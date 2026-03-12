「.LIVE」の『花京院ちえり 誕生日記念グッズ&ボイス』を3月16日（月）より販売開始！

株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberプロダクション「.LIVE」所属の花京院ちえりの誕生日を記念して、限定グッズ&ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPおよびAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。



　2026年3月16日（月）に誕生日を迎える花京院ちえりを記念したグッズ&ボイスが全9種類登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。



　さらに一部ボイスには動画付きボイス（VR対応）の展開もあり、APPLAND BOOTH（https://dotlive.booth.pm/）にてお買い求めいただけます。



■『花京院ちえり 誕生日記念グッズ』詳細

以下5種類のグッズを受注販売いたします。


※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。



▼誕生日フルセット


価格：24,200円（税込）


種類：全1種


セット内容：メタルグラフ、B5アクリルパネル、モチーフアクリルキーホルダー、缶バッジ


購入特典：コレクションカード（紙／約63×88mm）





▼メタルグラフ+モチーフアクリルキーホルダー


価格：18,000円（税込）


種類：全1種


サイズ：A3


材質：ブリキ





▼B5アクリルパネル+モチーフアクリルキーホルダー


価格：6,200円（税込）


種類：全1種


サイズ：B5


材質：アクリル




※「メタルグラフ」および「B5アクリルパネル」に含まれるモチーフアクリルキーホルダーはアクリル／約50×50mmとなります。



▼缶バッジ


価格：500円(税込)


種類：全1種


サイズ：約56mm


材質：紙・ブリキ





■『花京院ちえり 誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス　　　　　　　各1,000円(税込)


　　　バイノーラルボイス　　　各1,500円(税込)


　　　コンプリートセット　　　　5,500円(税込)


　　　動画付きボイス（VR対応） 3,000円(税込)　


音声フォーマット：wav


※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。


※コンプリートセットに動画付きボイスは含まれません。





【テーマ】


１.星空のぷれぜんと


２.私は勝ち?負け?ヒロイン?


３.ちょっと酔って電話しちゃった(ハート)（バイノーラルボイスver.）


４.ふんわりすぎる麻雀役読み上げ（バイノーラルボイスver.）


※動画付きボイス（VR対応）に収録されている音声は「１.星空のぷれぜんと」と同一内容となります。



■販売概要

【販売期間】


グッズ：2026年3月16日（月）12時00分～3月29日（日）23時59分


ボイス：2026年3月16日（月）12時00分～3月29日（日）23時59分


動画付きボイス（VR対応）：2026年3月16日（月）21時00分～4月12日（日）23時59分



【発送時期】


グッズ：2026年6月上旬～8月上旬頃


ボイス：即時ダウンロード



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/


APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/


※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？


・VTuberが好きな方


・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方


・0-1で企画立案経験のある方


・YouTubeでの配信に知見や興味がある方


・Web3.0に興味のある方


・営業


・イベント制作


・タレントマネージャー　他


少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！


募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/