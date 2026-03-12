ダイナム、2年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里 代表取締役：保坂 明）は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。なお、当社の認定は昨年に続き2回目となります。

当社は、「人材の力」こそが、継続的な企業成長を支える最大の資本であり、競争優位の源泉であるという考えのもと、従業員がそれぞれの能力を十分に発揮できるよう「多様な人材が活躍できる企業風土づくり」「人材育成を通じた人材力の強化」「働きやすい職場環境づくり」に取り組んでいます。

2025年は、これまで推進してきた労働環境の整備や健康に関する様々な取り組みに加えて、産業保健師によるサポート体制の強化、健康コラムの定例配信や健康アプリを使用した食生活・運動改善による従業員の健康意識改革などに取り組んでまいりました。

今後も人生100年時代を見据えた「からだの健康づくり」「こころの健康づくり」「職場環境づくり」を通じて、従業員とその家族が健やかで実りある人生を送ることができるよう、支援を継続してまいります。

■ダイナムの健康投資の取り組み（一部抜粋）

・健康診断受診促進（定期・特定） / 人間ドック費用補助

・就業時間内・施設内禁煙 / 禁煙サポート / 卒煙チャレンジ

・メンタルヘルス対策（予防・復職支援プログラムによる復帰支援）

・過重労働対策

・ヘルスリテラシー向上（保健師健康相談、健康習慣イベント、各種セミナー実施）

・運動習慣の意識づけ（社内研修でのウォーキングの実施）

■ダイナムの健康経営宣言

2018年に、ダイナムが目指す健康経営の理念やあり方をまとめた「健康経営宣言」を制定しました。

https://www.dynam.jp/activity/sustainability/health.html

■健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的として、経済産業省が設計し、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

（出典：経済産業省Webサイト「健康経営優良法人認定制度」）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■受賞コメント（株式会社ダイナム人事部）

2018年の「健康経営宣言」発出を契機とし様々な取り組みを

重ねてきた結果として、⼆年連続の栄誉ある認定を頂けたことを

大変嬉しく思います。

今年は健康診断・人間ドック受診率完全100％を掲げ、従業

員の加齢に応じて多様化する就労環境の課題に対して、社を挙

げて仕組みづくりと環境づくりにて適応していく所存です。従業員

一人ひとりの健康増進が事業の健全な成長の源泉と考え、「ホワ

イト500」認定を目指し、着実な改善を重ねてまいります。

株式会社ダイナム人事部【前列左より】竹中、人事部長神林、長谷川【後列左より】浦場、渡辺

株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。全国46都道府県に389店舗（2026年3月現在）を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

株式会社ダイナムジャパンホールディングスについて

信頼と夢を育む百年の挑戦という企業理念を掲げ、日本全国にパチンコホールを展開する株式会社ダイナムを含む３社のパチンコホール経営会社および、その他グループ会社を保有する持株会社です。2012年8月香港証券取引所に株式上場（香港証券取引所メインボード／証券コード：06889）