【復刻パンフレットも登場！】新海誠監督作品『秒速5センチメートル』のリバイバル上映を記念したアイテムの販売が決定！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、3月20日（金）よりリバイバル上映することが発表された劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。これを記念した限定グッズの発売が決定しました！アイテムラインナップは「復刻パンフレット」、トレーディングクリアカード「1/Frame（ワンフレーム）」と「名シーン＆言葉フレークシール」。

上映劇場（一部劇場を除く）とFilmarks Store（オンライン）にて数量限定で販売いたします。

※「名シーン＆言葉フレークシール」はFilmarks Storeでの取り扱いはありません。

『秒速5センチメートル』復刻パンフレット

『秒速5センチメートル』のリバイバル上映にあわせ、公開当時の劇場パンフレットを復刻。

公開当時に劇場で人気を博し、再販希望の声も高かったカードパンフレットが、復刻版としてよみがえります。

まるで明里と貴樹の文通を思わせるような、封筒の中に収められた美しいカード型パンフレット。新海監督のインタビューをはじめ、キャストやスタッフのコメント、「桜花抄」「コスモナウト」「秒速5センチメートル」それぞれのプロダクションノートなど、当時の貴重な内容が満載です。また1枚づつ取り外し、ビジュアルカードとして部屋に飾ったり、ポストカードとしても使えるような仕様になっています。

『秒速5センチメートル』をより深く味わうための一冊、ぜひ手に取って作品世界に浸ってください。

■価格：1,320円（税込）

■内容：A5変型・カードパンフレット

■購入方法：

・一部上映劇場：

3月20日（金）より数量限定で販売開始

※3月27日（金）より上映開始/販売開始の劇場があります。ご注意ください。

・Filmarks Store（オンライン）：

3月27日（金）正午12時より受注販売開始予定

https://store.filmarks.com/

1/Frame『秒速5センチメートル』

※カードホルダーは別売りとなります

名作の、その一瞬を手のひらに。

『秒速5センチメートル』の忘れられない名シーン、心震えたあの瞬間が、手のひらサイズの1枚に。

作品を象徴する印象的なシーンを30フレーム厳選し、フィルムのような質感を持つクリアカードにデザインしました。右下にはタイムコードが刻まれ、本作のまさにその一瞬が切り取られています。

別売りの専用ホルダーにセットすれば、お気に入りのシーンをキーホルダーとして持ち運ぶ事が可能。

1パックは3枚入り。全30種の中からランダムで3種封入されています。

全30種を一度に集められる「COMPLETE EDITION」は、10パック分を収録した仕様で展開します。

■1/Frame 『秒速5センチメートル』1パック

・内容：3枚入り（ランダム封入）

・価格：660円（税込）

■1/Frame 『秒速5センチメートル』COMPLETE EDITION

・内容：全30枚セット（10パック分を収録）

・全種コンプリート可能

・価格：6,600円（税込）

■購入方法：

・一部上映劇場：

3月20日（金）より数量限定で販売開始

※3月27日（金）より上映開始/販売開始の劇場があります。ご注意ください。

・Filmarks Store（オンライン）：

3月27日（金）正午12時より販売開始予定

https://store.filmarks.com/

『秒速5センチメートル』名シーン＆言葉フレークシール

『秒速5センチメートル』は、言葉も美しい。



新海誠作品といえば、日常の風景が精緻で写実的かつ、情感豊かに描かれているのが特徴のひとつ。

そして、作品内で登場人物たちが語る「言葉」も大きな魅力です。

今回は、美しい『秒速5センチメートル』の名シーンと、登場人物が残した切なさが滲む「言葉」をフレークシールに。

「桜花抄」「コスモナウト」「秒速5センチメートル」各話から、記憶に残るシーンをひとつずつセレクトしました。

また、「明里が貴樹に送った手紙」、「理紗が貴樹に送ったメール」といった、登場人物たちが想いを伝えあったシーンもフレークシールに。

ぜひ、様々な場所で使用し、『秒速5センチメートル』を感じてください。

■価格：825円（税込）

■内容：8種×2枚 全16枚入

■購入方法：

・一部上映劇場：

3月20日（金）より数量限定で販売開始

※3月27日（金）より上映開始/販売開始の劇場があります。ご注意ください。

※Filmarks Store（オンライン）での販売はありません。

※4月6日（月）より、コミックス・ウェーブ・フィルム ストア（https://cwf-store.com/）にて販売予定。

■販売劇場一覧

１. 3月20日（金）より順次販売開始

［埼玉］ MOVIXさいたま

［千葉］ 京成ローザ10、キネマ旬報シアター（3/21～）、イオンシネマ市川妙典

［東京都］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、アニメイトシアター、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ

［岐阜］イオンシネマ各務原

［愛知］センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、福山コロナシネマワールド

［香川］イオンシネマ綾川

［福岡］KBCシネマ、ユナイテッド・シネマなかま16

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ

２.3月27日（金）より順次販売開始

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］鶴岡まちなかキネマ（4/4～ ※フレークシールの販売はありません）

［福島］ フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ

［群馬］イオンシネマ高崎

[東京] 下北沢トリウッド（4/3～）

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー

［新潟］高田世界館（日程未定 ※フレークシールの販売はありません）

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［広島］シネマ尾道（3/28～）

【『秒速5センチメートル』公開情報】

上映作品：『秒速5センチメートル』本編（63分）+ 特別映像（13分）

公開日：１.2026年3月20日（金）より2週間限定上映

２.2026年3月27日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国68館

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※一部劇場（109シネマズプレミアム新宿など）は1,600円ではない特別料金となります。

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

配給：CoMix Wave Films、Filmarks

■上映劇場一覧

１.3月20日（金）より順次上映開始

［埼玉］ MOVIXさいたま

［千葉］ 京成ローザ10、キネマ旬報シアター（3/21～）、イオンシネマ市川妙典

［東京都］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、アニメイトシアター、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ

［岐阜］イオンシネマ各務原

［愛知］センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、ミッドランドスクエア シネマ

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、福山コロナシネマワールド

［香川］イオンシネマ綾川

［福岡］KBCシネマ、ユナイテッド・シネマなかま16

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ

２.3月27日（金）より順次上映開始

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ、御成座（4/10～）

［山形］鶴岡まちなかキネマ（4/4～）

［福島］ フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ

［群馬］イオンシネマ高崎

[東京] 下北沢トリウッド（4/3～）、シアターギルド代官山（4/3～）

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー

［新潟］高田世界館（日程未定）

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［広島］シネマ尾道（3/28～）

［佐賀］シアター・シエマ（4/24～）

［沖縄］ファミンチュシアター（4/1～）

【『秒速5センチメートル』作品情報】

2007年／日本／63分

https://filmarks.com/movies/22736

原作・脚本・監督：新海誠

キャラクターデザイン・作画監督：西村貴世

美術：丹治匠、馬島亮子、新海誠

音楽：天門

主題歌：「One more time, One more chance」山崎まさよし

【登場人物】

遠野貴樹（タカキ）：声・水橋研二

篠原明里（アカリ）：声・近藤好美／尾上綾華

澄田花苗（カナエ）：声・花村怜美

ほか

＜あらすじ＞

小学生の貴樹と明里は、特別な想いを抱きあう仲。しかし卒業と同時に、明里の引越しにより離ればなれになってしまう。中学生になり文通を重ねる2人だが、今度は貴樹も鹿児島への転校が決まる。引っ越す前に明里に会おうと、大雪の中貴樹は明里の元へ向かうが…。時は過ぎ、種子島で高校３年生になった貴樹は、同じクラスの花苗に好意を寄せられながらも、ずっと遠くを見つめていた。花苗にとって貴樹は、一番身近で、遠い憧れだった。やがて東京で社会人になった貴樹は、仕事に追われ日々輝きを失っていく街並みを前に、忘れかけたあの頃の記憶に想いを巡らせる。

【Filmarks Culture Wearとは】

Wear culture.

Live its world.

Express yourself.

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるグッズではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「身につける」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_culture_wear/

X：https://x.com/Filmarks_Wear

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/