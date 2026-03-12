「.LIVE」の『花京院ちえり 誕生日記念グッズ&ボイス』を3月16日（月）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberプロダクション「.LIVE」所属の花京院ちえりの誕生日を記念して、限定グッズ&ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPおよびAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。

2026年3月16日（月）に誕生日を迎える花京院ちえりを記念したグッズ&ボイスが全9種類登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。

さらに一部ボイスには動画付きボイス（VR対応）の展開もあり、APPLAND BOOTH（https://dotlive.booth.pm/）にてお買い求めいただけます。

■『花京院ちえり 誕生日記念グッズ』詳細

以下5種類のグッズを受注販売いたします。

※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。

▼誕生日フルセット

価格：24,200円（税込）

種類：全1種

セット内容：メタルグラフ、B5アクリルパネル、モチーフアクリルキーホルダー、缶バッジ

購入特典：コレクションカード（紙／約63×88mm）

▼メタルグラフ+モチーフアクリルキーホルダー

価格：18,000円（税込）

種類：全1種

サイズ：A3

材質：ブリキ

▼B5アクリルパネル+モチーフアクリルキーホルダー

価格：6,200円（税込）

種類：全1種

サイズ：B5

材質：アクリル

※「メタルグラフ」および「B5アクリルパネル」に含まれるモチーフアクリルキーホルダーはアクリル／約50×50mmとなります。

▼缶バッジ

価格：500円(税込)

種類：全1種

サイズ：約56mm

材質：紙・ブリキ

■『花京院ちえり 誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス 各1,000円(税込)

バイノーラルボイス 各1,500円(税込)

コンプリートセット 5,500円(税込)

動画付きボイス（VR対応） 3,000円(税込)

音声フォーマット：wav

※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。

※コンプリートセットに動画付きボイスは含まれません。

【テーマ】

１.星空のぷれぜんと

２.私は勝ち?負け?ヒロイン?

３.ちょっと酔って電話しちゃった(ハート)（バイノーラルボイスver.）

４.ふんわりすぎる麻雀役読み上げ（バイノーラルボイスver.）

※動画付きボイス（VR対応）に収録されている音声は「１.星空のぷれぜんと」と同一内容となります。

■販売概要

【販売期間】

グッズ：2026年3月16日（月）12時00分～3月29日（日）23時59分

ボイス：2026年3月16日（月）12時00分～3月29日（日）23時59分

動画付きボイス（VR対応）：2026年3月16日（月）21時00分～4月12日（日）23時59分

【発送時期】

グッズ：2026年6月上旬～8月上旬頃

ボイス：即時ダウンロード

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/