TVアニメ『青のミブロ』より、新規オリジナルグッズ&アパレルが「Aniqueショップ」にて販売決定！

写真拡大 (全8枚)

Anique株式会社




Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『青のミブロ』新規オリジナルグッズを予約販売いたします。



概要‬

‭予約受付期間：2026/3/19(木) 12:00 ～ 2026/4/5(日)23:59‬‬


‭販売サイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/



商品ラインナップ ‬


『青のミブロ』トレーディングメタリック缶バッジ（全7種）

1パック 550 円（税込） / 1BOX（7個入り） 3,850円（税込）



全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇









『青のミブロ』トレーディングアクリルキーホルダー（全7種）

1パック 770 円（税込） / 1BOX（7個入り） 5,390 円（税込）



全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇









『青のミブロ』アクリルスタンド（全7種）

各 1,650 円（税込）



全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇









『青のミブロ』ステッカー（全7種）

各 440 円（税込）



全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇








『青のミブロ』Tシャツ

3,850 円（税込）



キャラクター：


ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /


土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇






『青のミブロ』パーカー

8,800 円（税込）



キャラクター：


ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /


土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇





購入特典

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに【購入特典ブロマイド（全7種）】をランダムで1点プレゼントいたします。




著作権表記

(C)安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会



会社概要

商号　　：Anique株式会社


代表者　：代表取締役　笠井高秀


事業内容：インターネットサービス「Anique」




＜リンク一覧（Anique）＞


コーポレートサイト： https://anique.jp/


ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa


X（Twitter）： https://x.com/anique_jp




■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先


企業名：Anique株式会社


コーポレートサイト： https://anique.jp/


お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform