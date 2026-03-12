【ムービル】タイ映画特集上映 実施決定！森崎ウィン・向井康二（Snow Man）ダブル主演『（LOVE SONG）』やドラマシリーズ総視聴8億回超えの超人気作『2gether THE MOVIE』など

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、ムービル（神奈川県横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル内）で、タイ映画特集上映を2026年3月27日（金）～4月9日（木）で実施します。

タイ映画特集上映 概要

タイ映画特集上映の実施がムービルにて決定いたしました。森崎ウィン・向井康二（Snow Man）ダブル主演の日タイ共同制作作品『（LOVE SONG）』や、Xで世界トレンド1位を連発し、総視聴8億回超えのタイ発注目度No.1ラブストーリー『2gether』の映画版『2gether THE MOVIE』など、タイ映画の話題作全4作品を楽しめる特別な上映企画です。この貴重な機会をお見逃しのないよう、みなさまぜひお越しください。

◆上映期間

2026年3月27日（金）～4月9日（木）

◆上映作品

- 『（LOVE SONG）』- 『2gether THE MOVIE』- 『おばあちゃんと僕の約束』- 『女神の継承』（R18＋）

※上映時間はムービル公式HPよりご確認ください。

◆鑑賞料金

一般／大学生／シニア 1,300円

高校生以下 1,000円

幼児（３歳以上） 900円

※障がい者手帳割引適用

※各種割引・無料招待券利用可

◆販売スケジュール

各上映日の2日前よりムービル公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3日前の21:00～

ムービルホームページ：https://109cinemas.net/movil/

作品情報

◆『（LOVE SONG）』

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジ

ラー

脚本：吉野主、阿久根知昭

出演：森崎ウィン、向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサ

ターポーン、藤原大祐、齊藤京子、

ファースト・チャローンラット・ノープサ

ムローン、ミュージック・プレーワー・ス

タムポン、逢見亮太、夏目透羽、水橋研

二、宮本裕子、筒井真理子、及川光博

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

聴こえてきたメロディ。心に刻み込まれている。あの日からずっと--。バンコク勤務を命じられた化学メーカーの研究員・ソウタは、渡航初日、大学時代に突然姿を消した初恋の人・カイと偶然の再会を果たす。あの頃、カイが奏でていたメロディは、今もソウタの心の奥で繰り返し響いていた。カメラマンとして活躍し、音楽も続けていたカイは、思いがけない再会に心を揺らす。喧騒と静寂が交錯するバンコクの街で過ごすうちに、6年という空白の時間が埋まっていくが、何事にも慎重なソウタは、かつてのカイへの叶わぬ片想いの痛みから、「きっと叶わない」と心に蓋をする。以前と変わらず接しようとするが、異国で自立し、逞しくなったカイの姿に思わぬ距離を感じてしまう。そんな中、カイが学生時代から作り続けていた、“好きな人に最初に聴かせたい“未完成の曲を初めてライブで披露するという噂を聞き、ソウタの胸に行き場のない想いが押し寄せる。お互いを想いながらも、すれ違ってしまう二人。その両片想いの恋は、やがてーー。

◆『2gether THE MOVIE』

監督：ウィーラチット・トンジラー、ノッパナ

ッ・チャウィモン、カニタ・クワンユー

出演：ブライト（ワチラウィット・チワアリ

ー）、ウィン（メータウィン・オーパッイ

アムカジョーン）、サッタブット・ラディ

キ、タナットサラン・サムトンライ、チン

ラット・シリポンチャワリット、ジラキッ

ト・クアリアクン、シワコーン・レトゥチ

ョー、コラウィット・ブーンスィ

(C)GMMTVCOMPANYLIMITED All Rights Reserved

可愛い女の子とのバラ色の学園生活を夢見ていたタインは、ある日、同級生の男子グリーンから告白される。グリーンの猛アプローチに困り果てたタインは、友人たちの勧めで”ニセの彼氏”を作るという作戦を立てる。狙いを定めた相手は、学園一のイケメンで人気者だが無愛想なサラワット。突然の、そしてしつこいタインのお願いにそっけない態度をとり続けるサラワットだったが、それには秘められた理由があった。

◆『おばあちゃんと僕の約束』

監督・脚本：パット・ブーンニティパット

出演：プッティポン・アッサラッタナクン、ウサ

ー・セームカム、サンヤー・クナーコン、

サリンラット・トーマス、ポンサトーン・

ジョンウィラート、トンタワン・タンティ

ウェーチャクン

(C)2024 GDH 559 CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

大学を中退してゲーム実況者を目指す青年エム。従妹のムイが、祖父を介護したことで豪邸を相続したと聞き、自分も楽をして暮らしたいと画策。エムには一人暮らしの祖母・メンジュがおり、ステージ4のガンに侵されていることが判明。不謹慎にもエムはメンジュに近づき、彼女から信頼され相続を得ようとする。しかし、メンジュの慎ましくも懸命に生きる姿に触れる中で彼の考えは変わっていく。

◆『女神の継承』（R18＋）

監督：バンジョン・ピサンタナクーン

出演：サワニー・ウトーンマ、ナリルヤ・グルモ

ンコルペチ、シラニ・ヤンキッティカン

タイ東北部の村で脈々と受け継がれてきた祈祷師一族 美しき後継者を襲う不可解な現象の数々…小さな村で暮らす若く美しい女性ミンが、原因不明の体調不良に見舞われ、まるで人格が変わったように凶暴な言動を繰り返す。途方に暮れた母親は、祈祷師である妹のニムに助けを求める。

(C) 2021 SHOWBOX AND NORTHERN CROSS ALL RIGHTS RESERVED.

もしやミンは一族の新たな後継者として選ばれて憑依され、その影響でもがき苦しんでいるのではないかー。やがてニムはミンを救うために祈祷を行うが、彼女に取り憑いている何者かの正体は、ニムの想像をはるかに超えるほど強大な存在だった……。

１０９シネマズとは

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2023年4月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役の常設キッズ向けシアター「KIDS CINEMA」のほか、全劇場に字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を完備するなど、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

