屋根裏のアイツを撃退！？「全日本害獣駆除救急サービス」×『秘密結社 鷹の爪』コラボ動画を公開。駆除業者選びから再発防止までわかりやすく紹介！

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO：小野亮、以下DLE）は、『秘密結社 鷹の爪』が、一般社団法人全日本害獣駆除救急サービス（東京都渋谷区、代表理事：館村尋樹、以下全害救）とコラボした動画を制作し、公開したことをお知らせします。

全日本害獣駆除救急サービス×鷹の爪団「なにしてくれるの？全害救」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SCZYXwU1Ybw ]

URL：https://youtu.be/SCZYXwU1Ybw?si=ngg_BYvQOgBCbgOd

■駆除業者選びから害獣駆除のフロー、アフターケアまでわかりやすく解説

日本全国、24時間365日展開する全害救のサービスをわかりやすくユニークに解説する動画になっています。

害獣の被害に悩まされる鷹の爪団の秘密基地に全害救の「槍夜（やりよる）」が登場し、害獣駆除業者選びから害獣駆除の流れをわかりやすく紹介します。

鷹の爪の秘密基地に住み着いた害獣は無事捕獲されるのでしょうか…

サービス特長

・日本全国24時間365日、地域に根ざした害獣駆除の優良事業者を手配

・ご相談、現地調査、お見積もりはすべて無料

・お見積り金額以上の追加請求なし

・駆除から再発防止策まで一貫して対応、アフターフォローは最長10年保証

■吉田くんからのコメント

秘密基地の天井裏がアライグマのダンスホールになってましたよ！

アライグマの次は、秘密基地に出入りし放題のデラックスファイターについて、ぜひ全日本害獣駆除救急サービスさんに相談させていただきたいです。

アフターフォローも10年間よろしくおねがいします。

DLEはこれまで、アニメーションやキャラクターIPを活用し、エンターテインメントの力で社会課題や公共メッセージをわかりやすく伝えるコンテンツ制作に取り組んできました。

子どもも大人も親しみやすく共感が持てる『秘密結社 鷹の爪』を通じ、今後も社会に寄り添うコンテンツ制作を推進してまいります。

■「秘密結社 鷹の爪」とは

世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。

2006年4月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Flashで制作されたアニメ作品として初となる地上波TV30分枠でのレギュラー放送が話題となり、2012年にはNHK Eテレ『ビットワールド』内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。

様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツで2026年に20周年を迎える。

■一般社団法人全日本害獣駆除救急サービス

団体名：一般社団法人 全日本害獣駆除救急サービス

代表者：代表理事：館村尋樹

HP： https://gaiju.com

■株式会社ディー・エル・イー

会社名：株式会社ディー・エル・イー

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。