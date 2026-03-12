DREAMBEERに新たな2銘柄が登場！　忽布古丹醸造＆横浜ビールから新ラインナップ

株式会社DREAMBEER

株式会社DREAMBEER（本社：東京都渋谷区 代表取締役：萩尾 陽平）は、家庭用本格ビールサーバーで、全国各地の個性豊かなクラフトビールをまるで旅をするように楽しめる会員制ビール配送サービス「DREAMBEER」（以下「ドリームビア」といいます。）を提供しております。

この度、忽布古丹醸造（北海道空知郡）および横浜ビール（神奈川県横浜市）から、2銘柄をラインナップに追加いたしました。いずれも爽やかな香りと軽やかな飲み口が特長の2銘柄です。すっきりとした味わいで飲みやすく、この時期におすすめのクラフトビールとなっております。

忽布古丹醸造（北海道空知郡）

【新たに追加した銘柄（既存ブルワリー）】HOP KOTAN GOLDEN HOP

ビアスタイル：ゴールデンエール

Golden Ale（ゴールデンエール）は、淡い黄金色とすっきりとした飲み口が魅力のビアスタイル。華やかなホップアロマが心地よく広がり、軽快ながらも香りの印象が残る一杯です。上富良野産ホップを一部に使用し、全体をやさしく下支え。モルトの穏やかな甘みと程よい苦味が調和し、ホップの香りを楽しみつつ食事にも寄り添う仕上がりです。

横浜ビール（神奈川県横浜市）

グリーンシトラスピルスナー

ビアスタイル：フルーツビール

小田原のあきさわ園の摘果みかんのシャープな香りを活かしたすっきりと爽やかなビールを仕込みました。リラックスできる爽やかな香りで、またラガー酵母を使ったお馴染み「ピルスナー」をベースとしたフルーツビールなので、フルーティーでありながら、ゴクゴクと爽快なのどごしもお楽しみ頂けます。2025年ジャパングレートビアアワーズ銀賞受賞!

■DREAMBEER（ドリームビア）とは

ドリームビアは、プロ仕様の家庭用本格ビールサーバーで、全国各地のクラフトビールを、まるで旅するように楽しめる会員制サービスです。作り手の想いと、ビールの持つ奥深い味わいや楽しみ方をお客様にお届けすることで、日本のビール文化をもっと豊かに、延いては日本の地域創生の一助となることを目指します。

■94ブルワリー280銘柄以上の個性豊かなラインナップ

全国のブルワリーとビールファンをつなぐプラットフォームとして、魅力あふれるブルワリーとの出会いを重ねながら、クラフトビールならではの造り手の想いや楽しみ方、そして個性あふれる多彩な味わいを全国に広げてまいります。

企業概要

会社名：株式会社DREAMBEER

代表取締役：萩尾 陽平

所在地：東京都渋谷区神宮前１-23-26

事業内容：家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売

公式サイト：https://dreambeer.jp/

X(旧Twitter)：https://x.com/DREAMBEERINC

Instagram：https://www.instagram.com/dreambeer_inc/

YouTube：https://www.youtube.com/@dreambeer2020

お問い合わせ先：https://dreambeer.jp/my_account/question



