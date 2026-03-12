【待望のVネックが新登場】“つぶさない”バストフラットインナー「Nstyle」Vネックハーフトップ / タンクトップ発売

株式会社エル・ローズ

株式会社エル・ローズ（本社：福井県福井市）が運営する“つぶさない”バストフラットインナー「Nstyle（エヌスタイル）」は、さらにファッションを楽しむことにこだわった新商品「Vネックハーフトップ / Vネックタンクトップ」を発売いたします。2026年3月12日（木）11：00～予約開始。

より自由なファッションの選択肢を

Vネックハーフトップ / タンクトップは、首元のデザインを選ばずに好きなファッションをそのまま楽しめるよう、深めのV字ラインを採用したアイテムです。 これにより、インナーが見えてしまうという悩みを軽減し、アウターから見えにくい仕様に仕上げました。また、コーディネートに自然に溶け込むすっきりとしたデザインに仕立てており、日常使いしやすい一枚です。襟ぐりの開きとテープレス仕様により、ハーフトップよりも着脱しやすくなっています。



ラインナップを広げることで、シーンに応じた使い分けができるだけでなく、より自分の体型や好みにしっくり馴染む一枚に出会ってほしいと考えています。“自分がいちばん居心地のいい自分”でいるための選択肢として提案する、バストフラットインナーです。

バストを快適にフラットにする秘密



補正下着メーカーこだわりの“バストホルダーパネル（自社特許構造使用）”を内蔵。 従来のブラジャーのパターンではなく、高さを抑えてすっきり整える構造です。下から支えてバストを上に分散させることで、 圧迫なく自然にフラット補正。下垂・横流れを防ぎます。

快適性のこだわり

“縫い目”をできるだけなくし、切りっぱなしにすることで気になるバックシルエットもフラットに。また、縫い目をフラットに仕上げることで、肩への負担やくい込み、脇のごろつきなどを感じにくい仕様になっています。 メイン素材は綿混で、さらっとした着心地を実現。肌に触れる胸周りの内側には、やさしい肌触りのオーガニックコットン天竺を使用。暑い季節でも快適に過ごせる、軽やかな着心地が特徴です。

商品概要

商品名：Nstyle Vネックハーフトップ

価格：6,160円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921115

商品名：Nstyle Vネックタンクトップ

価格：7,370円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921105

Nstyleとは

「Nstyle」は、さまざまな理由から「バストをコンパクトに、小さくみせたい」という悩みに寄り添うために誕生した、バストフラットインナーブランドです。美しくバストアップさせる補正下着を数多く手掛けてきたエル・ローズが開発したこだわりの2枚のバストホルダーパネルが、バストをしっかり下から支えながら、ボリュームを上方向に分散。快適な着用感とともに、健康的にフラットなバストシルエットを実現します。

現代において、ファッションやジェンダーアイデンティティの多様化に対する理解が進んでいる一方で、「胸は大きく、美しく、形よく見せてこそ」という価値観は依然として根強く残っています。社会から無条件に、いわゆる“女性らしさ”を求められる中で、Nstyleは下着を通して“自分がいちばん居心地のいい自分”でいられるようサポートし続けることを目指し、商品開発やイベントの企画を行っています。

ブランドサイト：https://www.ellerose-onlineshop.com/pages/nstyle

インスタグラム：https://www.instagram.com/nstyle_bustflat

【会社概要】

株式会社エル・ローズ

〒910-0033 福井県福井市三郎丸四丁目200番地

Tel：0776-27-3131礀Fax：0776-27-3130

HP：https://www.elle-rose.co.jp/

ブランド一覧：https://www.elle-rose.co.jp/brand/

【この記事に関するお問い合わせ先】

問合先：株式会社エル・ローズ UNDY wardrobe

連絡先：info@ellerose-onlineshop.com