EVコンストラクション、EV充電インフラ拡大に向け北海道・東北、中国、北信越エリアで新規パートナー施工会社を募集

Terra Charge 株式会社

Terra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重 徹）の子会社であるEV Construction株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中川 耕輔）は、EV充電インフラの設置拡大に伴い、北海道・東北、中国、北信越エリアにおいて新たなパートナー施工会社の募集を開始したことをお知らせいたします。

■背景

EV（電気自動車）の普及が加速する中、EV充電インフラの整備は日本全国で急速に進んでいます。特に地方エリアにおいては、生活動線に沿った充電環境の整備が重要となっており、EVユーザーが安心して利用できるインフラ構築が求められています。

EV Construction株式会社は、Terra Chargeが全国で展開するEV充電サービス「Terra Charge」の施工・設置体制を担う専門会社として、全国各地で充電インフラの導入を推進しています。今回、EV充電器の設置需要の拡大を受け、施工体制のさらなる強化を目的として、地域に根ざしたパートナー施工会社の募集を開始いたしました。

EVの普及が加速する中、EV充電インフラの整備は日本全国で急速に進んでいます。特に地方エリアにおいては、生活動線に沿った充電環境の整備が重要となっており、EVユーザーが安心して利用できるインフラ構築が求められています。

EV Construction株式会社は、EV充電サービス「Terra Charge」を展開するTerra Charge株式会社の施工専門子会社として、全国でEV充電インフラの設置・施工を担っています。Terra Chargeグループは、これまで累計約3.5万口のEV充電器設置実績を有しており、国内でもトップクラスの導入規模を背景に、マンション・商業施設・自治体施設・法人拠点など多様な設置プロジェクトを推進しています。

今回、EV充電器の設置需要の拡大を受け、施工体制のさらなる強化を目的として、地域に根ざしたパートナー施工会社の募集を開始いたしました。全国規模のEVインフラ事業に参画できる機会として、電気工事会社の皆さまとの連携を広げていきたいと考えています。

■募集エリア

以下エリアを中心にパートナー施工会社を募集しております。

・北海道・東北エリア：北海道、宮城県、

・中国エリア：島根県、鳥取県、広島県、山口県

・北信越エリア：富山県、石川県、福井県、長野県、新潟県

今後、EV充電インフラのさらなる拡大に伴い、募集エリアは順次拡大する予定です。

■パートナー施工会社募集の概要

EV Constructionでは、EV充電器設置工事におけるパートナー施工会社として、以下のような企業を募集しています。なお、以下の条件をすべて満たしていない場合でも、EV充電インフラ施工にご関心のある企業様からのお問い合わせを歓迎しております。ご興味のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・建設業許可（電気工事業）を保有されていること

・電気通信業に加え、幅広い工種に対応可能な施工体制をお持ちであること

・弊社専属の担当者様にて、年間100件程度の案件を円滑に管理いただける体制が整っていること

・協力店様と密な工程管理や情報共有を図っていただけること

・各種業務システムを用いた運用に、円滑に対応可能であること

・常に高い施工品質を維持・担保いただけること

・CAD（AutoCAD, jww等）による図面作成に対応いただけること

・電力会社への各種申請業務を完遂いただける能力をお持ちであること

EV充電器の施工は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要なインフラ整備の一端を担う取り組みです。EV Constructionでは、地域の施工会社と連携しながら、全国でのEV充電インフラ拡大を推進してまいります。

■今後の展開

Terra Chargeグループは、EV充電インフラの社会実装を加速させるため、設置・施工体制の強化を継続して進めています。今後も全国のパートナー企業と連携しながら、EVユーザーがより安心して利用できる充電環境の整備に取り組んでまいります。

■EV Construction株式会社について

EV Construction株式会社は、Terra Charge株式会社の子会社として、EV充電インフラの施工・設置を専門に行う企業です。全国でのEV充電器設置プロジェクトに対応し、施工品質の向上と設置スピードの両立を目指しています。

■EV Construction 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

会社名：EV Construction株式会社

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役 中川耕輔

設立：2023年4月

事業内容：EV充電インフラの施工・設置事業

URL：https://ev-construction.com/

■EV充電インフラの設置工事についてのお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■本件に関するお問い合わせ

Terra Charge株式会社

広報担当

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/