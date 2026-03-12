3月19日発売、コンビニエンスストア「ローソン」とFREAK’S STOREの協業企画『ローソンフリーク』第6弾のアイテム情報が解禁！

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル(本社 : 東京都渋谷区)が運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」は、コンビニエンスストア「ローソン」と協業した企画『ローソンフリーク』第6弾を、 FREAK’S STOREの公式オンラインストア「Daytona Park」及び全国のローソン店舗（※）で発売します。

（※）一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く

“あなたのマチにセレクトショップを”

ローソン×FREAK’S STOREの大人気企画「LAWSON FREAK」から『6.0オンス厚めの快適Tシャツ』と『コンパクトに収納できるナイロンショートパンツ』が再登場！

昨年大人気だったTシャツは、接触冷感・吸水速乾・紫外線防止などの機能性に加えて、程よいオーバーサイズでファッションにも普段着にも使える便利アイテム。S～M、L～XLの2サイズ展開。白と黒の2色からお選びいただけます。

ナイロンショーツは、接触冷感・吸水速乾の機能でレジャーシーンでも大活躍。使いやすい黒色でS～M、L～XLの2サイズ展開です。

【販売店舗について】

発売日：2026年3月19日(木)

【ローソン】

全国のローソン店舗（※）

【FREAK’S STORE】

・FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」https://www.daytona-park.com

ホワイトブラック

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/944887

(株)デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」など幅広く手がける。

FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

https://daytonajp.com/

FREAK’S STORE(フリークス ストア)

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

https://www.daytona-park.com