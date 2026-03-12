株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年3月12日

株式会社クリエイティブヨーコ

『ペットパラダイス』

ペットカート・キャリー・ドライブボックスの3役をこなす「スムーカネオ 3WAY」新発売

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）が展開するペット用品専門ブランド『ペットパラダイス』は、ペット専用カート「スムーカ」シリーズの最新モデル『スムーカネオ 3WAY』を店舗及び公式オンラインストア、その他各ネットショップにて発売しました。

■開発背景

高まるペットカートの需要から、愛犬の心地よさを第一に考えたお出かけスタイルを提供

近年、ペットフレンドリーな商業施設や公共施設、宿泊施設が全国的に増加しています。その一方で、施設内での移動には「ペットカートの使用」がルール化されるケースも一般的となってきました。

また、近年の記録的な猛暑によるアスファルトの輻射熱（照り返し）や、冬場の厳しい冷え込みから愛犬の健康を守るため、地面の熱から距離を置けるペットカートは、単なる移動手段ではなく、大切な家族であるペットの健康に配慮しながらお出かけを楽しむための「必須アイテム」として需要が年々高まっています。



さらに、当社の会員アンケートでは、飼い主様の3割以上が「多頭飼い」をされているという結果が出ています。「2頭以上でもゆとりを持って、快適に移動したい」という飼い主様からの声に応え、「スムーカネオ 3WAY」は、コット（居住スペース）の十分な広さを確保しました。適応体重も合計15kgまで対応し、複数のペットが一緒でもゆったりとくつろげる空間を実現しました。1頭でも多頭でも、これまで以上に安心することができ、心地よいお出かけのひとときをサポートします。



ペットは大切な家族の一員として、ショッピングや旅行など、あらゆるシーンを共にする存在となっています。しかし、賑やかな公共の場や、アスファルトの輻射熱が気になる過酷な環境下での移動は、ペットにとっても心身の負担になりやすいものです。

「スムーカネオ 3WAY」は、そうしたペット側のストレスを軽減し、リラックスして過ごせることを最優先に開発しました。



新しい季節の訪れとともに、大切な家族との豊かな時間を「スムーカネオ 3WAY」が演出します。

■「スムーカネオ 3WAY」 4つの進化ポイント



1. 余裕のある居住スペース！多頭飼いでもゆったり（当社比）

従来モデルよりも一回り大きいコットを採用し、高さを10％拡大しました。耐荷重は15kgまで対応しており、中型犬だけでなく、小型犬の多頭飼いの方でも広々と快適にお使いいただけます。

2.カート・キャリー・ドライブボックスの「3WAY」仕様

カートとしての使用はもちろん、コットを取り外して「キャリーバッグ」として、また車内では「ドライブボックス」として使用可能です。ドライブボックスとして使用する際は、進行方向に対してどちら向きでも取り付け可能な設計で、車種を選ばず柔軟に対応します。

3. 画期的な新機能 「コットを装着したまま折り畳み」

従来の3WAYタイプで課題となっていた、収納時の「コットを取り外す煩わしさ」を解消。フレームにコットを装着した状態での折り畳み・収納が可能になり、外出先や玄関先での利便性が飛躍的に向上しました。

4. ストレスフリーな操作性。キャノピーはワンタッチ開閉

日差しや人混みなど、周囲の状況に合わせて開閉するキャノピー（幌）は、ワンタッチでスムーズに操作が可能。愛犬の様子をすぐに見守ることができ、急な天候変化や場所の移動にも即座に対応できます。

■商品概要

・商品名：スムーカネオ 3WAY

・商品価格：50,000円（税込）

・適応体重：15kg

・カラー展開：2色（ブラウン・グレー）

・サイズ

外寸：約 幅55cm×奥行74cm×高さ107cm/折り畳み時：約 幅55cm×奥行30cm×高さ71cm

・重量：8.8キロ

・販売ページ

（ブラウン）https://shop.creativeyoko.co.jp/items/586-43129

（グレー）https://shop.creativeyoko.co.jp/items/586-43130

■ペットカートブランド「スムーカ」について

「スムーカ」は、スムーズで快適な移動を追求する、当社オリジナルのペットカートブランドです。ペットが安心して過ごせる“お家のような空間”を外出先でも実現することを目指し、ペットの不安やストレスを和らげつつ、ペットとオーナーが同じ目線で景色を楽しめる移動手段として誕生しました。移動時間そのものを「心地よい思い出」に変えていきます。

■『ペットパラダイス』について

『ペットパラダイス』は「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。

ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。

人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。

■ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com

■ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official