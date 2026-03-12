GEO／LLMO／AIOどれくらい取り組んでいる？ 120社が回答した「AI×SEOの実態調査」Faber Companyが公開

株式会社Faber Company

SEO対策ツール「ミエルカSEO」やAI検索に対応した「ミエルカGEO」を提供する株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：古澤暢央、証券コード：220A）は、企業120社に対して、GEO（AI検索／LLMO／AIO）への取り組み調査を実施しました。

アンケート調査の結果より一部抜粋

・AI Overviewsによる検索流入の変化は「変わらない（35％）」

・AI検索への対応で取り組んでいる施策は「未着手（27.1%）」「構造化データ拡充（16.1%）」

・AIモード普及後のSEOに関しては「これまで以上に重要になる（59.2%）」

調査の概要- 調査対象 ：Faber Companyのメールマガジン購読者- 回答者特性：BtoC・BtoB・メディア企業のマーケティング/SEO担当者- 調査エリア：全国- 調査期間 ：2025年冬- 回答企業数：120社

ChatGPTやGeminiなどの生成AIの普及に加え、Google検索ではAI Overviews（AIによる概要）やAIモードの提供が進み、ユーザーの情報取得行動は大きく変わり始めています。

ChatGPTやGeminiなどの生成AIの普及に加え、Google検索ではAI Overviews（AIによる概要）やAIモードの提供が進み、ユーザーの情報取得行動は大きく変わり始めています。

その変化に対応するAI検索への概念として、「GEO（Generative Engine Optimization）」通称：LLMO／AIO／AI SEO」といったワードも登場し、業界で注目が高まっています。

こうした潮流のなか、Faber Companyでは、企業のマーケティング・SEO担当者を中心とした読者を対象に、AI検索への取り組み状況・課題意識、そして今後のSEOのあり方についての意識調査を実施しました。

