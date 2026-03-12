「KABUKICHO STREET CYPHER GRAND CHAMPIONSHIP」3月20日にZepp Shinjuku（TOKYO）にて開催が決定

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）は、一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメント、歌舞伎町商店街振興組合、株式会社アノマリーと共に、ストリートダンサーたちが表現者として“輝ける場“を提供することを目的とした、ダンスイベント「Kabukicho Street Cypher」を歌舞伎町シネシティ広場にて定期開催しています。

本イベントは、ジャンルやバックグラウンドを問わず全てのダンサーに門戸を開く、“オープンなストリートダンス・プラットフォーム”を掲げ、プロ・アマ問わず参加可能なサイファー※＆トーナメントスタイルのダンスイベントです。独自のルールを採用しており、毎試合の勝者にはポイントが付与され、ランキング上位者には、順位に応じたポイントが付与されます。

この度、2025年6月から2026年2月までの期間における1on1・2on2それぞれのポイント上位14組を集め、そこからグランドチャンピオンを決める『KABUKICHO STREET CYPHER GRAND CHAMPIONSHIP』（以下、本イベント）を3月20日にZepp Shinjuku（TOKYO）にて開催します。

また、本イベントでは歌舞伎町シネシティ広場でのバトル予選に加え、Zepp Shinjuku（TOKYO）にてショーケースイベント（ゲストショーケースはRAG POUND、CyberAgent Legit、KOSE 8 ROCKS。）、バトル本戦を実施。本イベントの詳細は、以下の通りです。

※サイファー（cypher）とは、ストリートダンスの原点とも言える円形の即興ダンスセッションで、参加者が順番に輪の中心に入り、即興でパフォーマンスを披露し合うスタイルです。観る側と踊る側が一体となる、ライブ感と交流性の高い表現手法として、ダンスカルチャーの中核を担っています。

〈イベント概要〉

イベント名 ：KABUKICHO STREET CYPHER GRAND CHAMPIONSHIP

開催日時 ：2026年3月20日（金・祝）

歌舞伎町シネシティ広場：11：30～19：45終了予定

Zepp Shinjuku（TOKYO）：13：00～19：00終了予定

イベント内容 ：2025年6月～2026年2月に実施された「Kabukicho Street Cypher」の

年間チャンピオンを決するダンスバトル＆ショーケースイベント

参加費用 ：バトル参加・観覧…無料

ZeppShinjukuでのショーケース観覧…3,000円＋1ドリンク

主催 ：一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメント

共催 ：歌舞伎町商店街振興組合、東急歌舞伎町タワー

運営事務局 ：株式会社TSTエンタテイメント、株式会社アノマリー

協賛 ：株式会社INFORICH

■タイムテーブル

※タイムテーブルは予告なしに変更となる可能性がございます。

※最新情報は、公式Instagramにてお知らせいたします。

■GRAND CHAMPIONSHIP出演ダンサー

ポイントランキング（アカウント情報はInstagram。）

1on1：上位14名

2on2：上位6組

■Zepp Shinjuku（TOKYO）ショーケース スペシャルゲスト

RAG POUND

LDH発世界一激しいパフォーマンス集団。

2005年に結成された伝説的なチームで、日本のクランプシーンの先駆けとなったJapanese creator of krump crew「RAG POUND（ラグパウンド）」。オリジナルRAG POUNDから継承したメンバー8人全員が世界大会でのチャンピオンタイトル保持者でアーティストの振り付けやプロダンスリーグD.LEAGUEなどで活躍中。誠実で熱い肉体系の代表として2023年8月からLDH JAPANに所属。

CyberAgent Legit

『21世紀を代表するダンスチームになる』 「CyberAgent Legit」は、世界のダンスコンテスト・バトルで活躍するメンバーが集結。ストリートダンスのHIPHOP・POP・LOCK・BREAKING・CHOREOGRAPHYなど様々なジャンルを得意とし、チーム名「CyberAgent Legit」は「Legit=質の高い本物」のダンスを届けるという想いから命名。リーグ屈指のチームワークで魅せるスキルフルなダンスは多くのファンの支持を集め、「D.LEAGUE 24-25 SEASON」ではREGULAR SEASON優勝およびCHAMPIONSHIP優勝を果たしD.LEAGUE史上初の完全優勝を達成。また、2024年1月に英国のオーディション番組「BRITAIN'S GOT TALENT SERIES 17」に出演し、ゴールデンブザーを獲得。日本国内にとどまらず、海外にも挑戦の幅を広げている。

KOSE 8 ROCKS

『ブレイキンで世界を笑顔に』をチームビジョンとし、国内のみならず海外でも活躍するB-BOY・B-GIRLが集結したD.LEAGUE唯一のブレイキンチーム。24-25 SEASONからディレクターを務めるSHUVANは、地元である福岡県久留米市に九州男児新鮮組を結成し、多くのB-BOYを育てあげる経験をもつ。幼少期からブレイキンに打ち込んできたメンバーだからこそ成し遂げることのできる高難易度のアクロバティックな合わせ技を得意とし、高速で展開されるルーティーンやバラエティーに富んだスキルの数々が、音楽との相乗効果で見るものを魅了する。

■JUDGE

JUN(RAG POUND)k-sk(BiGooL/List::X)Boo(LRL / VBPK)FOOL(DYM MESSENGERS/VIBEPAK/Freedom Liberator)ena(CyberAgent Legit)

〈4月に都市型音楽フェス「CENTRAL」会場での特別出張開催も決定！〉

4月に開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」の会場で、「Kabukicho Street Cypher」の特別出張イベントの開催が決定しました。

世界中の人々が日常的に行き交う多様性のある街・歌舞伎町で、国籍を問わず多くの観客を巻き込み盛り上がりを見せている「Kabukicho Street Cypher」が、今度は場所を変え、横浜を訪れる旅行者の皆さま、地元の方々など老若男女問わず盛り上げます。

詳細は以下の通りです。

日時：4月4日(土) 16:30～

4月5日（日）16:30～

会場：CENTRAL FIELD（臨港パーク）南口広場

参加方法：Googleフォームによる事前エントリー制

詳細はKabukicho Street Cypher公式Instagramをご確認ください。

参加フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTnLBTog7Zcb-5q-rJqrfDGIBtatswjBoDX67KTF_qtH2LIg/viewform

Instagram：https://www.instagram.com/kabukicho_street_cypher/?hl=ja#

■Kabukicho Street Cypherとは

ストリートダンサーたちが表現者として“輝ける場“を提供することを目的とした、新たなダンスイベントを毎月開催中！本イベントは、本物のストリートでジャンルやバックグラウンドを問わず、全てのダンサーに門戸を開く、“オープンなストリートダンス・プラットフォーム”を掲げ、プロ・アマ問わず参加可能なサイファースタイルのダンスイベントです。

歌舞伎町を、全国・世界中のダンサーにとっての“聖地”に――そんな未来を目指し、カルチャーと街が共存しながら価値を共創していく本イベント。リアルなストリートから世界へとカルチャーを発信していきます。

イベント詳細は、公式Instagramをチェック！

https://www.instagram.com/kabukicho_street_cypher?igsh=MTczam9hejM1Yzdhdg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kabukicho_street_cypher?igsh=MTczam9hejM1Yzdhdg%3D%3D&utm_source=qr)

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメントは、東急歌舞伎町タワーにおけるエンターテイメント施設の企画・運営を目的とした、東急株式会社および株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社です。



会社名：株式会社TSTエンタテイメント

本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号

事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/





