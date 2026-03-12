「Torriden（トリデン）」人気のセルメイジング ビタC ラインから待望の新商品『セルメイジング ビタC ブライトニング パッド』全国発売

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が展開する韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」は、人気のセルメイジング ビタC ラインから待望の新商品『セルメイジング ビタC ブライトニング パッド』を2026年3月16日（月）から全国のドラッグストア、バラエティショップなど取り扱い店舗にて順次販売開始いたします。

■セルメイジング ビタC ブライトニング パッド/175ml 70枚 2,530円（税込）

POINT１.5D-リポソームビタミン*¹配合で乾燥によるくすみや毛穴*²の目立ちへ多角的にアプローチ

乾燥によるくすみ・毛穴*²の目立ちへ多角的にアプローチする、純粋ビタミンC*³1種類、ビタミン誘導体*⁴4種類をリポソーム化したトリデン独自の5D-リポソームビタミン*¹を配合。透明感*⁵のある肌印象へと整えます。

POINT２.PHA*⁶・グルタチオン*⁷・ナイアシンアミド*⁸配合で気になる肌悩みにアプローチ

・低刺激*⁹ピーリング成分PHA*⁶配合。古い角質を拭き取り、肌をなめらかに整えます。

・グルタチオン*⁷で乾燥によるくすみをケアします。

・ナイアシンアミド*⁸で肌荒れを防ぎ保湿バリアをサポートします。

POINT３.拭き取り&パックが叶う2WAYパッド

拭き取り用ガーゼ面と、パック用密着ゲル面の2WAY仕様。

やわらかく低刺激*⁹なガーゼ面で肌のキメをなめらかに整え、高密着ゲル面でうるおいを与えます。

*¹ パルミチン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸（全て整肌成分）

*² 肌を引き締め、毛穴を目立たなくすること

*³ アスコルビン酸（整肌成分）

*⁴ パルミチン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、3-O-エチルアスコルビン酸（全て整肌成分）

*⁵ うるおいを与え、乱れた肌表面のキメが整った印象のこと

*⁶ グルコノラクトン（整肌成分）

*⁷ 整肌成分

*⁸ 整肌成分

*⁹ すべての方に刺激が起こらないということではありません

■Torriden（トリデン）とは

Torriden（トリデン）は、2015年12月に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。美容液・化粧水・クリーム・マスクなど、肌悩みに寄り添う多彩なアイテムを展開し、敏感肌にもやさしい設計で多くの支持を集めています。

ブランドコンセプトは「YOUR SKIN IS OUR PLANET」。肌にも環境にもやさしいスキンケアを目指し、外箱にはFSC(R)認証紙を採用。容器もリサイクル可能な素材へ順次切り替えるなど、SDGsへの取り組みを積極的に推進しています。

代表アイテム「ダイブインセラム」は、韓国最大級のビューティープラットフォーム「ファヘ」にて、セラム部門3年連続1位を獲得。さらに2025年には、韓国の「オリーブヤングアワード」上半期スキンケア部門でも1位を受賞し、名実ともに韓国を代表するセラムとしての地位を確立しました。

2021年3月に日本初上陸後、2024年には国内で30以上のベストコスメを受賞。

2025年10月8日～27日、原宿『GATE』にて韓国スキンケアブランド Torridenの日本初ポップアップ「Torriden うるおいの間」を開催。ブランド世界観と製品魅力を体感できる空間として大きな話題を集めました。

現在では、日本・韓国のみならず、米国のSephoraをはじめとする世界43カ国・約8万店舗で展開されており、グローバルに急成長を遂げる韓国スキンケアブランドとして、国際的な注目を集めています。

製品は、全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、バラエティショップに加え、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどの主要ECサイトでもご購入いただけます。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

■マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

