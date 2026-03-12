＜News＞2026年3月12日『EGGコンソール アドバンスド ロードモナーク PC-9801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年3月12日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第91弾タイトルとなる「アドバンスド ロードモナーク PC-9801」のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ヒーロー画像

開墾！建築！合体！自国を強化し敵城を落とすファルコムの名作RTS。

全52面の多彩な変化と占領率を競う中毒性で、

何度でも新鮮な気持ちで遊べる国取りシミュレーション。

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール アドバンスド ロードモナーク PC-9801

ジャンル：シミュレーションゲーム

メーカー：日本ファルコム

オリジナル版発売年：1991年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000119626.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/S7480N421Ng

発 売 日 ： 2026年3月12日

価 格 ： 980円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.



【『アドバンスド ロードモナーク PC-9801』について】

本作は1991年に日本ファルコムから発売されたリアルタイムシミュレーションゲームです。



プレイヤーは一国の王となって自国を統治し、他国を全て攻め滅ぼすことがゲームの目的。各ユニットに命令を出して、開墾させたり、家を作らせたり、防衛のための柵を作らせたり、橋を掛けさせたりして、堅牢な拠点作りに励みつつ、ユニット同士を合体させることで強力な軍団を作ります。



そして最終的には敵の城を攻め落とせばステージクリアー。攻略後には占領率などの数値も出るので、より高い数値を目指して繰り返してプレイすることができます。



収録されているステージは全部で52面。ゲームの進行に併せて難度が高くなることはもちろん、キャラクターやテーマといった見た目も変化するので、中だるみすることなく、毎回新鮮な気持ちでプレイできることでしょう。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

※USBマウスは Nintendo Switch(TM) の日本語環境でのみ対象となります。また、全てのマウスやボタンが動作する保証はありません。なお、Nintendo Switch(TM) アプリケーションの仕様上、Nintendo Switch 2(TM) の Joy-Con 2 をマウスとして利用することはできません。

【『EGGコンソール アドバンスド ロードモナーク PC-9801』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

