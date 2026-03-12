最強アクション映画！2ヵ月連続『ミッション：インポッシブル』シリーズ全8作一挙放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、最強のスパイ大作『ミッション：インポッシブル』シリーズ、怒涛の8作品を2カ月連続で一挙放送！この特集の見どころは、トム・クルーズの「映画の限界」を塗り替え続けてきた歴史そのもの。

1996年の第1作から最新作まで、イーサン・ハントと共に『ミッション：インポッシブル』シリーズを堪能しよう。





2ヵ月連続『ミッション：インポッシブル』シリーズ 全8作一挙放送！PART1

第１作目の公開から、30周年を記念した『ミッション：インポッシブル』シリーズ。3月のPART1で放送するのは、伝説的シリーズの幕開けとなった第一作目、 『ミッション：インポッシブル』では、CIA本部のコンピュータールームに宙づりで侵入。シリーズの原点となる宙づりワイヤーアクションを披露。また、２作目の『Ｍ：Ｉ-2』では、バイクに乗ったチェイスシーンやド派手なガンアクションが話題を呼んだ。さらに、3作目の『Ｍ：ｉ：ＩＩＩ』では高級車を爆破し、高層ビルから落下するなど、お馴染みの派手なアクションはさらにスケールアップ！PART2で放送するのはドバイの超高層ビルをよじ登る『ゴースト・プロトコル』、離陸する軍用機にしがみつく『ローグ・ネイション』、自らヘリ操縦までこなす『フォールアウト』など、トムの決死のスタントは必見！そして、最凶のAI「エンティティ」との最終決戦へ向かう『デッドレコニング』からシリーズ完結編『ファイナル・レコニング』へ！イーサン・ハントの命を懸けたミッションを見逃すな！映画史に残る伝説のすべてを目撃せよ！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mI_UhN8Y6cE ]

【PART1 放送日時】【吹替版】3/14（土）午前 11：30（全3作品）

【字幕版】3/21（土）～3/23（月）よる 8：00頃（全3作品）

トム・クルーズ主演の人気スパイアクションのシリーズ第1弾。

不可能と思われる任務に挑むスパイの活躍を描く。

(C)2026 Paramount Pictures.「ミッション：インポッシブル」放送日時：3月21日(土)よる8：00／【吹】3月14日(土)午前11:30

日本でも人気を呼んだ往年のＴＶドラマ「スパイ大作戦」を、トム・クルーズが製作・主演を兼ねて映画化した人気シリーズの第1弾。“映像の魔術師”ブライアン・デ・パルマ監督が、痛快なアクション場面からＣＩＡ本部への潜入シーンまで、独特の映像感覚で緊張感溢れる演出を披露。フランスを舞台に繰り広げるアクションに相応しく、エマニュエル・ベアールやジャン・レノといったフランス映画界のスターが出演しているのも注目！

トム・クルーズ主演の人気スパイアクションのシリーズ第2弾。

イーサン・ハントが、テロ集団の手に渡ったウイルス奪回に挑む！

「Ｍ：Ｉ-2」放送日時：3月22日(日)よる8：00／【吹】3月14日(土)午後1:30

『男たちの挽歌』シリーズや『フェイス／オフ』などのジョン・ウー監督によるシリーズ第2弾。二丁拳銃でブッ放しまくるトム・クルーズをスローモーションで捉えたキメキメのショットなどは、まさにジョン・ウーならでは。ド派手なガンアクションに加え、縦横無尽にバイクが跳ねまわるアクロバティックなチェイスシーンも手に汗握る。ハントの上司として圧倒的存在感を放つ、アンソニー・ホプキンスの演技も見どころ。

(C)2026 Paramount Pictures.

トム・クルーズ主演の人気スパイアクションのシリーズ第3弾。

イーサン・ハントが、教え子を救うため再びミッションに挑む！

(C)2026 Paramount Pictures.「Ｍ：ｉ：ＩＩＩ」放送日時：3月23日(月)よる8：30／【吹】3月14日(土)午後3:45

シリーズを通じ、体を張ったアクションを交えて主人公イーサン・ハントを演じるのは、トム・クルーズ。また今回、機密物質を狙う敵役を、フィリップ・シーモア・ホフマンが神経を逆撫でする薄気味悪さで怪演。高級車を爆破し、高層ビルから落下するなど、お馴染みの派手なアクションはさらにスケールアップ！絶対的に不利な状況から、ハントが仲間とともにどうやって反撃していくのかに注目！

2ヵ月連続『ミッション：インポッシブル』シリーズ 全8作一挙放送！PART1

【PART2 放送日時】 【字幕版】4/15（水）～4/19（日）よる8：00（全5作品）

【吹替版】4/26（日）午前10：00、4/29（水・祝）ひる12：30（全5作品）

トム・クルーズ主演の人気スパイアクションのシリーズ第4弾。

爆弾テロ犯の濡れ衣を着せられたイーサン・ハントが黒幕を追う！

「ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル」放送日時：4月15日(水)よる8：30／【吹】4月26日(日)午前10：00

テレビドラマ「スパイ大作戦」のリメイクとしてはじまったシリーズの第4作。主人公イーサン・ハントを演じるトム・クルーズは、世界一の超高層ビルの壁をスタント無しでよじ登るなど、今回も究極のアクションに挑戦。ロシア、ドバイ、インドと世界中を飛び回り、人類の危機を救う。監督は『Ｍｒ．インクレディブル』などで知られるアニメーション出身のブラッド・バード。笑いとアクション、緩急の効いた演出が冴えている。

(C)2026 Paramount Pictures.

トム・クルーズ主演のメガヒットスパイアクションシリーズ第5弾。

今回はイーサン・ハントらが謎のスパイ組織壊滅のミッションに挑む！

(C)2026 Paramount Pictures.「ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション」放送日時：4月16日(木)よる8：00 ／【吹】4月26日(日)ひる12：30

トム・クルーズ主演のメガヒットスパイアクションシリーズ第5弾。トムは敏腕エージェント、イーサン・ハントを引き続き演じる他、製作も兼任。『アウトロー』でもトムとタッグを組んだクリストファー・マッカリーが監督を務め、イーサンと仲間たちが無国籍スパイ組織に立ち向かう姿が描かれる。離陸する飛行機にぶら下がり、高度1500メートルで侵入を試みるなど、前作を凌駕するトムの体を張ったアクションも見どころ。

トム・クルーズ主演の大ヒットアクション第6弾。

イーサン・ハントが世界同時核爆発を阻止すべく、正体不明の犯人の行方を追う！

「ミッション：インポッシブル／フォールアウト」放送日時：4月17日(金)よる8：00／【吹】4月26日(日)午後3:00

トム・クルーズがイーサン・ハントを演じる大人気アクションシリーズ第6弾。前作に引き続きクリストファー・マッカリーが監督・脚本を務め、パリ、ロンドンなど世界中を股に掛けたシリーズ史上最も不可能なミッションが描かれる。“すべて本物”のアクションにこだわるトムが、ライセンスを所得して1人で操縦・演技・撮影に挑んだヘリスタントは圧巻。撮影中、実際に骨折したシーンが使われたことも話題を呼んだ。

(C)2026 Paramount Pictures.

トム・クルーズ主演のアクションシリーズ第7弾。

全人類の脅威となる兵器を破壊する任務を帯びたイーサン・ハントの活躍を描く。

(C)2026 Paramount Pictures.「ミッション：インポッシブル／デッドレコニング」放送日時：4月18日(土)よる8：00／【吹】4月29日(水)ひる12:30

トム・クルーズのライフワークとも呼べる『ミッション：インポッシブル』シリーズの第7弾。ローマ市街でのカーチェイスをはじめ、断崖絶壁からのバイクジャンプや列車内で繰り広げるサバイバル・アクションなど、毎回極限まで挑戦するアクションのキレは今作も健在。『アウトロー』、そして5作目『～ローグ・ネイション』から監督を務めるクリストファー・マッカリーの演出も円熟の域に達している。

トム・クルーズ主演、大人気スパイアクションのシリーズ第8作。

究極のＡＩの暴走を食い止めるべくイーサン・ハントが奔走する。

「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」放送日時：4月19日(日)よる8：00／【吹】4月29日(水)午後3:30

1996年の第1作から約30年にわたって続いてきた、トム・クルーズ主演の大ヒットスパイアクションシリーズ第8作。最大の見どころは、毎回注目を集めるトム本人による危険なスタントシーンで、今回は飛び回る小型プロペラ機にしがみつく空中スタントが圧巻！ 炎上するパラシュートで16回降下を成功させ、ギネス世界記録に認定されたのも話題となった。監督・脚本は5作目から続投しているクリストファー・マッカリー。

(C)2026 Paramount Pictures.