica』
アメリカ西海岸で流行しているミックススタイルに、自然がもつ力強さをプラスした、現代的なボヘミアンテイスト。
のびやかでナチュラルな印象の空間には、生命力あふれるグリーンが相性抜群。四方へと葉を広げる植物がベストマッチ。
＜コーディネート画像での使用植物＞
フィカス・ウンベラータ L(https://kanademono.design/products/btt-325-l)
ドラセナ・コンシンネ L(https://kanademono.design/products/btt-317)
フィカス・ベンジャミン・バロック Table-L(https://kanademono.design/products/btt-329-tl)
エスキナンサス・ラディカンス -ハンギング-(https://kanademono.design/products/btt-303)
提案２. 人気の「穴付き家具」のポテンシャルを引き出す、厳選されたグリーン
KANADEMONOならではの天板に鉢を収められる「穴付き」テーブルやシェルフ。省スペースで卓上に緑のアクセントを生み出せる画期的なアイテムとして人気を集めています。今回の協業により、ワイヤーバスケットと鉢カバーに美しく収まる最適なサイズの植物を厳選してご提案します。
▼ワイヤーバスケット＋鉢カバー付きテーブル アイテム一覧はこちら
https://kanademono.design/collections/wirebasket-potcover
※家具と植物はそれぞれ別売りとなります。セット販売ではございません。
新ショールームでの特別コラボイベントを開催予定（4月中旬予定）
2026年2月27日（金）にグランドオープンした体験型ショールーム「KANADEMONO YOYOGI PARK」にてワークショップ＆トークイベントを開催予定です。AND PLANTSのプランツマネージャー・佐藤桃子氏と、KANADEMONOのバイヤー・落合由佳が登壇し、家具と植物、それぞれのプロの視点から空間づくりの極意をお伝えします。
※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。詳細・参加方法などの最新情報は公式サイトをご確認ください。
＜プロフィール紹介＞
佐藤桃子
アンドプランツ バイヤー / プランツマネージャー
ハウスメーカーで造園・観葉植物などに携わったのち、観葉植物専門店の店長としてトータルでプロデュースを手掛ける。2022年より、花と観葉植物のD2Cブランド「アンドプランツ」のプランツマネージャー。著書に『INTERIOR GREEN 観葉植物と日常』（ブティック社）。『選び方・育て方のコツがわかる！ 観葉植物を楽しむ教科書』（ナツメ社）ほか、監修本多数。
落合由佳
KANADEMONO バイヤー / 商品開発担当
セレクトチーム在籍。商品のバイイングを担うとともに、自社製品の企画・開発を手がける。4つのインテリアスタイルから着想を得た4種の香り「THE ROOM FRAGRANCE 」や、MIYOSHI RUGとの協業によりカスタマイズオーダーを可能にしたハンドメイドラグ「THE RUG」を企画・開発。グリーンやカーテンをはじめ、幅広いカテゴリーのセレクトバイイングも担当。
特別インタビュー記事
植物のある暮らしをテーマにした特別インタビュー記事を公開。
実際にKANADEMONOの家具を愛用されている方のご自宅を訪問し、家具と植物が調和した暮らしの様子や、日常の中でグリーンを楽しむ工夫についてお話を伺いました。家具と植物の両方の観点から「グリーンのある空間づくり」を紹介しています。
KANADEMONOの記事：https://kanademono.design/blogs/topics/houseplants-interview
AND PLANTSの記事：https://andplants.jp/blogs/journal/journal-interview-72
AND PLANTS（アンドプランツ）について
「部屋に眺めを」をコンセプトに、植物や花があるライフスタイルを提案する観葉植物・お花のオンラインストアです。独自のパーソナル診断機能を通じて、一人ひとりの好みに合った商品を提案しています。
初めての方にも安心してお買い求めいただき、末長くお楽しみいただけるように、購入前から到着後まで長期間にわたってサポートいたします。
アンドプランツ公式サイト：https://andplants.jp/
KANADEMONOについて
KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。
シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。
オンラインストア https://kanademono.design
運営について
会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー
代表者名：代表取締役 高重正彦
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号
KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3
ブランド設立：2018年2月
事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業
ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/
お問い合わせ先
◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口
https://support.kanademono.design/support/tickets/new
◼︎本リリースに関するお問い合わせ先
KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/