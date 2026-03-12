香港・マレーシアにて『魔法少女まどか☆マギカ』POP UP SHOP in INCUBASE Arenaの開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは『魔法少女まどか☆マギカ』POP UP SHOP in INCUBASE Arenaを開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はこの度、香港・マレーシアのINCUBASE Arenaにて『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語／[後編] 永遠の物語』『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』のイベント『魔法少女まどか☆マギカ』POP UP SHOP in INCUBASE Arenaを開催いたします。

2026年3月20日(金)より『魔法少女まどか☆マギカ』POP UP SHOP in INCUBASE Arenaの開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語／[後編] 永遠の物語』『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』より商品の販売をする他、イベント購入特典の配布を予定しております。

『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語／[後編] 永遠の物語』『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

『魔法少女まどか☆マギカ』POP UP SHOP in INCUBASE Arena

▼香港

開催期間：2026年3月20日(金)～2026年4月19日(日)

開催場所：INCUBASE Arena

住所： B1, Chong Hing Square, 601 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

▼マレーシア

開催期間：2026年4月3日(金)～2026年4月19日(日)

開催場所：INCUBASE Arena Malaysia

住所：Lot No. 2-02 - 2-06, Fahrenheit88, 179, Jln Gading, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project