新番組『ヒャダイン・ミラッキのエアチェックメイト』4月7日(火)25:30スタート！

FMラジオ局BAYFM (78.0MHz)では、2026年4月改編に伴い、新番組『ヒャダイン・ミラッキのエアチェックメイト』(毎週火曜日25:30～)を編成いたします。

DJを務めるのは、1980年生まれの同級生クリエイター、ヒャダインとミラッキ大村によるトークユニット「genEric genEsis(ジェネリック ジェネシス)」。

当番組では、大ヒット曲の影に隠れ、21世紀のラジオでオンエアの機会を失ってしまった「90年代の良曲」を毎週ピックアップ。メロディ・歌声・アレンジを聴いた時の感触が「超有名曲」と同じ効能、それでいて”世間が気づかなかったJ-POP”を「ジェネリック」と名づけ紹介するのはもちろん、90年代の音楽シーンをリアルタイムで体感してきた2人が、「今こそ聴きたいあの大ヒット曲」や「早すぎた良曲～この時代にこのアプローチ？！の曲」を厳選してお届けします。歴史から静かに消え去りそうな90年代ムーブメントを救い上げ、現代のリスナーへと繋いでいきます。

【開催概要】

名称：ヒャダイン・ミラッキのエアチェックメイト

日時：毎週火曜日25:30～25:55

DJ：genEric genEsis(ヒャダイン、ミラッキ大村)

番組メールアドレス：gene@bayfm.co.jp

番組公式X：＠gene78MHz ハッシュタグ：#エアチェックメイト

