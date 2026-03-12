板歯目、4月22日リリースの2nd EP「なんてHAPPY LUCKY」から3月11日に「FREEMAN」を先行配信リリース!!

The Orchard Japan

3月13日（金）にアメリカ・オースティンで開催されるSWSW2026 TOKYO CALLING×INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPAに出演が決定しており、国内のみならず、海外にも活動の幅を広げている板歯目。

そんな板歯目が、4月22日に2nd EP「なんてHAPPY LUCKY」をリリース。

その最新EPに収録されている楽曲「FREEMAN」を3月11日に先行配信リリース。

今作はドラムの庵原大和が作詞、作曲を担当。

「自由」をテーマに理屈など何にも縛られず、開放的かつポジティブにこの世界を生き抜いていくというメッセージが込められており、歌詞をより一層引き立てる、爽快感のあるテンポの良いメロディーラインに、Vo.千乂詞音の迫力のある歌声がマッチしたエネルギッシュな一曲だ。

さらに「FREEMAN」の STUDIO SESSION LIVE映像も公開中。

こちらも是非チェックしてほしい。

5月からは、2nd EPを引っ提げた「板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～」の開催も決定。

全国８都市を巡るツアーで、ファイナルの東京・渋谷O-WESTは、キャリア最大キャパシティのワンマン公演を行う。

<2nd EPリリース情報>

板歯目（ばんしもく）

2nd EP 「なんて HAPPY LUCKY」

2026年4月22日(水)リリース

<収録曲>

1.黄色い

2.スランプメーカー

3.心底心中したい

4.悪口

5.FREEMAN

6.HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY

<先行配信シングルリリース情報>

2026年3月11日(水)リリース

「FREEMAN」

配信URL：https://orcd.co/freeman

「FREEMAN」 ※3月11日22:00公開

https://www.youtube.com/watch?v=4Rfy4PokHKM

＜TOUR情報＞

・板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～

5月9日（土） 宮城・仙台enn 3rd w/ テレビ大陸音頭、鉄風東京

5月10日 （日） 新潟・新潟GOLDEN PIGS BLACK w/ テレビ大陸音頭

5月31日 （日） 福岡・福岡OP's w/ テレビ大陸音頭

6月2日 （火） 香川・高松sound space RIZIN ※対バンあり

6月3日 （水） 大阪・ANIMA ※対バンあり

6月16日 （火） 愛知・CLUB UPSET ※対バンあり

6月18日 （木） 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room w/ the奥歯’s

6月26日 （金） 東京・渋谷O-WEST （ONE MAN LIVE）

・チケット代：前売り\4,000 前売り（U-22）\3,500

・オフィシャル2次先行

https://eplus.jp/banshimoku/

3月11日（水）10:00～3月28日(土)23:59

＜主なLIVE情報＞

・国内

4月12日（日）SYNCHRONICITY'26

4月18日（土）札幌IMPACT

4月27日 （月）大和自主企画 新代田FEVER w/少年キッズボウイ、Doxie

5月4日（月） VIVA LA ROCK 2026

・海外

3月13日（金）SXSW TOKYO CALLING×INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA

Global Stage @ Downright Austin Backyard

＜板歯目プロフィール＞

芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 (チガシオン) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和(イオハラヤマト) による、東京発2ピースロックバンド・板歯目 (バンシモク)。

共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。

「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。

SUMMER SONIC、MONSTER baSH、イナズマロックフェス、ムロフェスなどの国内フェスのみならず、2025年には、カナダツアー、台湾浪人祭 Vagabond Fest.にも出演し、海外にも活動の幅を広げている。

初めてとなるCD作品「もんくのひとつもいいたい！」EPを2025年6月にリリース。

＜SNS＞

●litlink：https://lit.link/Banshimoku

●X：https://x.com/banshimoku

●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku

●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku

●TikTok：https://www.tiktok.com/@banshimoku