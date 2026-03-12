累計出荷数約1,300万個(※)を突破した、話題の「中華房 麻辣燙」より、黄色のトマトスープ・まろやか辛味「中華房 黄色の麻辣燙」が新登場！

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、累計出荷数約1,300万個（※）を突破した、話題の『中華房 麻辣燙』より、黄色のトマトスープ・まろやか辛味『中華房 黄色の麻辣燙』を2026年4月27日より医食同源ドットコム公式通販サイトにて先行発売いたします。さらに、6月15日より、店頭にて随時発売を開始いたします。

※2024年9月～2026年3月10日までの累計出荷数

■中華房とは

「ひとくちごとに、旅する中華」をコンセプトとした本格中華料理シリーズ。多彩な本場中国の味を味わっていただくことで、食を通してまるで中国を旅しているような感覚を楽しんでいただける商品をご提供いたします。

■商品特徴

黄色の唐辛子の香ばしさと黄色のトマトのコクが溶け込んだスープで、香ばしさが後引くまろやかな口当たりの中に心地よい辛味と旨みが広がります。食べ進めるほどに味わいが深まり、一度食べたらクセになる一品です。

●飲みたくなる、まろやか旨辛味

まろやかな味わいと、飲み進めたくなるスープの旨み設計。

●黄色のトマトのスープとコク

黄色いトマトのコクをベースにした、黄色のトマトスープ。“トマト＝酸味”だけではない、旨みの厚みを作るコク設計。

●酸味で辛味を整える

トマト由来の酸味による、辛さの角を丸めた味わい。

●黄色の唐辛子の香り・香ばしさ

香りと香ばしさが後を引く、風味主役の辛味。

●麺の設計

麺はグルテンを含まない、ノンフライのさつま芋麺（※1）（春雨）を採用。

※1 さつま芋でん粉で作られた春雨。

※イラスト・画像は全てイメージです。

■商品概要

商品名：中華房 黄色の麻辣燙

発売日：通販 2026年4月27日/店頭 2026年6月15日

内容量：87g(春雨50g)

価 格：オープン価格

販売先：医食同源ドットコム公式通販サイトなど、通信販売にて先行発売。

6月15日より、店頭にて随時発売開始。

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916