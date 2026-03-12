ライトアップ、AIエージェント「OpenClaw」を活用した経営支援OSを提供開始 -経営者の思考を記録・構造化し実行までつなぐ“AI外部脳”

株式会社ライトアップ

株式会社ライトアップ（証券コード 6580）は、AIエージェント「OpenClaw」を活用した経営支援OS「OpenClaw導入・運用支援サービス」を2026年4月1日より提供開始します。

本サービスは、経営者の思考・アイデア・指示をAIが自動的に記録・整理し、実行までつなぐ仕組みを提供することで、意思決定スピードと組織実行力の向上を支援します。

提供開始

■正式提供開始

2026年4月1日

■先行導入募集

2026年3月（限定10社）

▶詳細はこちら(https://wtup.jp/OpenClaw)から

概要

ライトアップは、AIエージェント「OpenClaw」を活用した経営支援OS「OpenClaw導入・運用支援サービス」を提供します。

OpenClawとは、AIがユーザーの代わりに情報整理やタスク化などの実作業を実行する「AIエージェント型ソフトウェア」です。

ライトアップは、このOpenClawを経営支援用途に最適化し、経営者の思考やアイデアを自動記録し、整理・構造化・実行までつなげる仕組みとして提供します。

これにより、経営者の思考を止めることなく、日々生まれるアイデアや意思決定を組織の行動へと変換できる環境を構築します。

背景・課題

経営者の最も重要な仕事は「思考すること」です。

しかし現代の経営環境では

・打ち合わせ

・チャット

・メール

・顧客対応

・アイデア

など情報量が爆発的に増加しています。

結果として

・重要なアイデアを忘れてしまう

・思いつきを現場に投げられない

・思考が途切れ再開コストが高くなる

といった問題が発生しています。

つまり現代の経営に必要なのは、単なるメモツールではなく

思考の連続性を維持する仕組みです。

課題の構造

従来、経営者のアイデア管理は以下の方法で行われてきました。

・メモ

・議事録

・タスク管理ツール

しかしこれらは「記録」することはできても、

思考から実行までを自動的につなげることはできません。

また、整理やタスク化を人間が行う必要があるため、記録が負担になり、結果としてアイデアが埋もれてしまいます。

つまり問題は「記録ツール」ではなく、

思考→整理→実行を自動化する仕組みが存在しないことです。

解決策

ライトアップはAIエージェント「OpenClaw」を活用し、経営者の思考を止めない経営支援OSを提供します。

本サービスは、以下の3層構造で機能します。

■第1層：記憶（経営者の外部脳）

AIが会話・メモ・指示を自動記録し、

「あの話どうなった？」という問いに即座に回答できる状態を作ります。

・会話ログ保存

・アイデア自動記録

・営業履歴蓄積

・資料整理

・意思決定履歴保存

■第2層：構造化（経営の編集者）

AIが思いつきやメモを整理し、企画書・営業資料・戦略メモなどへ変換します。

・思いつきの企画化

・営業資料作成支援

・意思決定材料整理

・販売ページ生成

・事業アイデアの資産化

■第3層：時間拡張（AI秘書＋AI社員）

AIがタスク化・進捗管理・業務支援を行い、思考を実行へつなげます。

・自動タスク化

・進捗追跡

・営業準備自動化

・経営レポート生成

・業務時間削減

OpenClawスキルの安全運用

OpenClawは「スキル」と呼ばれる拡張機能を追加することで能力を拡張できます。

しかし、世界中で公開されているスキルの中には、セキュリティや品質の観点で企業利用に適さないものも存在します。

ライトアップでは、安全なAIエージェント環境を提供するため、以下の方針でスキルを開発・提供します。

・企業利用を前提とした安全スキルを自社開発

・年間100個のスキル開発を目標

・導入企業の声を最優先に反映

・継続的な機能追加と改善

これにより、安心して利用できるAIエージェント環境を構築します。

導入後の姿

OpenClaw導入後、経営者の業務には次の変化が生まれます。

・思いついたアイデアが自動記録される

・過去の意思決定を瞬時に検索できる

・アイデアが企画書やタスクへ変換される

・営業準備やレポートが自動生成される

結果として、経営者は

「記憶すること」ではなく「考えること」に集中できる環境

を実現できます。

今後の展望

ライトアップは今後、OpenClawを活用したAIエージェント環境を拡張し、

・営業

・採用

・企画、開発

・業務改善

・バックオフィス

など様々な領域のAI化支援を進めていきます。

AIを活用することで、人手不足や業務効率化といった社会課題の解決に貢献し、全国の中小企業の経営改善を支援していきます。

ライトアップは「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AIを活用した経営支援を加速してまいります。

本件に関する問い合わせ

株式会社ライトアップ OpenClawチーム(https://wtup.jp/OpenClaw)

会社概要

株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

設立：2002年4月

市場：東証グロース 証券コード：6580

事業内容 AIソリューション事業