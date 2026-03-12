コロナ セロ、都市のランチタイムに新たなリフレッシュ体験を提案する「SUNTAGS」を発表 ～都市の忙しい日常の中でも、太陽の下で過ごすひとときを～

AB InBev Japan 合同会社

リモートワークからオフィスワークへの回帰が進む中、忙しい日常における職場の同僚とのコミュニケーションや、ワークライフバランスの取り方に改めて注目が集まっています。こうした背景のもと、コロナ セロは都市型の新たな取り組みとして「SUNTAGS」を発表。忙しい日常の合間にあるランチタイムを、屋外で太陽を感じながら過ごすリフレッシュできる特別なひと時へと変えることを提案します。

近年、多くの人がデスクで食事をとり、画面から離れることなく昼休みを過ごしています。本来ランチタイムは、外に出て新鮮な空気を吸い、心身をリフレッシュする時間でした。しかし、忙しい日常の中でその役割は次第に失われつつあります。

こうした気づきを背景に、コロナ セロは都市の公共スペースに着目しました。東京都内の複数の場所を探索し、11時から15時の間に心地よく日差しが差し込むにもかかわらず、食事や休憩を楽しむための設備が整っていないスポットを特定。

そこにテーブルや椅子を設置し、太陽の下でランチタイムを楽しめる空間「SUNTAGS」として生まれ変わらせました。

本施策は、2026年3月12日から3月27日までの期間、渋谷エリアを中心に、都内３か所で展開します。忙しい日常の合間にあるランチタイムに、ライムで爽快感が際立つコロナ セロとともに、太陽を感じながらリフレッシュできる新しいランチスタイルを提案します。

また、太陽の差し込むランチスポットを見つけるための特設マップを開発。渋谷および中目黒エリアにて、コロナ セロを楽しみながら新しいランチ体験を提案するサンプリング施策を実施します。

さらに、特設マップを活用し、太陽の差し込むスポットを巡るミッションをクリアした参加者には、Amazon.co.jpで販売しているコロナ セロ瓶と缶を1ケース購入する際に利用できる15％オフクーポンを配布します。※クーポンの利用期間は2026年3月17日から4月末までを予定しています。

■SUNTAGS スポット設置場所

2026年3月12日(木)～2026年3月27日(金) ※平日のみ実施

・渋谷ストリーム 大階段（〒150-0002東京都渋谷区渋谷3-21-3）

・東京オペラシティタワー（〒163-1407東京都新宿区西新宿3-20-2）

・フナイリバ 集いの広場（〒153-0061東京都目黒区中目黒1-11-18）

※渋谷ストリームのみサンプリング実施 2026年3月12,18,25,26,27日を予定。

※雨天などにより中止となる場合は、コロナビール公式Xアカウントにてお知らせいたします。

いずれの場所もオフィス街の近くに位置しており、働く人が日常の合間に外の空気を感じながらリフレッシュできる環境を提供することを目的としています。

■新しいランチタイムの提案

「SUNTAGS」を通じて、コロナ セロは単なる公共スペースの活用にとどまらず、ランチタイムの過ごし方そのものを再定義します。慌ただしく過ぎがちな昼の時間を、外に出て太陽を浴びながら、ゆったりとリズムを整える“本当の休憩時間”へと変える提案です。

コロナ セロは、そのひとときに寄り添う存在として、コロナビールのように軽やかで爽快な脱アルコール製法のノンアルコールビールを提供します。午後の仕事や日常のリズムを崩すことなく、ランチタイムのリフレッシュを彩ります。

大切なのは飲み物そのものだけではなく、外に出て太陽の下で過ごし、ペースを落として心身を整えるという体験の中で、コロナ セロにライムを挿し込んで飲むことで、気持ちを切り替えてよりリラックスしていける、という体験です。こうしてランチタイムは、単なる食事の時間から、都市の中で気分をリフレッシュするひとときへと変わります。景色を変え、新鮮な空気を吸い込み、再び日常へ戻るためのリフレッシュの時間となるのです。

都内の「SUNTAGS」スポットを紹介する特設サイト（https://abi.tools/s/suntagjapan ※3月14日公開予定）では、コロナ セロを提供している店舗も紹介しています。ランチを購入したり、仕事帰りに仲間と集まってリラックスしたひとときを過ごす場として、ぜひ訪れてみてください。

■コロナ エキストラとは

世界180ヵ国以上で愛されている、メキシコ発祥のプレミアムビール。すっきり、さっぱり飲める爽快感が特徴で、良質な原料だけを使用し、飲みやすさにこだわって仕上げたその味わいは他に真似できないコロナ エキストラだけのオリジナルです。大自然にいるような開放感をもたらし、仲間たちと自然に会話が弾むコロナ エキストラは、ライムをボトルに挿し込むスタイルで世界中に愛されています。

“THIS IS LIVING”

コロナ エキストラが掲げる「THIS IS LIVING」は、人生における本質的な豊かさや歓び、価値観の大切さを示唆するブランドメッセージです。コロナ エキストラは自然を愛し、日常の喧騒から離れ、仲間と一緒に掛け替えのない時間を作り出すきっかけを提供します。

・公式ブランドサイト：https://corona-extra.jp/

・公式Xアカウント：@CoronaExtraJPN https://twitter.com/CoronaExtraJPN