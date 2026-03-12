Nintendo Switch(TM)用ソフト『斬コレクション 』本日発売！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、Nintendo Switch用ソフト『斬コレクション』を本日2026年3月12日（木）に発売いたしましたことをお知らせいたします。

■『斬』シリーズについて

チャレンジ精神旺盛な企画やシステムなどのゲーム性で多くのファンの心をつかんだウルフチーム。

そのウルフチームが贈る珠玉の歴史シミュレーションゲームである「斬IIスピリッツ」、「斬IIIスピッツ」、「三国志正史 天舞スピリッツ』の3タイトルをNintendo Switchに完全移植。

配備、隊列、諜報、内政といった戦術面、戦場での降雨や高低差などの状況面など、知力と時の運が試される本格的な歴史巨編シミュレーションゲームです。

■『斬コレクション』概要

一介の浪人から天下を制す大名へと下剋上の戦国を再現した「斬IIスピリッツ」、オリジナル武将が作成可能となり自身が武将となってプレイできる「斬IIIスピリッツ」、攻城兵器を駆使し、当時としては珍しいリアルタイム歴史シミュレーションを導入した「天舞スピリッツ」のウルフチームの力作歴史シミュレーションゲーム3選です。大事な武将たちの忠誠心や戦の流れを取り戻す巻き戻し機能など、レトロゲームならではの機能も充実。

～収録タイトル紹介～

『斬IIスピリッツ』（1992年5月29日・スーパーファミコン）

一介の浪人から天下を制す大名へ。

総数900名におよぶ、乱世の英雄たらんと野を駆る武将たち・・・

下剋上の戦国をスペクタクルとスケールで再現。

『斬IIIスピッツ』（1994年3月11日・スーパーファミコン）

今こそ戦国乱世に終止符を打たん！

1200人の戦国武将が登場。自分で作成したオリジナル武将でプレイすることが可能。新たなパラメーター「人望」を導入し、より熱中度を盛り上げる戦国巨編ついに出陣！

『三国志正史 天舞スピリッツ』（1993年6月25日・スーパーファミコン）

群雄割拠の英雄が覇王の扉を今開く・・・

綺羅星のごとき名将たちが戦乱の火蓋を切るリアルタイム歴史シミュレーションゲーム

■限定版『斬コレクション特装版』について

限定版同梱内容

・Nintendo Switchソフト『斬コレクション』

・武将回顧録（イラスト、設定資料等）

・劇伴音楽集（サウンドトラックCD）

※画像はすべて制作中のイメージです。予告なく変更になる場合があります。

※サウンドトラックCDは、本作『斬コレクション』に収録されている各タイトルからBGMを抜粋して収録したものです。

【 商品概要 】

タイトル：斬コレクション

メーカー：株式会社エディア

発売日：2026年3月12日（木）発売

ジャンル：SLG

プレイ人数：1人～2人※「天舞スピリッツ」のみ1人プレイ

CEROレーティング：B

対応機種：Nintendo Switch

希望小売価格：

通常版（パッケージ・DL）：6,800円（税込 7,480円）

限定版『斬コレクション特装版』：9,800円（税込 10,780円）

著作権表記 ： (C)Edia Co., Ltd.

■テレネットリバイバル公式サイト

https://www.telenet-revive.com

■テレネットリバイバル公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/telenetrevive

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※仕様・希望小売価格は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。