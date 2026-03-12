TVアニメ『青のミブロ』より、新規オリジナルグッズ&アパレルが「Aniqueショップ」にて販売決定！
Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『青のミブロ』新規オリジナルグッズを予約販売いたします。
概要
予約受付期間：2026/3/19(木) 12:00 ～ 2026/4/5(日)23:59
販売サイト ：https://shop.anique.jp/
商品ラインナップ
『青のミブロ』トレーディングメタリック缶バッジ（全7種）
1パック 550 円（税込） / 1BOX（7個入り） 3,850円（税込）
全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇
『青のミブロ』トレーディングアクリルキーホルダー（全7種）
1パック 770 円（税込） / 1BOX（7個入り） 5,390 円（税込）
全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇
『青のミブロ』アクリルスタンド（全7種）
各 1,650 円（税込）
全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇
『青のミブロ』ステッカー（全7種）
各 440 円（税込）
全7種：ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇
『青のミブロ』Tシャツ
3,850 円（税込）
キャラクター：
ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /
土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇
『青のミブロ』パーカー
8,800 円（税込）
キャラクター：
ちりぬ にお / 斎藤 はじめ / 田中 太郎 /
土方 歳三 / 沖田 総司/ 芹沢 鴨 / 近藤 勇
購入特典
販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに【購入特典ブロマイド（全7種）】をランダムで1点プレゼントいたします。
著作権表記
(C)安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会
会社概要
商号 ：Anique株式会社
代表者 ：代表取締役 笠井高秀
事業内容：インターネットサービス「Anique」
＜リンク一覧（Anique）＞
コーポレートサイト： https://anique.jp/
ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa
X（Twitter）： https://x.com/anique_jp
■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先
企業名：Anique株式会社
コーポレートサイト： https://anique.jp/
お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform