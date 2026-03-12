【待望の復刊！】日中戦争のさなか、満州で中国人女優としてスターとなった日本人女性がいた。対立する二つの祖国を愛して生きた女性の半生を激動の時代を背景に描く、ドラマ・舞台化もされた傑作自叙伝！

株式会社朝日新聞出版

2026年3月6日（金）に、朝日文庫より女優の山口淑子さんと作家の藤原作弥さんの共著『李香蘭 私の半生』が発売されました。戦前から戦後にかけて、日中両国で活躍した女優・李香蘭。実は彼女は生粋の日本人でした。戦中は中国人女優として生き、戦後は日本人女優・山口淑子、ハリウッドではシャーリー・ヤマグチとしても活躍、その後はワイドショーの司会者、政治家としても活動します。何が彼女を突き動かしたのか――。激動の時代を自らの力で切り拓き、強く生きた女性の自叙伝。解説は、本書を「特別な一冊」と語る『女帝 小池百合子』の著者・石井妙子氏です。

盧溝橋事件の翌年、満州で生まれ育ち完璧な中国語をあやつる著者（山口淑子）は、生粋の日本人でありながら、創立されたばかりの満州映画協会で中国人女優・李香蘭としてデビューします。満州国の「五族協和」「日満親善」という国策を推進するためでした。まだ見ぬ祖国・日本と生まれ育った中国、対立する二つの祖国の間で本当のことを言えないことに苦悩しながらも、彼女はその美貌と歌唱力で日本、満州、そして中国でも女優・歌手としてスターとなります。そして終戦――。中国人として活躍してきた著者に、漢奸として逮捕の危機が迫ります。そのとき彼女を救ったのは――？

戦後は山口淑子として日本で、シャーリー・ヤマグチとしてハリウッドでも活躍し、外交官と結婚、引退を経てワイドショー司会者として復帰、1974年からは政治家としても活動。強さと聡明さで激動の昭和史を生き抜きました。読み始めたら止められない、波乱万丈という言葉でも言い尽くせないほどの数奇な運命を生きた女性の自叙伝です！

李香蘭（り・こうらん）1938年、満州映画協会の中国人専属女優としてデビュー。『蜜月快車』『支那の夜』『白蘭の歌』などに出演。歌手としても「何日君再来」「蘇州夜曲」などヒット曲を多く持つ。エキゾチックな美貌と美しい歌声で日本と満州で大スターとなり、1941年2月来日時のリサイタル「歌ふ李香蘭」では、ファンが大挙して押し寄せ、消防車が出動する騒ぎ（日劇七周り半事件）がおきた。

