板歯目、4月22日リリースの2nd EP「なんてHAPPY LUCKY」から3月11日に「FREEMAN」を先行配信リリース!!
3月13日（金）にアメリカ・オースティンで開催されるSWSW2026 TOKYO CALLING×INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPAに出演が決定しており、国内のみならず、海外にも活動の幅を広げている板歯目。
そんな板歯目が、4月22日に2nd EP「なんてHAPPY LUCKY」をリリース。
その最新EPに収録されている楽曲「FREEMAN」を3月11日に先行配信リリース。
今作はドラムの庵原大和が作詞、作曲を担当。
「自由」をテーマに理屈など何にも縛られず、開放的かつポジティブにこの世界を生き抜いていくというメッセージが込められており、歌詞をより一層引き立てる、爽快感のあるテンポの良いメロディーラインに、Vo.千乂詞音の迫力のある歌声がマッチしたエネルギッシュな一曲だ。
さらに「FREEMAN」の STUDIO SESSION LIVE映像も公開中。
こちらも是非チェックしてほしい。
5月からは、2nd EPを引っ提げた「板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～」の開催も決定。
全国８都市を巡るツアーで、ファイナルの東京・渋谷O-WESTは、キャリア最大キャパシティのワンマン公演を行う。
<2nd EPリリース情報>
板歯目（ばんしもく）
2nd EP 「なんて HAPPY LUCKY」
2026年4月22日(水)リリース
<収録曲>
1.黄色い
2.スランプメーカー
3.心底心中したい
4.悪口
5.FREEMAN
6.HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY
<先行配信シングルリリース情報>
2026年3月11日(水)リリース
「FREEMAN」
配信URL：https://orcd.co/freeman
「FREEMAN」 ※3月11日22:00公開
https://www.youtube.com/watch?v=4Rfy4PokHKM
＜TOUR情報＞
・板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～
5月9日（土） 宮城・仙台enn 3rd w/ テレビ大陸音頭、鉄風東京
5月10日 （日） 新潟・新潟GOLDEN PIGS BLACK w/ テレビ大陸音頭
5月31日 （日） 福岡・福岡OP's w/ テレビ大陸音頭
6月2日 （火） 香川・高松sound space RIZIN ※対バンあり
6月3日 （水） 大阪・ANIMA ※対バンあり
6月16日 （火） 愛知・CLUB UPSET ※対バンあり
6月18日 （木） 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room w/ the奥歯’s
6月26日 （金） 東京・渋谷O-WEST （ONE MAN LIVE）
・チケット代：前売り\4,000 前売り（U-22）\3,500
・オフィシャル2次先行
https://eplus.jp/banshimoku/
3月11日（水）10:00～3月28日(土)23:59
＜主なLIVE情報＞
・国内
4月12日（日）SYNCHRONICITY'26
4月18日（土）札幌IMPACT
4月27日 （月）大和自主企画 新代田FEVER w/少年キッズボウイ、Doxie
5月4日（月） VIVA LA ROCK 2026
・海外
3月13日（金）SXSW TOKYO CALLING×INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA
Global Stage @ Downright Austin Backyard
＜板歯目プロフィール＞
芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 (チガシオン) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和(イオハラヤマト) による、東京発2ピースロックバンド・板歯目 (バンシモク)。
共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。
「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。
SUMMER SONIC、MONSTER baSH、イナズマロックフェス、ムロフェスなどの国内フェスのみならず、2025年には、カナダツアー、台湾浪人祭 Vagabond Fest.にも出演し、海外にも活動の幅を広げている。
初めてとなるCD作品「もんくのひとつもいいたい！」EPを2025年6月にリリース。
＜SNS＞
●litlink：https://lit.link/Banshimoku
●X：https://x.com/banshimoku
●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku
●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku
●TikTok：https://www.tiktok.com/@banshimoku