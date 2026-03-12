【イベントレポート】宮崎の女性600名が参加した「Miyazaki Premium Night」に鰻楽が出展

株式会社鰻楽

株式会社鰻楽（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：大森龍太郎）は、2026年3月8日（日）にザ・メイビア宮崎で開催された女性限定イベント「Miyazaki Premium Night」に出展いたしました。

本イベントは、20～30代女性を中心に約600名を無料招待し、美容・健康・ライフスタイルをテーマとしたトークショーやビュッフェパーティーを楽しめるプレミアムイベントとして開催されました。会場ではゲストによるトークショーのほか、出展企業による商品紹介やサンプリング、抽選会などが行われ、多くの来場者で賑わいました。

鰻楽は本イベントにて、九州産うなぎ由来成分を使用したサプリメント「うなぎのぼり」を紹介しました。

出展の背景

鰻楽は、国産うなぎを養殖から販売まで一貫体制で手がける企業として、うなぎの魅力をさまざまな形で届ける取り組みを行っています。

今回のイベントでは、健康や美容への関心が高い女性を中心とした来場者に向けて、うなぎに含まれる栄養の魅力や、日々の暮らしの中で手軽に取り入れられる商品としての特長を知っていただく機会として出展しました。

【イベント担当者コメント】

「滋養強壮というイメージの強い『うなぎ』ですが、コラーゲンやビタミン、必須アミノ酸といった女性にも喜んでいただける成分がたくさん含まれています。今回のイベントは、まずは『うなぎのぼり』という商品を知っていただく大変良い機会となりました。会場では実際にサプリを試していただくことで、飲みやすさをご体感いただけたのではないかと思います。」

鰻楽ブースの出展内容

鰻楽ブースでは、九州産うなぎの頭由来成分を使用したサプリメント「うなぎのぼり」を紹介しました。

「うなぎのぼり」は、九州産うなぎを原料としたエキスを使用し、DHA・EPA・ビタミン類・コラーゲンなど、うなぎに含まれる栄養成分を手軽に摂取できるサプリメントです。日々の健康やコンディション維持をサポートすることを目的として開発されています。

イベント当日は多くの来場者にブースへ立ち寄っていただき、商品紹介やサンプリングを通じて来場者とのコミュニケーションを行いました。

来場者からは、

・「鰻のサプリだけど無味無臭で飲みやすそう」

・「一日３粒だと手軽ですね」

・「鰻楽さん、サプリもあるんですね！」

・「子どもも飲めるんですね♪」

といった声が聞かれ、飲みやすさや続けやすさに加え、商品の意外性や活用のしやすさへの関心もうかがえました。

当日の様子

イベントでは、来場者向けのプレゼント抽選会も実施され、鰻楽の商品が景品として提供されました。

抽選イベントの際には、鰻楽のイベント担当者がステージに登壇し、会場の来場者に向けて商品を紹介しました。会場全体の盛り上がりの中で、来場者に向けて鰻楽の商品を知っていただく機会となりました。

商品概要

商品名：うなぎのぼり

内容量：93粒（約31日分）

摂取目安：1日3粒

特徴：九州産うなぎの頭由来エキスを使用したサプリメント

主な栄養成分：DHA、EPA、ビタミン類、コラーゲンなど

イベント概要

イベント名

Miyazaki Premium Night

開催日時

2026年3月8日（日）

16:30～20:00

会場

ザ・メイビア宮崎

参加人数

20～30代女性を中心に約600名

主な内容

・ゲストによるトークショー

・出展企業による商品紹介・サンプリング

・立食ビュッフェパーティー

・抽選会

・アンケート企画

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社鰻楽 広報

E-mail：pr@manraku.net

会社概要

株式会社鰻楽は、国産うなぎを中心とした商品の企画・販売を手がける企業として、養殖から販売までのネットワークを活かし、九州産うなぎの魅力を多くの方に届ける取り組みを行っています。

素材や製法にこだわり、ご家庭用から贈答用まで幅広い商品を展開しています。

会社名：株式会社鰻楽

本社：〒880-0122 宮崎県宮崎市塩路2300

代表取締役社長：大森 龍太郎

設立：2003年4月

資本金：1,100万円

URL：https://manraku.net/