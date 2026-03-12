グランドセイコーと大谷翔平氏のグローバルパートナーシップが始動

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）と共に10年の年月を重ねてきた大谷翔平氏が、2026年より、グランドセイコーのグローバルパートナーとして新たな歩み「The Grand Moments プロジェクト」を始めます。

尊い時と向き合う思想に共鳴する両者のパートナーシップが、ここから新たに動き出します。

大谷翔平氏は、グランドセイコーとのパートナーシップについて次のように語っています。

“（グランドセイコーの）積み上げられてきた歴史の一部を、自分が感じて身につけることができる、

そういう嬉しさはありますし、願わくは今後も一緒に歩んでいきたいなと思っています。”

両者に共通するのは、一瞬一瞬に誠実に向き合う姿勢です。その誠実さは、目の前の瞬間の質を高めることにほかなりません。そして、その積み重ねこそが、時の質を磨き続けていくことにつながります。

理想を掲げながら、いまを突き詰め、その積み重ねによって未来を切り拓いていく姿勢。

このパートナーシップは、あくなき探究心をもって理想を追い続ける両者が、時と真摯に向き合い、その質を磨き続けていく取り組みです。

大谷翔平氏は、時の質を磨くことについて次のように語っています。

“一回一回の質をどれだけ高めていくかというのも大事ですし、突き詰めたことをどれだけ長い期間できるかということも、どちらも大事なのかなと思います。”

グランドセイコーと大谷翔平氏は、これから共に歩み、未来を切り拓いていく姿勢を世界に発信してまいります。

「The Grand Moments プロジェクト」ステートメント

“Live Grand Moments.”

すべてのものに平等に与えられる時。

その質を、どこまで磨けるか。

突きつめる想いが強いほど、人生は輝く。

信じる道を進めば、自ずと世界は開く。

時の探究に終わりはない。

お客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室（グランドセイコー）

0120-302-617（通話料無料）

<グランドセイコー>の公式Webサイトアドレス

https://www.grand-seiko.com

The Grand Moments プロジェクト 特設ページ

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/worldofgrandseiko/aboutgrandseiko/globalpartner-shoheiohtani/

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。