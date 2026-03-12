MyMが8曲目となる新曲「LIL BIT」を3月26日にリリース！3月21日からは2周年ライブのチケット一般発売も開始。
森三中・大島、ガンバレルーヤ(よしこ・まひる）からなる音楽ユニット MyM(マイムー) が、3月26日(木)に8曲目となる新曲「LIL BIT」をリリースする。
この楽曲は、先日コラボが発表された正栄デリシィの人気“チョコビスケット”「サク山チョコ次郎」とのタイアップソングとなっている。
今回の楽曲でもMyMが作詞に挑戦しており、頑張りすぎずに気楽に行こう、というメッセージをMyMらしい言葉選びで表現。ユニークなメロディーと相まって、子供から大人まで楽しめるような思わず口ずさみたくなる楽曲となっている。
さらに、MyMの新たなビジュアルも本日解禁。
今回のタイアップにちなみ、MyMとチョコジローとのコラボ写真となっている。
楽曲情報
アーティスト : MyM
タイトル : LIL BIT
レーベル : STARBASE RECORDS
発売日:2026年 3月26日(木)
URL:https://lnk.to/MyM_LILBIT
◼️MyMコメント
Miyuki
子どもから大人まで口ずさめる楽しい楽曲になりました！
いつもがんばってるみんな、たまには休もうぜ！というメッセージが込められてます。
ぜひお楽しみに！
Yoshiko
自分にちょっとご褒美をあげてみて。
聞いたら身体がちょっと踊ってしまうような曲。
楽しく聴いてくださったら嬉しいです。
Mahiru
肩の力が抜けて、思わず口ずさんでしまうような楽しい曲です。
みんなもLIL BITを聞いて、ちょっとちょこっとひと息ついて、チルってみて下さい。
『MyM 2nd Debut Anniversary Live』チケット一般発売が3月21日から開始！
MyMの2周年ライブ『MyM 2nd Debut Anniversary Live』のチケット一般発売が、3月21日(土) 10:00から開始される。
昨年の1周年ライブに引き続き、今年も東京・大阪2都市での開催となる。
今回のライブでは、初披露となる楽曲のパフォーマンスを予定しているほか、入場者全員へオリジナルステッカーのプレゼントも実施。
デビューから2周年経ったMyMのパフォーマンスをぜひお楽しみに。
◆イベント詳細
5/15（金）東京：恵比寿LIQUIDROOM 開場：17:30 開演：18:30
5/29（金）大阪：なんばHatch 開場：17:00 開演：18:00
指定席 \7,500／スタンディング \6,500 ※親子エリア、学生チケットあり！
◆チケット一般発売詳細
3月21日(土) 10:00から発売開始。
※チケットはなくなり次第終了となりますので、チケットをご希望の方はお早めにお買い求めください。
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/mym/
・ローソンチケット https://l-tike.com/mym/
・イープラス https://eplus.jp/mym/
・FANY https://ticket.fany.lol/