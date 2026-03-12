―好きな色のランナーを購入して自分だけのガンプラを楽しむ購入体験イベントー「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」3月20日（金・祝）より原宿にて期間限定開催！

株式会社BANDAI SPIRITS

株式会社BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン（本社：東京都港区）は、好きな色のランナーを購入して自分だけのオリジナルの配色のガンプラを組み立てられる期間限定の体験型ポップアップイベント「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」を2026年３月20日(金・祝)から４月12日(日)まで、原宿にある「SIX GALLERY Harajyuku」で開催します。

当ポップアップイベントでは商品の購入だけではなく、オリジナルの展示やデジタルコンテンツなど、原宿という立地で新たなガンプラの体験の形を提供します。

【開催概要】

開催期間

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28758/table/66_1_25e2ad35f444f9c85c71180dd17275fa.jpg?v=202603131251 ]

※本イベントの入場料は無料となります。

※混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。

※天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が予告なく変更となる場合がございます。

※イベント状況により整理券を配布する場合がございます。詳細は別途BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）Xにて告知いたします。整理券はなくなり次第、配布終了予定です。

「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」内容

■商品陳列エリア

当イベントでは、「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」の組み立てに必要な4種類のランナーを、それぞれ単品で販売いたします。

店内中央には、本商品のガンプラを構成する各ランナーを、各6色展開で陳列しております。

各カラーランナーの周辺には、対応するパーツ部分を色分けしたガンプラを展示しており、それぞれのランナーが機体のどの部位に該当するのかを、ひと目でご確認いただけます。

■組み合わせ体験シミュレーター(SwipeArt)

本イベントでは、体験型デジタルコンテンツ「SwipeArt」を活用することで、商品購入前に自分の好みの色の組み合わせイメージをシミュレーションすることが可能です。

会場に設置された横幅約3メートルの大型モニターに表示される二次元コードを読み取ることで、スマートフォン上から、再現可能なすべての組み合わせを自由にお試しいただけます。

さらに背景と組み合わせることで、オリジナルのガンプラ画像を制作でき、完成したイメージはモニター上に表示することができます。

制作した画像は保存可能なほか、使用するランナーの確認もできるためご購入の際にも役立ちます。

■GUNPLA POP UP RUNNER’S GATEオリジナル展示(WALL EXHIBITION)

店内奥には、「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」の世界観を表現したオリジナル展示を展開しております。

300体のガンプラを壁面いっぱいに配置し、左から右へと徐々に色味が変化していくグラデーション演出により、カラフルで迫力のある空間を演出しています。

本イベントならではの特別な展示をぜひご覧ください。

■特典

プレミアムバンダイの新規登録、プレミアムバンダイLINEアカウントの友だち登録でそれぞれ特典をプレゼントいたします。

＜プレミアムバンダイ新規登録＞

会期中にプレミアムバンダイに新規で登録いただいたお客様には、イベント会場で販売している 単品のランナーを1枚無料でプレゼント！

※プレミアムバンダイ登録方法はこちら

https://p-bandai.jp/newregist_pre_bnid

【プレミアムバンダイ新規登録に関する注意事項】

・特典対象者は当イベント開催期間中にプレミアムバンダイにご登録頂いた方に限ります。

・お一人様1回限りになります。

・数量限定の為なくなり次第終了になる可能性がございます。

あらかじめご了承ください。

・会場にいるスタッフにお声がけ頂いた方にお渡しさせていただきます、詳細はスタッフまでご確認ください。

＜プレミアムバンダイLINEアカウント友だち登録＞

プレミアムバンダイ公式LINEアカウントに登録いただいているお客様にはオリジナルショッパーを無料でプレゼント！

【プレミアムバンダイLINEアカウント友だち登録に関する注意事項】

・お一人様1回限りになります。

・数量限定の為なくなり次第終了になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・不正が判明した場合は無効となります。

・会場にいるスタッフにお声がけ頂いた方にお渡しさせていただきます、詳細はスタッフまでご確認ください。

販売商品

通常、ガンプラは1体分の組み立てに必要なランナーをセットにした形で販売しておりますが、当イベントでは、「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」の組み立てに必要な4種類のランナーを、それぞれ単品で販売いたします。

組み立てに必要なランナー4種類に対して全6色のカラーバリエーションからお好みの色を選択することで、全1,296通りの組み合わせの中から自分だけのオリジナルカラーガンプラを制作することが可能です。

全24種類のランナーは1点から購入できるため、単品でのコレクション性にも優れ、イベントならではの特別な体験をお楽しみいただけます。

販売するランナーは、中身が確認できるクリアケース仕様となっており、カラーやデザインを見ながらお選びいただけます。

ガンプラの組み立て用途としてはもちろん、コレクションアイテムとしても単品でご購入いただけるため、用途に合わせてお楽しみいただけます。

カラーは、BLUE／PINK／RED／YELLOW／GREEN／SKY BLUEの全6種類を展開しております。

ガンプラを構成する4枚のランナーからお好みの色を選び組み合わせることで、自分だけのオリジナルガンプラ制作をお楽しみいただけます。

A1A2B1B2

組み合わせ例

自分の好きな色のパーツを組み合わせることができ、組み合わせ後のガンプラの色のパターンは約1,296通りになります。

さらに腕や脚、首などの各部は可動し、自由に動かすことで、お好みのポーズをつけることができます。

・種類：ランナー4種類×6色＝全24品目

・販売金額：550円(税込)

・販売方法：店舗内で販売

※各商品おひとり様1個までご購入いただけます。購入数量の上限については、変更になる可能性がございます。

※ この商品は、弊社主催イベントや他の企画、海外などで販売をさせていただく場合がございます。

【(C)表示について】

日本語表示：(C)創通・サンライズ

英語表示：(C)SOTSU・SUNRISE

※画像はすべてイメージです｡

※プレスリリースの内容は発表日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

※お客様の安全配慮と店内混雑緩和のため、開催期間中お客様の入場を制限する場合がございます。

予めご了承ください。BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）Xにて公開予定になります。

＜イベントに関する注意事項＞

※イベントのすべての企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。

※イベントの注意事項の詳細は「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」公式サイトをご確認ください。