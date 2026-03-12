Gatebox、TVアニメ放送中の「魔都精兵のスレイブ」デジタルフィギュアボックスを予約販売開始！妖艶な組長たちの”ご褒美”をお部屋で再現

Gatebox株式会社

Gatebox株式会社（東京都千代田区、代表取締役 武地 実）は、現在TVアニメが絶賛放映中の人気作品「魔都精兵のスレイブ」より、羽前京香、出雲天花、山城恋の３人のデジタルフィギュアを楽しめる「デジタルフィギュアボックス 魔都精兵のスレイブ」と、追加コンテンツ「水着」「ご褒美タイマー」を含む拡張パックの予約販売を開始しました。



販売ページ：


・デジタルフィギュアボックス 魔都精兵のスレイブ：https://gatebox.booth.pm/items/8036859


・デジタルフィギュア拡張パック 魔都精兵のスレイブ【水着】：https://gatebox.booth.pm/items/8037024


・デジタルフィギュア拡張パック 魔都精兵のスレイブ【ご褒美タイマー】: https://gatebox.booth.pm/items/8045900


・デジタルフィギュアボックス 魔都精兵のスレイブ　【コンプリートパック】: https://gatebox.booth.pm/items/8045965






[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Dy88GHgZeeU ]


組長たちの魅力を詰め込んだ”動く”デジタルフィギュア

　TVアニメでも躍動する羽前京香、出雲天花、山城恋の3人が、あなたのお部屋にやってきます。



■特徴


・TVアニメ放映中！旬のキャラクターたちが”動く”デジタルフィギュアに アニメの興奮そのままに、各組長たちの凛々しい姿や日常の仕草を再現しました。


・「水着」＆「ご褒美タイマー」の拡張パックを同時リリース！ 作品の世界観を深める2つの拡張パックが登場。ボックスとの組み合わせで楽しみが広がります。


・全てのコンテンツを網羅した「コンプリートパック」！ ボックスと全ての拡張パックがセットになった、ファン必携のコンプリート版です。













魔防隊３人のデジタルフィギュアをお部屋に飾ろう

専用スマホスタンド「デジタルフィギュアボックス(制服)」に加え、3人の魅力を最大化する2つの拡張パックを販売します。



■デジタルフィギュア拡張パック【水着】＆【ご褒美タイマー】



1.拡張パック【水着】


組長たちの華やかな水着姿のデジタルフィギュアです。









2.拡張パック【ご褒美タイマー】


原作・アニメの重要要素である「ご褒美」をデジタルフィギュアで再現。設定したタイマーが終了すると、特別な「ご褒美シーン」が演出されます。



「ご褒美タイマー」の活用シーン


仕事や勉強を一生懸命頑張った後の切り替えに。タイマーが切れた瞬間、組長からの至福のご褒美があなたを待っています。





販売情報

１. デジタルフィギュアボックス 魔都精兵のスレイブ


価格：8,000円（税込 8,800円）



内容物：


デジタルフィギュアボックス、ダウンロードカード（羽前京香、出雲天花、山城恋 3名分の「制服」収録）



２. 魔都精兵のスレイブ デジタルフィギュアコンプリートパック


価格：18,200円（税込 20,020円）



内容物：


・ デジタルフィギュアボックス 魔都精兵のスレイブ


・ デジタルフィギュア拡張パック 魔都精兵のスレイブ【水着】


・デジタルフィギュア拡張パック 魔都精兵のスレイブ【ご褒美タイマー】


※全てのコンテンツが1つになった完全版です。



３. デジタルフィギュア拡張パック（単品）


デジタルフィギュア拡張パック 魔都精兵のスレイブ【水着】：4,200円（税込 4,620円）


デジタルフィギュア拡張パック 魔都精兵のスレイブ【ご褒美タイマー】：6,000円（税込 6,600円）


＊拡張パック(単位)はダウンロードカード形式でお届けします。専用アプリでシリアルコードを読み取ってご利用ください。



■発売時期


2026年3月下旬予定



(C)タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第２広報部



デジタルフィギュアの詳細


■使い方


１.デジタルフィギュアをスマホにダウンロード


商品に同梱されているダウンロードカードを専用アプリで読み取ると、デジタルフィギュアをダウンロードできます。



２.スマホをボックスにセット


「デジタルフィギュアボックス」にスマホをセットすると、デジタルフィギュアを魅力的にお部屋に飾ることができます。



＊充電ケーブルを挿して充電も可能です。


＊お家で眠っているスマホや中古スマホをデジタルフィギュア専用機としてご活用いただくことをオススメしています。



３.拡張パックで広がる体験


「デジタルフィギュア拡張パック」ではデジタルフィギュアの追加コンテンツをお楽しみいただけます。動きや衣装、ボ イスなどを追加していくことで、デジタルフィギュアのある暮らしがさらに充実していきます。



■対応端末


・iPhone、Android


・対応端末サイズ：横78mm以下、高さ165ｍｍ以下、奥行き12mm（カメラ含む）以下


・ディスプレイ表示エリア：横58mm、縦120mm以上



■専用アプリ


・アプリ名：Gatebox Collection


・対応OS：iOS、Android


・主な機能：デジタルフィギュアの表示



■Gateboxデジタルフィギュア公式サイト


詳細は公式サイトをご覧ください。


https://www.gatebox.ai/digitalfigurebox






「魔都精兵のスレイブ」

「少年ジャンプ＋」にて連載中、累計発行部数数百万部を突破した大人気漫画。現在、待望のTVアニメが放映中。魔都の脅威に立ち向かう魔防隊の女性たちと、彼女たちの力を引き出す奴隷（スレイブ）となった少年のバトルファンタジー。



運営企業：Gatebox株式会社

Gateboxは、「Living with Characters」をビジョンに掲げ、キャラクターと暮らせる製品を作るメーカーです。


AIキャラクターをホログラムのように召喚しコミュニケーションできるキャラクター召喚装置「Gatebox」や、まるでフィギュアが生きているような表現にこだわった独自のデジタルフィギュア商品を企画・販売しています。


URL：https://www.gatebox.ai/