「.LIVE」の『花京院ちえり 誕生日記念グッズ&ボイス』を3月16日（月）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberプロダクション「.LIVE」所属の花京院ちえりの誕生日を記念して、限定グッズ&ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPおよびAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。
2026年3月16日（月）に誕生日を迎える花京院ちえりを記念したグッズ&ボイスが全9種類登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。
さらに一部ボイスには動画付きボイス（VR対応）の展開もあり、APPLAND BOOTH（https://dotlive.booth.pm/）にてお買い求めいただけます。
■『花京院ちえり 誕生日記念グッズ』詳細
以下5種類のグッズを受注販売いたします。
※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼誕生日フルセット
価格：24,200円（税込）
種類：全1種
セット内容：メタルグラフ、B5アクリルパネル、モチーフアクリルキーホルダー、缶バッジ
購入特典：コレクションカード（紙／約63×88mm）
▼メタルグラフ+モチーフアクリルキーホルダー
価格：18,000円（税込）
種類：全1種
サイズ：A3
材質：ブリキ
▼B5アクリルパネル+モチーフアクリルキーホルダー
価格：6,200円（税込）
種類：全1種
サイズ：B5
材質：アクリル
※「メタルグラフ」および「B5アクリルパネル」に含まれるモチーフアクリルキーホルダーはアクリル／約50×50mmとなります。
▼缶バッジ
価格：500円(税込)
種類：全1種
サイズ：約56mm
材質：紙・ブリキ
■『花京院ちえり 誕生日記念ボイス』詳細
価格：通常ボイス 各1,000円(税込)
バイノーラルボイス 各1,500円(税込)
コンプリートセット 5,500円(税込)
動画付きボイス（VR対応） 3,000円(税込)
音声フォーマット：wav
※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。
※コンプリートセットに動画付きボイスは含まれません。
【テーマ】
１.星空のぷれぜんと
２.私は勝ち?負け?ヒロイン?
３.ちょっと酔って電話しちゃった(ハート)（バイノーラルボイスver.）
４.ふんわりすぎる麻雀役読み上げ（バイノーラルボイスver.）
※動画付きボイス（VR対応）に収録されている音声は「１.星空のぷれぜんと」と同一内容となります。
■販売概要
【販売期間】
グッズ：2026年3月16日（月）12時00分～3月29日（日）23時59分
ボイス：2026年3月16日（月）12時00分～3月29日（日）23時59分
動画付きボイス（VR対応）：2026年3月16日（月）21時00分～4月12日（日）23時59分
【発送時期】
グッズ：2026年6月上旬～8月上旬頃
ボイス：即時ダウンロード
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
こんな人を求めています
注力ポジションはこちら

