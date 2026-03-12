HYDE、Global Superfan Platform「Weverse」に公式コミュニティを本日オープン！～オープンを記念し、直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンも開催～

株式会社HYBE JAPAN

Global Superfan Platform 「Weverse（読み：ウィバース）」は、L’Arc-en-Ciel、VAMPS、THE LAST ROCKSTARSのヴォーカリストであり、世界的に活躍するソロアーティストでもあるHYDEの公式コミュニティを本日3月12日（木）にオープンしました。

HYDEは、2025年10月にリリースされたTOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』へ、新曲「SSS (Sending Secret Signals)」を楽曲提供。2026年1月には、自身がフィーチャリング参加し、「SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)」としてデジタルリリースしました。HYDEの公式YouTubeチャンネルでは、HYBEのオフィスを訪れTOMORROW X TOGETHERメンバーと初対面でクロストークする動画(https://www.youtube.com/watch?v=4PZTGH6zrv0)も公開され、微笑ましいやり取りが大きな反響を呼びました。

また、TOMORROW X TOGETHERへの楽曲提供をきっかけに、HYDEはHYBE JAPANとの協業を開始しており、一部のコンテンツ制作をHYBE JAPANが担っているほか、今後も他方面での展開を予定しています。

公式コミュニティを通じて、HYDEの最新情報の発信やファンとの交流、さらにはWeverseでしか見られない限定コンテンツの展開を予定しています。世界中にファンを持つHYDEがWeverseに合流し、国内外のファンとのコミュニケーションをさらに加速させていきます。

Weverse HYDE公式コミュニティ「HYDE」：https://weverse.io/hyde(https://weverse.io/hyde)



■「JEKYLL」発売記念 Weverse Listening Party開催！

3/11にリリースされたニューアルバム「JEKYLL」の発売を記念して、収録曲でListening Partyを開催します。

- 開催日時： 2026年3月12日（木）21:00- 参加はこちら： https://listening-party.weverse.io/hyde/wlp/0-170883194

■コミュニティオープン記念「#WELCOME_HYDE」キャンペーン開催！

公式コミュニティオープンを記念したキャンペーンを開催します。

明日3月13日（金）より、HYDEのWeverseコミュニティに「#WELCOME_HYDE」のハッシュタグをつけてメッセージを投稿した方の中から抽選で5名様に直筆サイン入りグッズをプレゼントします。

- 開催期間： 2026年3月13日（金）12:00 ～ 3月26日（木）23:59- プレゼント内容： 直筆サイン入りグッズ（5名様）

■HYDEプロフィール

L’Arc-en-Ciel、VAMPS、THE LAST ROCKSTARS のヴォーカリストでありソロアーティスト。

国内外で幅広い活動を展開し、L'Arc-en-Cielでは、アジア人アーティスト初となるニューヨーク Madison Square Gardenでの単独公演、ロックバンドとして初の国立競技場公演を成功させるなど、世界で最も活躍している日本人アーティストの一人。2024年1月よりオーストリア観光大使に就任中。2024年、前作『ANTI』から約5年ぶりとなるオリジナル・アルバム『HYDE [INSIDE]』をリリースし、『HYDE [INSIDE] LIVE』として、2025年10月まで約1年半におよぶ国内外を巡るワールドツアーを開催した。

2026年、ファーストアルバム「ROENTGEN」の続編となる“静”を表したオリジナル・アルバム「JEKYLL」を3月11日に配信リリース。5月13日CD発売予定。

2026年1月17日よりオーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」を開催中。





【Weverse関連URL】

Weverse「HYDE」コミュニティ：https://weverse.io/hyde

Weverseアプリダウンロード：https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp

Weverse公式X：https://x.com/weverseofficial （@weverseofficial）

Weverse公式Instagram：https://www.instagram.com/weverseofficial/

Weverse Japan公式X：https://x.com/weverse_japan （@weverse_japan）





【Weverse Companyについて】

Weverse Companyは、顧客体験の拡張を通じたファンダム文化の革新をビジョンにしているグローバルファンダムプラットフォーム企業です。2019年6月、ファンダムコミュニティプラットフォーム「Weverse」とコマースプラットフォーム「Weverse Shop」を立ち上げました。Weverseはアーティストと全世界のファンが交流するコミュニティサービスから、ファンのためのメディアコンテンツ提供、アーティスト公式商品（MD）を販売するWeverse Shopの顧客サービスまで、アーティストを愛するファンが必要とするすべてのファン活動を支援しています。Weverseは現在、180組以上の国内外アーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営しています。Naver V LIVE事業部を譲受し、2022年7月に「Weverse LIVE」機能を導入して新しくなったWeverseは、持続的なサービスの高度化を通じてグローバルファンダム文化をより新しく便利にする「ファンダムライフプラットフォーム」へと進化していく計画です。