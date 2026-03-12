チャンネル登録者数166万人の大人気YOUTUBEチャンネル「ジャルジャルアイランド」の世界をお届け！　ジャルジャルPOPUPSTORE「渋谷にジャルジャルみにきた奴」開催決定！

吉本興業株式会社

ジャルジャルの大人気YOUTUBEチャンネル「ジャルジャルアイランド」の世界観をお届けするPOPUPSTORE「渋谷にジャルジャルみにきた奴」を開催することが決定しました。

本イベントは、2026年3月25日(水)から4月5日(日)までの期間、SHIBUYA109渋谷店 地下1階「DISP!!!」にて開催します。

会場では、「ジャルジャルアイランド」の世界観を楽しめるオリジナル商品を多数販売予定です。注目商品である「マイキーホルダー」は、「ジャルジャルアイランド」で人気コントのサムネイルやキャラクター、ロゴなどのデザインの中からお好きなものを選び、自分だけのオリジナルキーホルダーを作ることができるカスタムグッズとなっています。さらに、ジャルジャルオリジナルフレームで撮影できるプリ機や、人気コントの世界観に入り込んだ写真が撮れるフォトブースも登場。友人やご家族と一緒に楽しめるコンテンツをご用意しています。なお、混雑が予想される日程については事前予約制を導入する予定です。詳細は後日、ジャルジャル公式SNSにてご案内します。

また、会場では一部過去グッズの販売も予定しています。

本人コメント

【後藤淳平】

この年齢・芸歴で109でポップアップすることになるなんて、非常にりんぐりです。ガラガラやったらめっちゃ恥ずいんで、チラッとでも見に来てくれたらうれぴーです！チョベリグです！！

【福徳秀介】

まさかギャルの聖地109でやらせてもらえるだなんて！ジャルジャルがギャルギャルになりそうです！YouTubeジャルジャルアイランドの世界をのぞいてみてください！

「渋谷にジャルジャルみにきた奴」 概要

■日程： 2026年3月25日(水)～4月5日(日) ※営業時間：10:00～21:00

■会場： SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!

■入場料：無料 ※混雑日は事前予約を導入予定

＜ジャルジャル公式SNS＞

●X：@jarujaru12th（https://x.com/jarujaru12th）

●Instagram：jarujarustaff（https://www.instagram.com/jarujarustaff/）

▼▼グッズラインナップ▼▼