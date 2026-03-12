『パワフルプロ野球2026-2027』のオープニングムービーを公開！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日（木）に発売予定のシリーズ最新作『パワフルプロ野球2026-2027』（以下、『パワプロ2026』、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4）のオープニングムービー（以下、OP動画）を公開しました。

【『パワプロ2026』OP動画】https://youtu.be/wOjrANePk1c(https://youtu.be/wOjrANePk1c)

主題歌のタイトルは「Highlight」。

その名の通り、本作のOP動画は球史に残る“名場面＝ハイライト”を描いています。

勝利の瞬間だけでなく、そこに積み上げられた努力や流した涙、支え合う仲間の存在――。

いくつものドラマが重なり合って、一つの“ハイライト”が生まれる過程をパワプロくんはじめ、親友の矢部明雄やライバルの猪狩守など、「サクセス」モード30年間を彩ってきたオールスターキャストと共に描いています。

そして、今作の主題歌シンガーに選ばれたのは、音楽の専門学校に通う杏子（あんこ）さん。

ロックな曲調に、伸びやかで力強く、まっすぐ胸に突き刺さる杏子さんの歌声が、映像に込められた想いをさらに熱く、鮮やかに彩ります。

＜杏子（あんこ）さん コメント＞

この度は、サクセス30周年という大切な節目に、主題歌を歌わせていただき大変光栄です。オーディションに合格した瞬間に感じた不安や責任、そして爆音の中で自分を奮い立たせるような胸の高鳴り―。この楽曲と向き合う過程は、時に途方もなく、夢と真剣に向き合うことの重さを改めて実感する時間でもありました。私は歌が好きで、どんな努力でも惜しまないという想いで、これまで取り組んできました。収録を終え、声が入ったデモを聴いた時、自分自身の背中をそっと押してあげられたような気がして、これ以上ない幸せを感じました。特にラストのロングトーンには、今の私のすべてを込められたと思っています。ぜひ、ムービーとともに歌も楽しんでいただけたら幸いです。

『パワプロ2026』はパッケージ版（Nintendo Switch(TM)）の予約を受付中です。

＜タイトル＞パワフルプロ野球2026-2027

＜メーカー＞KONAMI

＜発売日＞2026年6月11日

＜ジャンル＞野球・育成

＜プレー人数＞１～４人

＜CEROレーティング＞審査予定

＜対応機種＞

■Nintendo Switch(TM)

■PlayStation(R)4

＜メーカー希望小売価格＞

通常版（パッケージ・DL）Nintendo Switch(TM)/PS4(R)：8,470円（税込）

パワフルエディション（DL専売）Nintendo Switch(TM)/PS4(R)：10,670円（税込）

※PS4(R)はダウンロード専売です。

＜著作権表記＞

一般社団法人日本野球機構承認

(C)2026 SAMURAI JAPAN

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

データは、(株)共同通信デジタル/Japan Baseball Data (株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

