国内最高峰のモータースポーツ“SUPER FORMULA” ファン待望の2026シーズンがいよいよ開幕！ 開幕シリーズは4/3(金)・4(土)・5(日)の3日間、モビリティリゾートもてぎで開催

2シーズン続けて過去最多の来場者数を更新している全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、4/3(金)・4(土)・5(日)の3日間、モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で開催される「もてぎ2&4レース｜2026 SUPER FORMULA開幕戦(第1戦)・第2戦」の大会概要を発表いたしました。

＜2026 SUPER FORMULA Rd.1・Rd.2 MOBILITY RESORT MOTEGI＞

2026シーズンの開幕は春のもてぎから！春休みのお出かけにお子様も嬉しい新アトラクションが追加されたパーク併設のモビリティリゾートもてぎへGO！もちろん、モータースポーツファンの皆様も飽きさせません！国内最高峰の⼆輪レースである全日本ロードレース選手権のJSB1000クラスが同時開幕！また、イベント広場ではみんなで楽しめる体験型イベントのEnjoy Honda 2026も同時開催！ホンダコレクションホールではF1 参戦60 年を記念した特別企画展をはじめ、名車CBヒストリーの特集企画展も開催中！そして、興味が湧いた皆様に朗報です！なんと、開幕シリーズは全ての観戦券にパークパスポートが無料で付く！さらに、16歳～23歳の方はレース観戦もアトラクションも無料！皆様のご来場を心からお待ちいたしております。

2026 SUPER FORMULA Rd.1・2モビリティリゾートもてぎ 大会概要

もてぎ2&4レース｜2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦

モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)

2026年4月3日(金) フリー走行

2026年4月4日(土) 第1戦 予選・決勝レース【開幕戦】

2026年4月5日(日) 第2戦 予選・決勝レース

2026 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦

2026 N-ONE OWNERʻS CUP 第2戦

みんなで楽しめる体験型イベント「Enjoy Honda 2026」

Garage Collection CBヒストリー Part3 CB750FからBIG-1へ

RA273 60th Anniversary TAMIYAとHondaの世界展

https://www.mr-motegi.jp/2and4/

https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket/

「もてぎ2&4レース」タイムスケジュール

「もてぎ2&レース」イベント情報

＜新アトラクションオープン！里山を駆け抜ける冒険に出かけよう！＞

・自然を感じながら子どもから大人までみんなで楽しもう！「オフロードツーリングRINDO BIKE」

・はじめてバイクに乗るお子さまのデビューにぴったり！「キッズバイクフィールド」

→ 対象年齢など詳しくはコチラ（ https://www.mr-motegi.jp/park/attractions/rindobike.html (https://www.mr-motegi.jp/park/attractions/rindobike.html)）

＜ホンダの夢・情熱・歴史が詰まった世界唯一のミュージアム｜ホンダコレクションホール＞

・Garage Collection CBヒストリー Part3 CB750FからBIG-1へ

・RA273 60th Anniversary TAMIYAとHondaの世界展

→ 企画展について詳しくはコチラ（ https://www.mr-motegi.jp/collection-hall/ ）

＜Hondaを「見て、遊んで、体感」できるイベント「Enjoy Honda 2026」＞

・大人気のトライアルバイクショーが今年も開催！

・HRCが主催するeスポーツイベント“Honda Racing eMS”を体験しよう！

・大きなHondaJetの“ふあふあバルーン”で遊べる！

→ プログラムについて詳しくはコチラ（ https://www.honda.co.jp/enjoyhonda/motegi/ ）

→ モビリティリゾートもてぎの楽しみ方（ https://www.mr-motegi.jp/enjoymotegi/adults.html (https://www.mr-motegi.jp/enjoymotegi/adults.html)）

「もてぎ2&4レース」チケット情報【16-23 ZERO円パス（2日通し券）】

16～23歳の方はレース観戦もアトラクション無料！！！

募集期間：2/23(月・祝) 11:00～4/5(日)

対 象：2002/4/6～2022/4/1生まれの方

もてぎ2&4レース 自由席観戦券(2日間有効)

モビリティリゾートもてぎ入場無料

パークパスポート2日分

→ https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket/zero.html

【全ての観戦券にパークパスポート(2日分)付き！】

レース観戦にパーク、ハローウッズ、ホンダコレクションホールの他、新アトラクションも対象！

→ https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket

SUPER FORMULAとは

時速300kmに迫るF1に次ぐ速さを誇り、レースに使用する車両やタイヤ・エンジンに性能の差が無い「イコール・コンディション」が大きな特徴。ドライバーの実力だけでなく、チームの戦略とチームワークが勝敗を分ける『世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS』です。SUPER FORMULAは2シーズン続けて過去最多の来場者数を更新し、今、日本国内で人気急上昇中のスポーツ・エンターテインメントです。2026年シリーズは国内5サーキットにて7大会12レースを戦います。

◆ スーパーフォーミュラとは(https://superformula.net/sf3/about_sf/)

◆ 日本レースプロモーションとは(https://superformula.net/sf3/about_jrp/)

